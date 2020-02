Rayden sera le producteur du single de Bruno et Hugo travaillera avec Dvicio

‘OT 2020’ promet d’être l’édition des compositions. C’est d’abord Javy Ramírez avec son tube “What Neruda will know” et ce vendredi 21 vient le lancement de “Tell it to life”, l’oeuvre de Rafa Romera. Maintenant d’autres quatre candidats ils espèrent bientôt sortir leurs singles sur le marché et ils ont déjà des producteurs prestigieux pour y travailler.

Bruno, après avoir reçu la bonne nouvelle de ‘OT 2020’

Brian Sellei, gestionnaire et conseiller de programme, a été chargé de communiquer la bonne nouvelle. Bruno travaillera avec Rayden sur sa chanson “Fugitive“Le rappeur commencera à produire le single le lundi 24 février, que le candidat, nominé, reste à l’Académie ou soit expulsé.” C’est une merveille “, a célébré Bruno en rappelant que les deux sont originaires d’Alcala de Henares.” Il travaillait dans un magasin et nous sommes allés quand nous étions nains pour acheter des planches à roulettes et je pense que c’est un oncle de dix ans. J’adore ce qui peut sortir de là“, a-t-il souligné. Le but est d’ajouter une touche” plus urbaine ou électronique “à la guitare.

Dans le cas de Hugo, l’équipe de travail pour lancer “Demons” sera formée par Pablo Cebrián, compositeur qui a travaillé avec des artistes tels que Nach, Manuel Carrasco, David Bisbal et Morat; et Andrés Ceballos, chanteur du groupe Dvicio. Selon Brian Sellei, Cebrián est un producteur “très polyvalent” qui peut considérer la chanson comme un best-seller, tandis que l’incorporation d’Andrés Ceballos aiderait à peaufiner “les paroles et l’attitude de la chanson”.

Maialen et Anne, en route

Pour sa part, Maialen a son “Oxytocin” tout à fait sur la bonne voie avec Chica Excel., votre groupe à vie. “Mon groupe a dit qu’il le ferait seul à Pampelune. Théoriquement, ils sont venus ici avec un producteur pour terminer la chanson, ils nous ont donné l’option d’un producteur professionnel qui la coproduit avec eux, mais ils ont dit non. Et j’ai été ravi de vie “, a célébré la Navarre.

Quant à Anne Lukin, la benjamina de l’Académie a trouvé son producteur idéal à Manu Guix. Le professeur a déjà commencé à travailler avec elle sur “J’ai sauté“, un thème intime qui, en plus, aura la collaboration de Gèrard à la guitare.

