Rebecca Hall partage les détails de la version originale du personnage

Rebecca Hall a révélé des détails concernant la version originale de son personnage dans Iron Man 3.

L’une des vedettes d’Iron Man 3 était Rebecca Hall, qui a joué Maya Hansen dans le troisième film de la franchise convoitée de super-héros. L’une des plus grandes critiques d’Iron Man 3 était que son exécution de ses méchants était assez confuse. Bien qu’Iron Man 3 ait reçu des critiques généralement positives au moment de sa sortie, il a été révélé au fil du temps que les prémisses du film étaient perturbées par Ike Perlmutter, PDG de Marvel.

Après un certain temps après la sortie en salles d’Iron Man 3, il a été révélé que Maya Hansen de Rebecca Hall allait à l’origine être la méchante principale du film. Perlmutter pensait que le méchant étant une femme entraînerait une perte de ventes de figurines, ce qui a déclenché le changement de méchant de Rebecca Hall.

Dans une récente interview avec Collider, Rebecca Hall a partagé quelques détails sur la version originale du personnage, qui la voyait comme le méchant principal.

“Elle était censée être une sorte de – oh mon dieu, je ne me souviens même plus probablement maintenant. Dans le premier script que j’ai lu, elle y était jusqu’à la fin et elle a créé tout ce qui était du sérum, puis elle l’a sauvé en faisant un acte de martyre à la fin et il y avait un tout comme, elle était mauvaise mais ensuite elle essaie d’être bonne à la situation finale. C’était une meilleure partie. “

Dans la version finale, Aldrich Killian de Guy Pearce tue Maya Hansen de Rebecca Hall à mi-chemin du film, ce qui était un départ radical pour le rôle que la star avait initialement signé. Il est assez excitant d’imaginer à quel point Iron Man 3 aurait été différent si le personnage de Rebecca Hall était un méchant, mais l’exécution est sa propre bête à affronter. Pour l’instant, le méchant proposé par Rebecca Hall devra rester dans le territoire «et si».

Que pensez-vous d’Iron Man 3? Souhaitez-vous que Rebecca Hall soit la méchante? Commentez ci-dessous et faites-le nous savoir!

Iron Man a été vu pour la dernière fois dans Avengers: Fin de partie. Voici le synopsis officiel du film:

Le cours grave des événements mis en mouvement par Thanos qui a anéanti la moitié de l’univers et fracturé les rangs des Avengers oblige les Avengers restants à prendre une position finale dans la grande conclusion de Marvel Studios à vingt-deux films, “Avengers: Endgame”.

Réalisé par Anthony et Joe Russo, Avengers: Endgame stars Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Paul Rudd, Brie Larson, Karen Gillan, Danai Gurira, Benedict Wong, Jon Favreau, Bradley Cooper, Gwyneth Paltrow et Josh Brolin.

Avengers: Fin de partie est maintenant disponible sur Digital HD, 4K Ultra HD, Blu-ray, DVD et Disney Plus.