Réagir à l’Irishman VFX, la table ronde de l’actrice de THR et plus / Film

The Morning Watch est une fonctionnalité récurrente qui met en évidence une poignée de vidéos remarquables provenant du Web. Il peut s’agir d’essais vidéo, de productions faites par des fans, de featurettes, de courts métrages, de croquis hilarants ou tout ce qui a à voir avec nos films et émissions de télévision préférés.

Dans cette édition, les artistes VFX réagissent à la technologie de vieillissement utilisée dans Martin Scorsese«S L’Irlandais, qui a été nominé pour un Oscar des meilleurs effets visuels et quelques autres films. De plus, The Hollywood Reporter a une table ronde d’actrice avec Renee Zellweger, Jennifer Lopez, Scarlett Johansson, et plus. Et enfin, Jude Law décompose sa carrière au cinéma à la télévision.

Tout d’abord, le gang de Corridor Crew jette un œil aux effets visuels du vieillissement nominés aux Oscars utilisés sur Robert De Niro, Al Pacino et Joe Pesci dans The Irishman de Martin Scorsese. De plus, ils examinent également certains des effets utilisés dans des films comme Behind Enemy Lines avec Owen Wilson, le thriller de science-fiction indépendant Upgrade, et Elysium de Neill Blomkamp avec Matt Damon,

Le Hollywood Reporter est de retour avec une autre table ronde, cette fois avec quelques-unes des actrices bourdonnantes de cette saison de récompenses. La discussion d’une heure comprend Jennifer Lopez (Hustlers), Scarlett Johansson (Marriage Story, Jojo Rabbit), Renée Zellweger (Judy), Lupita Nyong’o (Us), Awkwafina (The Farewell) et Laura Dern (Marriage Story, Petites femmes) parlent toutes de leur carrière, du genre de rôles que les femmes obtiennent, chacun de leurs rôles loués pour des prix, et bien plus encore.

Enfin, Jude Law a rencontré Vanity Fair pour revenir sur sa carrière, notamment The Ragged Child, Gattaca, The Talented Mr.Ripley, A.I. Intelligence artificielle, Cold Mountain, Closer, The Holiday, Sherlock Holmes, Hugo, The Grand Budapest Hotel, Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, et sa nouvelle série The New Pope.

