Ray J Taps épouse la princesse aime être sa principale dame dans les images à domicile-lourd pour “Party’s Over”

Les Norwood sont de retour dans un bon endroit.



Prouvant en outre que la princesse Love est sa principale femme sur et hors écran, Ray J a choisi de faire figurer sa femme dans son clip pour son single “Party’s Over” avec K. Michelle. Pour aider à célébrer le grand jour de Ray, le chanteur a publié le visuel à l’occasion de son 39e anniversaire. Bien qu’il y ait eu des gros titres suggérant que Ray et Princess se dirigeaient vers le divorce, il semble que les deux travaillent sur leurs différences pour le bien de leur famille.

Le clip est coupé avec des images de la maison de Norwoods et Ray dans les rues enneigées de la ville. Nous voyons la princesse et la petite Melody à un rendez-vous pour l’échographie et le trio profite de leur Noël en pyjama assorti. Ray J et Princess ont ajouté un quatrième membre à leur famille, leur fils Baby Epik, au cours des dernières semaines, et le couple ne peut cesser de partager son bonheur avec le monde.

“Party’s Over” peut présenter K. Michelle, mais parce que cette vidéo concerne la famille Norwood, elle n’est pas montrée. Le single apparaît sur le récent EP Emerald City de Ray qu’il a sorti à la mi-décembre.

