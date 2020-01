Reason revient avec “Show Stop” avec quelques Ad-Libs de Kendrick Lamar

Alors que les artistes de Top Dawg Entertainment ont continué à collaborer sur des chansons et à se produire lors d’événements en direct, les fans attendent avec impatience de nombreux projets de la célèbre maison de disques basée à Los Angeles. Ils n’ont pas fait beaucoup de bruit en 2019, mais il y a eu des rumeurs selon lesquelles certains de leurs artistes prévoient des retours triomphants, y compris Kendrick Lamar.

Pour aider à lancer l’année de TDE, Reason revient avec une ambiance qui fera répéter les fans “Show Stop”. Le maître de cérémonie de Carson, en Californie, est célébré dans l’industrie, et tout juste sorti de ses collaborations Revenge of the Dreamers III (“LamboTruck” avec Cozz et Childish Major avec “Still Up” aux côtés d’EarthGang), Reason abandonne son titre à tempo moyen ” Show Stop. ”

Les années 90 et! Llmind sont responsables de la production de “Show Stop”, un morceau qui, selon les rumeurs, figurerait sur Reason’s R2, alors écoutez-le et laissez vos pensées.

Paroles Quotable

J’ai été agitant, poussant Mercedes

Vous avez un paiement (Hol ‘up)

Je serai riche quand tout sera réglé

Fam ‘be rich and don’t got pedals

Je ne peux même pas, nous venons du ghetto

Bouchant toutes les fuites quand il pleut

