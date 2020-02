Rayford, le père de Victor Sandoval, décède à 96 ans

Le 26 février, Kiko Hernández a donné à ‘Save me’ la nouvelle de Décès du père de Víctor Sandoval, Raimundo, à 96 ans. “Je veux demander un peu d’attention et envoyer un énorme baiser à notre partenaire”, a déclaré l’hôte, à laquelle María Patiño a ajouté qu’il est décédé en regardant le programme: “C’était hier à 20h30 et sans rien souffrir. Il était avec sa femme . Il s’est endormi et est parti“.

Victor Sandoval dans ‘Save Me’

“Quelque chose vous a accompagné, père. Les racines de ma vie et de mon sang. Repose en paix, papa. Je t’aime beaucoup “, a partagé le collaborateur via son compte Instagram dans une publication où une lumière circulaire apparaît avec des traits en spirale dont il se souvient au bout d’un tunnel. María Patiño a eu l’occasion de le voir et a commenté sur l’espace Telecinco comment C’était: “J’ai pu m’approcher du salon funéraire ce matin et je pouvais le voir. J’étais très nerveux et très triste. “

Les revers économiques que le présentateur a connus ces dernières années, en raison d’une dette envers le Trésor, ont fini par affecter la relation avec ses parents. Plus précisément, Sandoval a déclaré, en larmes, qu’il ne les avait pas vus depuis deux mois: “Ils sont très vieux et très délicats. Ils vivent maintenant à Usera, à Orcasitas. Et je vis à Barcelone. Ils sont à côté de mon frère. Et c’est ma sœur Mari Paz, qui vit à Ávila, qui leur rend visite chaque week-end. ” Maintenant, je comptais venir à Madrid pour passer plus de temps avec eux, comme l’a dit Lydia Lozano.

Soutien par les pairs

Non seulement il a reçu un gros câlin de l’équipe «Save Me», mais d’autres de ses amis et collègues ont montré publiquement leur solidarité, comme Raquel Mosquera ou Rosa Benito. Yurena, qui a perdu sa mère Margarita Seisdedos en octobre 2019, a consacré quelques mots très affectueux: “Bonjour, chéri. Bien que je vous ai déjà parlé en privé, je ressens profondément la perte de votre père. Comptez sur moi pour tout ce dont vous avez besoin. Je sais ce que tu ressens. Il y a quatre mois, ma mère est partie et je suis toujours brisée. Beaucoup de force pour vous et votre famille. Recevez tout mon amour et mon soutien. “

.