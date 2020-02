«Ray Donovan» annulé: pas de saison 8 pour le spectacle dramatique

Le fixateur a été brisé: Ray Donovan a été annulé après sept saisons, a appris TVLine.

“Après sept saisons incroyables, Ray Donovan a conclu sa course sur Showtime”, a déclaré le câbleur dans un communiqué à TVLine. «Nous sommes fiers que la série se soit terminée au milieu d’une audience aussi forte et sur une note aussi puissante. Nos remerciements les plus sincères vont à Liev Schreiber, Jon Voight, au showrunner David Hollander et à l’ensemble des acteurs et de l’équipe, passés et présents, pour leur travail dévoué.

Il était largement admis que le drame Showtime de longue date était un verrou pour revenir pour une huitième et dernière saison – c’est-à-dire jusqu’à ce que le leader Liev Schreiber publie un message cryptique sur les réseaux sociaux. Dans le sillage de la finale de la saison 7 de cliffhanger-y, Schreiber est allé sur Instagram le 21 janvier pour remercier les fans pour leur «effusion d’amour et de soutien pour notre casting et l’équipe», avant de s’adresser à l’éléphant dans la salle: «Je connais le grande question dans l’esprit de tout le monde est de savoir s’il y aura une saison 8. La vérité est que c’est dans [Showtime]Mains. Donc, si vous en voulez plus, contactez-les… ​​et dites-leur ce que vous ressentez. Quoi qu’il en soit, ce fut une course incroyable et nous devons tous vous en remercier. »

Le message de Schreiber est arrivé une semaine après que le coprésident de Showtime, Gary Levine, a confirmé à notre site soeur Deadline que Ray Donovan était sur le point de se terminer, ajoutant qu’une décision de renouvellement serait prise «dans les prochaines semaines. ”

Levine a poursuivi en notant que la série avait toujours été conçue pour se dérouler «environ sept ou huit saisons».

Le tableau de bord de renouvellement de câble de TVLine a été mis à jour pour refléter la disparition de Ray D.

