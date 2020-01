Ray Romano révèle son premier coup de coeur pour les célébrités

Ray Romano est l’un des comédiens les plus aimés du divertissement. Il a gagné une place dans l’histoire de la culture pop pour son émission préférée des fans, Everybody Loves Raymond, qui satirisait la vie en banlieue et les épreuves et les tribulations d’élever une famille.

Romano s’est également étendu à la dramaturgie ainsi qu’à la voix off et reste actif dans le divertissement même dans la soixantaine. Romano a récemment visité le Ellen DeGeneres Show et a révélé plusieurs faits surprenants sur lui-même, y compris son premier coup de cœur bizarre.

Comment Ray Romano est-il devenu célèbre?

Ray Romano | Joshua Blanchard / . pour Waterkeeper Alliance

Romano est né en 1957 à New York. Il a été élevé par des parents de la classe ouvrière, dont un père qui travaillait comme agent immobilier et une mère qui enseignait le piano.

Après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires, Romano a fréquenté le Queens College de Flushing, à New York, avec l’intention de devenir comptable. Cependant, le show business est arrivé et à la fin des années 80, Romano a commencé à travailler dans la comédie stand-up.

Tout au long de la fin des années 80 et au début des années 90, Romano a travaillé sur une variété de projets, y compris des travaux récurrents sur la chaîne Comedy Central. Il a obtenu sa grande pause quand il est apparu sur le Late Show avec David Letterman, exécutant sa routine de comédie stand-up.

Les dirigeants du réseau ont été attirés par l’humour facile et facile à comprendre de Romano et il a finalement conclu un accord avec CBS pour sa propre émission de télévision. Tout le monde aime Raymond a fait ses débuts en 1996 et est rapidement devenu un favori du public.

Loin de certains des divertissements les plus audacieux du milieu des années quatre-vingt-dix, Everybody Loves Raymond était un retour aux sitcoms familiales d’antan et présentait un casting de soutien stellaire, dont Brad Garrett et Patricia Heaton. Le spectacle finirait par durer jusqu’en 2005 et deviendrait le morceau le plus emblématique de Romano.

Qui a été le premier coup de cœur de Ray Romano?

Après être devenu célèbre dans Everybody Loves Raymond, Romano a joué dans des films tels que Grilled, The Last Word, The Grand, Funny People, Rob the Mob, The Big Sick et The Irishman. Il a également prêté sa voix à la série animée Ice Age.

De nos jours, Romano est toujours une force avec laquelle il faut compter dans l’industrie du divertissement, et le public ne peut toujours pas en avoir assez de son humour détendu et relatable.

Lors d’une récente apparition au Ellen DeGeneres Show, Romano a montré cet humour célèbre lors d’un jeu de «Burning Questions». Lorsque DeGeneres a demandé à Romano qui était son premier coup de cœur pour les célébrités, Romano a presque instantanément répondu «une de ces dames de bande dessinée» le rétrécissant et révélant que son premier béguin était «Wilma Flintstone».

Ray Romano est-il marié dans la vraie vie?

En réalité, Romano est marié avec bonheur depuis 1987. Il a rencontré sa femme, Anna Scarpulla, alors qu’il travaillait dans une banque, et les deux ont établi une connexion instantanée.

Ensemble, Romano et sa femme ont quatre enfants: une fille nommée Ally et trois fils, Greg, Matt et Joe. Périodiquement, les membres de la famille de Romano faisaient de brèves apparitions dans Everybody Loves Raymond, brouillant les lignes pour de nombreux membres du public, qui pensaient souvent que la famille réelle de Romano était celle avec laquelle il agissait à l’écran.

Bien que Romano et Scarpulla aient eu un mariage très heureux, ils ont traversé leur part d’épreuves et de tribulations.

En 2010, Scarpulla a reçu un diagnostic de cancer du sein et a subi quatre cycles de chimiothérapie, perdant tous ses cheveux au cours du processus. Heureusement, Scarpulla a complètement récupéré et aujourd’hui, elle et Romano vivent ensemble en Californie. Le couple a fait beaucoup de travail avec des associations caritatives contre le cancer du sein afin d’honorer le combat de Scarpulla et de donner de l’espoir à d’autres qui luttent contre la maladie.

Romano pourrait avoir des blagues sur les coups de cœur dans sa vie, mais il est clair que sa femme est son seul véritable amour.