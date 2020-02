«Ray Donovan» annulé: Spoilers de la saison 8 – Interview

Si c’est une consolation, les fans de Ray Donovan, le showrunner de la série dit qu’il n’a pas non plus vu son annulation à venir.

“Nous n’avions aucun indicateur de la fin de l’émission”, a déclaré mercredi le producteur exécutif David Hollander dans une interview à Vulture. «Nous nous comportions de manière créative comme si nous étions au milieu de la phrase. Et donc, il n’y avait aucun sens que cela allait être un achèvement. Ce n’était en aucun cas une finale de la série. »

Hollander a poursuivi en disant que le drame sur un réparateur professionnel, joué par Liev Schreiber, n’avait jamais auparavant «même à distance» été en danger de ne pas être repris pour une autre saison: «Nous étions habitués à être un spectacle qui n’a pas été annulé. Nous n’avons jamais pensé que nous serions annulés. »

Mardi, le câbleur premium a choisi de ne pas ramener le drame pour la saison 8. Cette décision signifie que la finale de la saison 7, dans laquelle la famille de Ray était en ébullition, est maintenant la finale de la série de Ray Donovan. (Consultez la galerie à droite pour toutes les questions qui ne recevront jamais de réponse.)

“Après sept saisons incroyables, Ray Donovan a conclu sa course sur Showtime”, a déclaré Showtime dans une déclaration à TVLine mardi. «Nous sommes fiers que la série se soit terminée au milieu d’une audience aussi forte et sur une note aussi puissante. Nos remerciements les plus sincères vont à Liev Schreiber, Jon Voight, au showrunner David Hollander et à l’ensemble des acteurs et de l’équipe, passés et présents, pour leur travail dévoué.

Avec sa septième saison récemment terminée, Ray Donovan en moyenne 932 000 téléspectateurs (en direct + le même jour), en baisse de seulement 3% par rapport à la saison 6. Dans la démo, cependant, il ne tirait que la moitié (une note de 0,13) de ce qu’il a fait dans Saison 5.

Hollander a ajouté que les réponses de la distribution à l’annulation «faisaient passer toute la gamme des gens tristes et reconnaissants à la colère et à la confusion» et que la saison 8 – qui devait être la dernière saison – aurait présenté la trame de fond de la famille de Ray en faisant entrer le présent de «l’exécuter simultanément.

«Il y avait donc en fait deux histoires à raconter: que s’est-il passé alors, vraiment, et comment cela affectera-t-il ce qui se passe maintenant? La prochaine étape a été ce qui s’est passé avec Ray et Mickey dans les années 90, ce qui aurait été la création de Ray Donovan en tant que personnage et fixateur. »

TVLine a contacté Showtime pour commenter.

Que pensez-vous du choc, de la douleur et des plans de Hollander pour la saison 8? Sonnez dans les commentaires!