Raven’s Banquet obtient un renouvellement précoce de la saison 2 sur Apple TV +

Mythic Quest: Raven’s Banquet obtient un renouvellement anticipé de la saison 2 sur Apple TV +

Apple TV + a officiellement renouvelé sa prochaine série humoristique Mythic Quest: Raven’s Banquet pour une deuxième saison. L’annonce du renouvellement intervient avant les débuts d’une demi-heure de la sitcom le mois prochain qui seront dirigés par Rob McElhenney, qui servira également un producteur exécutif ainsi que le collaborateur de longue date Charlie Day.

CONNEXES: Mythic Quest: la bande-annonce de Raven’s Banquet avec Rob McElhenney

Co-créé par McElhenney et Megan Ganz, Mythic Quest: Raven’s Banquet suivra l’histoire d’une équipe de développeurs de jeux vidéo alors qu’ils surmontent les défis de l’exécution d’un jeu vidéo populaire. McElhenney devrait incarner le rôle d’Ian Grimm, qui est décrit comme le directeur créatif de l’entreprise.

Le film mettra également en vedette le lauréat des Oscars F.Murray Abraham dans le rôle de C.W. Londubat, Danny Pudi dans le rôle de Brad, Imani Hakim dans le rôle de Dana, Charlotte Nicdao dans le rôle de Poppy, David Hornsby dans le rôle de David, Ashly Burch dans le rôle de Rachel et Jessie Ennis dans le rôle de Jo.

Mythic Quest: Raven’s Banquet est produit par Il fait toujours beau à Philadelphie duo Rob McElhenney et Charlie Day à travers leur bannière RCG. Il s’agit d’une coproduction de Lionsgate, 3 Arts Entertainment et Ubisoft. Il est également produit par Ganz en collaboration avec Michael Rotenberg et Nicholas Frenkel de 3 Arts; et Jason Altman, Danielle Kreinik et Gérard Guillemot d’Ubisoft.

Les neuf épisodes de la comédie seront disponibles en streaming le vendredi 7 février.

CONNEXES: Apple renouvelle officiellement The Morning Show, See, Dickinson & For All Mankind

Certaines des émissions originales à venir qui feront leurs débuts sur le service de streaming récemment lancé par Apple incluent la série dramatique Défendre Jacob avec Chris Evans et Jaeden Martell; M. Corman avec Joseph Gorden-Levitt; la série comique Ted Lasso qui sera dirigé par Jason Sudeikis; l’adaptation de la série de science-fiction de Fondation; et la gagnante des Oscars Octavia Spencer La vérité est racontée.