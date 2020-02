Rebecca Breeds jouera le personnage de «Silence des agneaux» «Clarice» dans l’épisode pilote de la série CBS

Annoncé le mois dernier, CBS cherche à continuer l’histoire du personnage emblématique Clarice Starling dans une série de suite Silence of the Lambs intitulée “Clarice», Et le rôle est désormais attribué.

La date limite signale que Rebecca Breeds (“Pretty Little Liars”) placera Clarice dans le pilote. Le personnage a été créé par Thomas Harris, le plus mémorablement joué par Jodie Foster.

Le site note: «Le projet, écrit et réalisé par Alex Kurtzman et Jenny Lumet, a un grand engagement de série, et une salle d’écrivains a déjà été mise en place. “

«Clarice se déroule en 1993, un an après les événements du Silence des agneaux. La série est une plongée profonde dans l’histoire personnelle inédite de Clarice Starling, alors qu’elle revient sur le terrain pour poursuivre les meurtriers en série et les prédateurs sexuels tout en naviguant dans le monde politique à enjeux élevés de Washington, D.C. »

«Brillante et vulnérable, Clarice est diplômée de Magna des UVA avec une double majeure en psychologie et criminologie. Sa bravoure lui donne une lumière intérieure qui attire les monstres et les fous vers elle. Sa composition psychologique complexe vient d’une enfance difficile et sa motivation vient de son besoin d’échapper au fardeau des secrets de famille qui l’ont hantée tout au long de sa vie. »

Hannibal Lecter ne devrait pas apparaître dans la série prévue.

«Clarice» est produit par MGM et CBS Television Studios en association avec Secret Hideout.