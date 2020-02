Raven’s Banquet ‘, une comédie incontournable pour les amateurs de jeux vidéo

Pendant des décennies, les jeux vidéo ont été un puits de licences de télévision et de films, adaptant des produits aussi divers que «Desperate Women» et «The Fight Club» au divertissement interactif. Cependant, la consolidation de l’industrie et l’augmentation des propriétés intellectuelles extrêmement lucratives ont renversé la vapeur, obligeant le cinéma et la télévision à prendre plus au sérieux la concurrence des jeux vidéo, qui ont le potentiel d’absorber des centaines d’heures. de sa prestation publique. Pour cela il était étrange qu’aucune série ne dépeigne le monde des jeux vidéo de l’intérieur, aussi controversé que fascinant. Du moins jusqu’à présent, puisque «Mythic Quest: Raven’s Banquet» comble de loin cette lacune.

Ian présente la dernière fonctionnalité du jeu

Au lieu d’adapter une franchise renommée, comme ils envisagent de faire Showtime avec “Halo” ou Netflix avec “Resident Evil”, la série Apple TV + crée ses propres règles, donner plus d’importance au quotidien du bureau où “Mythic Quest” est développé que le jeu lui-même, inspiré par l’immense échelle des MMO tels que “World of Warcraft”. Il est engagé dans la prosaïque et la satire de l’épopée, sublimé par un casting de personnages dérangés dirigé par Ian Grimm (Rob McElhenney), directeur créatif du jeu, un narcissique désespéré qui caricature la figure de l’artiste égoïste et volatile, qui a révolutionné le marché avec le lancement de son travail et tente désormais de ne pas tomber dans l’oubli en le mettant constamment à jour avec de nouveaux contenus.

En fait, le sous-titre “Raven’s Banquet” répond à la dernière extension de “Mythic Quest”, dont la sortie est le point de départ de la série. A cette époque, les nerfs sont pleins de peau dans l’entreprise, dont les visages visibles sont Coquelicot (Charlotte Nicdao), chef de l’équipe de programmation, frustré par la limitation créative d’être soumis aux illusions de Grimm; le producteur exécutif David (David Hornsby), dont l’autorité est remise en cause au quotidien notamment par Jo (Jessie Ennis), sa nouvelle assistante perverse, qui manie sa sincérité corrosive et sombre au minimum de changement; Brad (Danny Pudi), sans cœur responsable de la monétisation; le scénariste vétéran CW (F. Murray Abraham), un anachronisme alcoolique qui essaie de donner une cohésion narrative au jeu; Et enfin, Dana (Imani Hakim) et Rachel (Ashly Burch), deux testeurs chargés d’explorer le jeu de haut en bas pour corriger les bugs et autres erreurs.

CW, Brad, David, Ian et Poppy lors d’une réunion

Embrasser la controverse

Ce groupe diversifié représente les différentes strates du développement de jeux vidéo, du marketing abusif à la créativité approfondie, montrant les frictions qui se produisent entre eux et avec la communauté des joueurs. Contrairement à «The Office», la comédie qui a redéfini le format de la sitcom classique, où le produit que ses employés commercialisaient n’avait pas d’importance, ici “Mythic Quest” est tout pour les responsables, et cela implique un contact direct avec les joueurs qui la consomment, y compris des streamers de quatorze ans qui peuvent définir le succès ou l’échec d’un travail pendant des années en quelques secondes. De là émergent des intrigues hilarantes qui donnent vie à ce jeu de fiction, qui Il montre dans une multitude de transitions comme s’il s’agissait de la façade des «amis».

Parce que l’élément principal de la série est sa profonde compréhension du monde qu’il dépeint, car à aucun moment nous ne sommes repoussés par des représentations épuisées de ce que signifie jouer aux jeux vidéo, un hobby que beaucoup considèrent encore comme une perte de temps sans ambitions artistiques. De la même manière, «Mythic Quest» ne se contente pas de montrer les lumières d’une des industries les plus prolifiques du divertissement contemporain, mais que Elle est plus intéressée à danser dans l’obscurité de ses pratiques les plus discutables, toujours avec un sens de l’humour vibrant, intelligent et sensible., héritier de «Hung in Philadelphia», où les scénaristes McElhenney, Megan Ganz et Charlie Day ont déjà été consacrés.

Les trois co-créateurs s’enquièrent tout au long des neuf épisodes de «Mythic Quest» sur les enjeux actuels liés à l’environnement du jeu vidéo: micropaiements, crunch, sexisme récalcitrant, syndicalisation inexistante, éclats de haine de la communauté. Et en plus d’exposer tout cela sans renoncer à la comédie, à mi-chemin la série surprend avec un épisode exceptionnel, qui entrelace une histoire d’amour avec le boom de la violence des années 90 en tant qu’attraction marketing pour vendre des jeux vidéo, réfléchissant également à la façon dont les intérêts commerciaux phagocytent l’intégrité artistique. Malheureusement ‘Mythic Quest’ subit un ralentissement après ce bijou, qui contraste la passion individuelle avec le cadre industriel, mais, d’une manière générale, son engagement éloquent et son honnêteté humaine sont des raisons suffisantes pour arriver au bout du chemin.

Ian capture ses mouvements pour les intégrer dans le jeu

Des vies illimitées

En fait, le boss final n’est pas encore venu, puisque la série a été renouvelée pour une deuxième saison avant sa première, et c’est “Mythic Quest”, comme “Hung in Philadelphia”, dégage un air d’immortalité qui augure d’un vaste avenir. Après tout, vous pouvez extraire des centaines de trames folles, profondes et audacieuses du monde des jeux vidéo, qui a enfin sa représentation finale sur Apple TV +, dont le début d’année, soutenu par l’optimisme inspirant de «Little America» et les aventures amusantes de «Mythic Quest», n’aurait pas pu être mieux.

