“Ray Donovan” Saison 8, renouvelée ou annulée à Showtime?

Ray Donovan semble être dans une petite correction.

Malgré l’hypothèse selon laquelle le drame de Showtime de longue date était un verrou pour revenir pour une huitième (et probablement finale) saison, le principal homme en titre Liev Schreiber dit aux fans qu’un renouvellement n’est pas une fatalité.

Dans le sillage de la finale de la saison 7 de Cliffhanger-y dimanche, Schreiber est allé sur Instagram tôt mardi pour remercier les fans pour leur «effusion d’amour et de soutien pour notre casting et l’équipe», avant de s’adresser à l’éléphant dans la salle: «Je connais la grande question dans l’esprit de tout le monde est de savoir s’il y aura une saison 8. La vérité est que c’est dans [Showtime]Mains. Donc, si vous en voulez plus, contactez-les… ​​et dites-leur ce que vous ressentez. Quoi qu’il en soit, ce fut une course incroyable et nous devons tous vous en remercier. »

Un représentant de Showtime a refusé de commenter cette histoire.

Le message cryptique de Schreiber arrive une semaine après que le co-président de Showtime, Entertainment, Gary Levine, a confirmé à notre site soeur Deadline que Ray Donovan était «en fin de course», ajoutant qu’une décision de renouvellement sera prise «dans les prochaines semaines . “

Levine a poursuivi en notant que la série avait toujours été conçue pour se dérouler «environ sept ou huit saisons».

