“Ray Donovan” Renewed Season 8? Liev Schreiber: «Il y en aura plus»

On dirait que le fixateur préféré de la télévision corrige sa propre annulation.

Une semaine après l’annulation de Ray Donovan à Showtime, la star Liev Schreiber donne aux fans l’espoir que le drame haché pourrait revenir après tout. Dans une publication Instagram aux fans mercredi, Schreiber a écrit que “il semble que vos voix ont été entendues” et qu’il est “trop ​​tôt pour dire comment ou quand, mais avec un peu de chance et votre soutien continu, il y aura plus de Ray Donovan.”

TVLine a contacté Showtime pour commenter. Le câbleur a confirmé la semaine dernière que Ray Donovan prendrait fin après une saison de sept saisons.

Le message de Schreiber se lit comme suit: «Il est difficile de décrire à quel point c’est incroyable pour ceux d’entre nous dans la famille Ray Donovan qui ont eu la chance de ressentir l’amour et le soutien écrasants que vous avez tous exprimés pour notre émission depuis que la nouvelle a éclaté. Ray ne reviendrait pas. Ce qui est encore plus incroyable, c’est qu’il semble que vos voix aient été entendues. Trop tôt pour dire comment ou quand, mais avec un peu de chance et votre soutien continu, il y aura plus de Ray Donovan. Donc à tous les Donofans qui ont sorti leurs chauves-souris et ont battu toutes les chances. Je vous remercie.”

L’annulation a été un choc non seulement pour les fans, mais aussi pour les acteurs et l’équipe de la série. “Nous n’avions aucun indicateur que la série se terminait”, a déclaré le showrunner David Hollander la semaine dernière, ajoutant qu’une saison 8 était définitivement déjà en préparation. «Nous nous comportions de manière créative comme si nous étions au milieu de la phrase. Et donc, il n’y avait aucun sens que cela allait être un achèvement. Ce n’était en aucun cas une finale de la série. »

La saison 8, qui devait être la dernière saison, aurait présenté la trame de fond de la famille de Ray, a taquiné Hollander, en la mettant dans le présent: «Il y avait en fait deux histoires à raconter: ce qui s’est passé alors, vraiment, et comment cela aura-t-il un impact sur ce qui se passe maintenant? La prochaine étape a été ce qui s’est passé avec Ray et Mickey dans les années 90, ce qui aurait été la création de Ray Donovan en tant que personnage et fixateur. »