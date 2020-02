Réaffirmez votre peau avec ce puissant masque au café et au bicarbonate de soude

Le café est l’un des produits les plus utilisés dans l’industrie cosmétique.

27 février 2020

Il café C’est l’un des produits les plus utilisés dans l’industrie cosmétique. C’est pourquoi il est très présent dans plusieurs produits, en raison de ses effets raffermissants.

Dans cet article nous proposons un masque à base de café, bicarbonate de sodium et de miel, pour que vous ayez un visage beaucoup plus ferme, hydraté et sans rides.

Le bicarbonate de soude a un effet nettoyant en profondeur, élimine l’excès d’huile sur la peau et aide à réduire les pores.

Ce masque est idéal pour les personnes sujettes à l’apparition de taches noires sur le visage, qui se transforment souvent en acné.

Ingrédients:

1 cuillère à café de café moulu (5 g)

1 cuillère à soupe de miel (25 g)

2 cuillères à café de sucre granulé (10 g)

1 cuillère à café de bicarbonate de soude (5 g)

Préparation et application:

* Mélanger tous les ingrédients jusqu’à obtention d’une pâte.

* Appliquer sur votre visage et votre cou, avec de légers massages circulaires.

* Laisser agir environ 20 minutes et retirer avec un chiffon humide ou de l’eau fraîche.

* Sécher en tapotant pour fermer les pores.

* Enfin, appliquez la crème hydratante de votre choix.