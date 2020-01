Rayven Justice & Guapdad 4000 Lien sur “Pas si grave”

Rayven Justice est resté occupé, offrant récemment un flux constant de nouveaux singles.

Dans sa dernière entrée, le chanteur de la côte ouest touche «Not That Serious», recrutant un autre artiste né en Californie, Guapdad 4000, pour une apparition sur la nouvelle sélection.

Produit par l’équipe d’Achille et de Thelo, la toile de fond du single “TRU” de Lloyd flips tandis que Rayven et Guapdad troquent des vers de dépouiller leur affection pour leurs intérêts amoureux respectifs à l’essentiel, sans complication. La nouvelle poussée de pistes arrive comme la dernière entreprise de Justice après avoir livré le projet complet E.S.O de 2019. Jusqu’à ce que son suivi se concrétise, profitez de “Not That Serious”.

Paroles Quotable

Elle a ce dont j’ai besoin (Besoin), elle a des doubles D

Elle est mon petit monstre (Freak), laisse-moi avoir un pic

De quoi as-tu besoin, bébé?

J’ai du fromage, bébé

.