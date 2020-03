Réal Andrews donne sa première interview depuis son retour de courte durée en tant que Marcus Taggert

Bien que Marcus Taggert ait quitté la toile de l’hôpital général au début du mois, les fans parlent toujours de la sortie. Pour la première fois depuis qu’il a quitté la série, l’acteur Réal Andrews parle du passage de retour et bien plus encore.

Alerte: les spoilers sont ci-dessous pour l’hôpital général

Réal Andrews en 2012 | Albert L. Ortega / .

Les fans pensaient à l’origine que la mort de Taggert était une tournure complexe

Après 17 ans, Andrews est revenu au spectacle en tant que Taggert, mais pas pour longtemps. Après seulement quelques semaines, le personnage a apparemment été tué hors de la série.

Taggert a été abattu après avoir sauvé sa fille, Trina Robinson et son amie, Cameron Webber. Ils ont été enlevés par Cyrus Renault, qui a une vendetta contre Taggert et Jordan Ashford. Il a été emmené à l’hôpital et est décédé plus tard.

Immédiatement après, de nombreux fans ont émis l’hypothèse que le personnage n’était pas réellement mort et qu’il avait en quelque sorte orchestré tout cela avec Jason Morgan et Sonny Corinthos afin de protéger sa famille en faisant croire aux gens qu’il était mort.

Ce que Réal Andrews dit de la sortie

Bien qu’Andrews ait publié sur les réseaux sociaux sa sortie, il a accordé une interview plus formelle à ABC Soaps in Depth pour discuter de la conclusion actuelle de l’histoire de Taggert.

L’acteur dit qu’il a beaucoup réfléchi à la façon dont Taggert aurait changé au cours des 17 années où le personnage avait été retiré de la toile. «Cela faisait près de 17 ans. Qu’a-t-il vécu? O been était-il? Comment pense-t-il que je me suis toujours demandé toutes ces choses. “

Cependant, la profondeur du nouveau scénario de Taggert a permis à l’acteur de se remettre en place. «Quand j’ai reçu les scripts. J’ai vu que les scénaristes avaient fait un travail incroyable en me donnant tant de couleurs différentes à jouer… Ils ont plus que livré », a-t-il déclaré. “À l’époque, je n’avais pas non plus les compétences que je possédais maintenant pour colorer un personnage. Je pense donc que la façon dont vous trouvez Taggert maintenant est très différente, beaucoup plus amusante et beaucoup plus intéressante. “

Andrews a également parlé de travailler à nouveau avec Maurice Benard et Steve Burton. «Maurice, Steve et moi avons pris quelques photos, et nous ne pouvions tout simplement pas être sérieux! Cela n’aurait jamais été un problème auparavant. Nous pourrions simplement nous regarder et être en colère et énervés », a-t-il plaisanté.

General Hospital est diffusé en semaine sur ABC.