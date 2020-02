Ray J et la princesse Love ne vivent plus ensemble: rapport

La princesse Love a récemment déclaré aux fans qu’elle était célibataire, mais il a été rapporté qu’elle et Ray J ne vivent même pas sous le même toit.



Le chemin de la réconciliation semble être un long voyage pour Ray J.Au cours des derniers mois, le chanteur a clairement indiqué qu’il aimait sa famille et voulait vivre une vie heureuse avec sa femme et ses enfants en tant qu’unité. Cependant, Ray et Princess Love ne seraient pas sur la même page depuis qu’ils ont eu publiquement une fusion de mariage sur les réseaux sociaux l’automne dernier.

Princess est apparue dans le clip de Ray en décembre 2019 “Partys Over” et à en juger par le visuel, la maison Norwood est en plein essor. Ray et Princess ont récemment accueilli l’arrivée de leur fils nouveau-né Epik, mais bien qu’il y ait beaucoup à célébrer, TMZ rapporte que le couple vit séparément. Princess a récemment répondu aux questions des fans sur Instagram et a révélé qu’elle était effectivement célibataire.

Le magasin affirme que le couple a pu co-parenter efficacement, mais Ray et Princess ne partagent pas de maison. “Nos sources affirment que la situation de vie du couple – la princesse reste dans son luxueux condo de Beverly Hills tandis que Ray J se trouve dans un sous-sol proche – aide à garder la paix”, rapporte TMZ. “On nous dit qu’elle garde les enfants mais Ray vient lui rendre visite tous les jours, et il a leurs chiens chez lui.”

Alors que Princess avait déjà menacé de divorcer, TMZ partage le fait que le mari et la femme n’ont pas officiellement discuté de cela comme une option. Au lieu de cela, ils utilisent ce temps loin les uns des autres comme une occasion de grandir et de se concentrer sur leurs enfants. Il semblerait que Ray J fasse encore de grandes tentatives pour reconquérir sa femme. Il a apparemment acheté 2000 roses pour la princesse le jour de la Saint-Valentin et les a fait installer dans son condo.

