Rebecca Breeds jouera dans «Clarice», la suite de «Le silence des agneaux»

CBS a trouvé son Clarice Starling. Rebecca Breeds (‘Les Originaux’) jouera l’agent populaire du FBI dans le pilote «Clarice», un drame qui se déroulera un an après les événements racontés dans le roman “Silence of the Lambs” de Thomas Harris. Le projet, dirigé par Alex Kurtman et Jenny LumetIl a été annoncé par surprise début janvier et compte de nombreux chiffres pour devenir l’un des paris de la chaîne pour la saison prochaine.

Rebecca Breeds sera Clarice Starling dans la suite de “The Silence of the Lambs”

Breeds est connu pour avoir joué dans des séries comme «À la maison et à l’extérieur» dans son Australie natale et «Pretty Little Liars» et «Les originaux» aux Etats Unis. Ses récents crédits de télévision télévisée incluent des fictions telles que «Le code» et «Le brave», et on l’a vu sur grand écran en “Trois étés” et “Bhaag Milkha Bhagg”.

Kurtzman et Lumet, coproducteurs de «Star Trek: Discovery» de CBS All Access, ont été chargés d’écrire le pilote de «Clarice» et, comme cela avait été dit à l’époque, la chaîne disposerait déjà d’une salle de scénaristes prête à travailler.

Un an après

Situé en 1993, ‘Clarice’ plongez dans l’histoire personnelle inédite du personnage popularisé par Jodie Foster dans le film de 1991 Jonathan Demme après être retourné au travail sur le terrain pour poursuivre les tueurs en série et les prédateurs sexuels tout en essayant de faire face au monde politique dangereux de la ville de Washington.

Clarice est décrite comme une femme brillante et vulnérable. Diplômée magna cum laude de l’Université de Virginie, sa bravoure lui donne une lumière intérieure qui attire les monstres et les fous vers elle. Sa composition psychologique complexe vient d’une enfance compliquée et son élan découle de son besoin de échapper au fardeau des secrets de famille qui l’ont poursuivie tout au long de sa vie.

“Après plus de vingt ans de silence, nous avons le privilège de donner la parole à l’une des héroïnes les plus endurantes des États-Unis: Clarice Starling“Kurtzman et Lumet ont déclaré en annonçant le projet en janvier.” La bravoure et la complexité de Clarice ont toujours éclairé la voie, même lorsque son histoire personnelle était toujours dans le noir. Mais c’est l’histoire dont nous avons besoin aujourd’hui: sa lutte, sa résistance, sa victoire. Son temps est maintenant et pour toujours. “

.