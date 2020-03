«Raven’s Home»: interview sur un épisode de vapotage – Raven’s Injury Explained

HISTOIRES CONNEXES

Vaping est officiellement le plus récent méchant de Disney.

L’épisode de dimanche de Raven’s Home (Disney Channel, 8 / 7c) place Booker dans un nouveau groupe d’amis qui essaient de le forcer à vapoter. Il rejette leur offre et essaie de les avertir de leur passe-temps dangereux, mais l’entraîneur Spitz interprète mal la situation, suspendant Booker pour avoir un stylo sur le terrain de l’école.

Et voici un choc: non seulement les nouveaux «amis» de Booker lui permettent de prendre le blâme, mais ils disent également à l’entraîneur Spitz qu’il essayait de les faire vaper en premier lieu. Raven est naturellement déçu de cette tournure des événements, alors Booker se propose de prouver son innocence.

“Il se passe toujours quelque chose comme ça”, déclare Issac Ryan Brown (alias Booker) à TVLine. «Chaque génération a son« truc cool »que tout le monde veut espérer», ce qui a conduit Disney Channel à collaborer avec Hollywood, Health & Society, un groupe de consultants qui a fait appel à des experts du Center for Disease Control and Prevention, entre autres organisations.

Raven’s Home a déjà abordé des sujets tels que la puberté, l’acceptation de soi et le harcèlement (en ligne et hors ligne), mais cet épisode, intitulé «Qu’en est-il de vos amis», marque un effort important pour sensibiliser à un problème de santé publique particulier.

«Nous avons pu travailler avec les écrivains et [these groups] pour organiser un scénario qui contient des éléments véridiques et qui peut également entamer des conversations au sein d’une unité familiale », explique Raven-Symoné, ajoutant que l’épisode ne porte pas seulement un message pour les plus jeunes. Voici son message pour les parents: «Lorsque vous vous asseyez avec vos enfants, écoutez. Ne vous contentez pas de pousser cela comme un épisode pour enfants. Vous pouvez en parler avec des gens de votre tranche d’âge. »

En regardant l’épisode, vous remarquerez également que le bras de Raven est dans une fronde éblouie – un indice que cet épisode a été filmé lors de son passage dans The Masked Singer. (Quelque chose nous dit qu’elle évitera les planches de survol à l’avenir.)

“Dieu merci, Nancy Martin qui a trouvé des élingues incroyables pour me tenir le bras”, dit Raven, remerciant “tout le monde pour leur soutien pendant cette période”.

Vos réflexions sur Raven’s Home pour lutter contre le vapotage? Déposez-les dans un commentaire ci-dessous.