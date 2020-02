Ready Or Not Star aurait voulu jouer Claire Redfield dans Resident Evil Reboot

Resident Evil est en train de prendre une vraie tête de vapeur en ce moment. Le remake impressionnant de Resident Evil 3 sortira le 3 avril et nous entendons déjà le mot sur le prochain épisode complet, Resident Evil 8. Nous recevrons également bientôt une série dérivée de Netflix, qui nous montrera apparemment le long- impact à long terme du virus T sur une ville américaine. Et puis il y a les films…

Jusqu’à présent, Resident Evil a récupéré 1,2 milliard de dollars au box-office sur six films. Quelle que soit votre opinion sur les scènes d’action ridicules chargées de CGI mettant en vedette Milla Jovovich, il est sûr de dire que la série a commencé à un endroit très différent des jeux et s’est terminée dans un endroit à peine reconnaissable comme Resident Evil. Mais maintenant, il y a un redémarrage venant du réalisateur de 47 mètres Down, Johannes Roberts, qui promet une photo “super, super effrayante” qui “reviendra aux racines des jeux.”

La rumeur selon laquelle Brenton Thwaites, la star des Titans, est sur le point de jouer Chris Redfield a été pressentie. Un film mettant en vedette Chris sur les «racines» des jeux est une forte indication qu’il adaptera étroitement Resident Evil de 1996. Ce classique a vu une unité d’élite S.T.A.R.S piégée à l’intérieur du mystérieux Spencer Mansion, pour être progressivement déchirée par les monstres à l’intérieur et trahie par leur propre chef.

Mais maintenant, des sources proches du WGTC – les mêmes qui ont dit qu’un nouveau film Scream était en préparation et que Disney faisait une suite à Aladdin, qui ont depuis été confirmées – nous disent que Samara Weaving, star de Ready or Not, est en train de regarder pour jouer Claire Redfield, la sœur de Chris. Claire est apparue pour la première fois dans Resident Evil 2, à la recherche de son frère à la suite de l’incident de Spencer Mansion, et l’inclure semble suggérer que les intrigues des films s’écarteront un peu des jeux. Ou peut-être qu’elle n’aura qu’un rôle très mineur afin de configurer son apparence dans une suite. En tout cas, elle n’est certainement pas étrangère à courir dans un manoir avec des armes de haute puissance.

Quelle que soit la voie qu’ils décident de prendre, un nouveau Resident Evil film qui a suivi l’histoire des jeux pourrait certainement être soigné. La trilogie de base des trois premiers titres PlayStation constituerait une série de films agréable, peut-être en ajoutant un peu de CODE Veronica pour compléter le récit de Chris et Claire.