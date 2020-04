Sans aucun doute, le riz est le pain quotidien, alors aujourd’hui, nous vous apprenons à le préparer comme les chefs.

23 avril 202015: 42 h

Généralement, les déjeuners apportent avec eux une bonne quantité de riz et c’est pourquoi aujourd’hui nous vous apprendrons à préparer le meilleur riz du monde. Pour sa préparation, vous n’aurez besoin que:

Ravissez votre palais! Apprenez à préparer un riz parfait en 20 minutes, ne le manquez pas!

Ingrédients

1 tasse de riz

2 tasses d’eau

1 cuillère à soupe d’huile

1 gousse d’ail

1 cuillère à café de sel

préparation

1- Pour commencer il faut bien laver le riz

2- Ensuite on allume notre brûleur et on place notre chaudron avec un peu d’huile à côté de l’ail et on fait tout bien frire

3- Ensuite, ajoutez le riz (faites frire environ 2 minutes)

4- Ajouter les deux tasses d’eau et le sel au goût

5- Lorsque le riz est sur le point de sécher, baissez le feu et couvrez-le très bien (laissez cuire encore 15 minutes)

6- Enfin, vérifiez si le riz est tendre et prêt, bon appétit!

Avec ces étapes simples, vous pourrez déguster un excellent riz, vous verrez comment vos enfants et votre famille vous remercieront car il sera très agréable et doux.

.