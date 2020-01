Rebecca oubliera-t-elle Jack? Ce moment dans la première d’hiver de la saison 4 est vraiment dévastateur

[Alertespoil:[Spoileralert:C’est nous Saison 4.] On ne peut le nier, fans de This Is Us. Jack (Milo Ventimiglia) a donné à Rebecca (Mandy Moore) une «grande histoire d’amour – une pour les âges». Et personne ne peut l’enlever – sauf peut-être les scénaristes. Tout au long de la première moitié de la quatrième saison, le drame NBC s’est concentré sur la perte de mémoire de la matriarche Pearson, révélant partiellement son diagnostic lors de la première d’hiver du 14 janvier. Mais dans le même épisode, les téléspectateurs de This Is Us ont réalisé collectivement la chance très réelle que Rebecca puisse oublier Jack à l’avenir. Donc, fondamentalement, le fandom se prépare à un monde de souffrance.

Qu’est-il arrivé à Jack et Rebecca lors de la première d’hiver de la saison 4 de «This Is Us»?

Milo Vintimille en Jack, Mandy Moore en Rebecca dans «This Is Us» | Jeff Lipsky / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via . via .

La première mi-saison de This Is Us Saison 4, intitulée “Light and Shadows”, a rebondi entre la nomination du médecin de Rebecca dans l’actuelle et Rebecca et Jack avant le mariage. Et comme d’habitude, l’impact des délais mis en évidence a durement touché les fans.

De nos jours, Randall (Sterling K. Brown) s’est envolé pour Los Angeles après avoir donné à sa mère un rendez-vous avec un neurologue. Rebecca teste sa mémoire tandis que Randall et Miguel (Jon Huertas) attendent patiemment. Et quand les résultats arrivent, Randall et Miguel sont invités à être dans la pièce avec Rebecca – ce n’est pas bon signe.

Pour l’instant, il semble que Rebecca souffre de troubles cognitifs légers (MCI). Cependant, elle doit subir plus de tests pour déterminer exactement ce qui se passe. Bien que Rebecca puisse avoir une perte de mémoire mineure, il est également possible que sa mémoire continue de se détériorer.

Pendant ce temps, les fans de This Is Us regardent Rebecca et Jack continuer à tomber amoureux dans le passé. Après que le père de Rebecca, Dave (Tim Matheson), désapprouve ouvertement Jack au terrain de golf, Jack rompt avec Rebecca.

Le cœur brisé, Rebecca a une conversation avec sa mère, Janet (Elizabeth Perkins), qui explique qu’elle s’inquiète du manque de fiabilité de Jack. Cela dit, Janet dit également à Rebecca de se tailler un chemin.

«Assurez-vous qu’il vous raconte une grande histoire d’amour – une pour les âges», dit Janet.

Bien sûr, cela pousse Rebecca à poursuivre Jack, qui travaille dans l’atelier de voiture. «Je suis amoureuse de toi, Jack», dit-elle. “Vous et moi? Nous allons tout avoir ensemble. Nous allons avoir les grands moments et les petits moments, et ça va être un pour les âges. “

Jack embrasse alors sa petite amie. «Rebecca Malone, je t’aime», dit-il. “Ne l’oublie jamais.” Et les deux s’embrassent devant des étincelles littérales.

Mais alors This Is Us clignote vers Rebecca d’aujourd’hui. Elle se regarde dans le miroir et une seule larme tombe sur son visage, comme si elle réalisait qu’elle pourrait perdre ses souvenirs de Jack.

Les fans de «This Is Us» réagissent à Rebecca perdant ses souvenirs de Jack

Après la première de “Light and Shadows”, les fans de This Is Us se sont effondrés, pleurant la possibilité que Rebecca oublie Jack.

“POURQUOI ILS DEVRAIENT METTRE JACK DIT À REBECCA POUR NE JAMAIS OUBLIER QU’IL L’AIME AVEC DES CLIPS DE LA JOURNÉE ACTUELLE”, a écrit un fan sur Twitter. “JE NE PEUX PAS LE PRENDRE.”

“Rebecca ne veut jamais oublier ces souvenirs de Jack et elle vient de réaliser que cela pourrait arriver!”, A tweeté un autre fan.

Et bien sûr, personne n’est prêt à regarder le scénario se dérouler.

“Rebecca est terrifiée à l’idée de perdre tous ces souvenirs de Jack”, a écrit un fan. “Si nous devons nous asseoir ici et regarder cela se produire idk si je récupère.”

“Je pense que Rebecca oublier Jack va me briser plus que la mort de Jack”, a écrit un autre fan.

Ce que l’équipe ‘This Is Us’ dit à propos de la mémoire de Rebecca

En parlant avec Entertainment Weekly, le producteur exécutif de This Is Us, Isaac Aptaker, a évoqué les craintes de Rebecca d’oublier Jack, d’autant plus qu’ils sont tout ce qu’elle lui reste.

«Elle a perdu son mari trop tôt, mais elle a toujours eu le réconfort de ces années incroyables qu’elles avaient eues ensemble», a déclaré Aptaker. «Ils avaient une histoire d’amour tellement romantique et géniale, et l’idée d’oublier tout cela et de ne pas avoir ces souvenirs est incroyablement effrayante pour Rebecca.»

Néanmoins, il semble que l’histoire de Rebecca ne soit pas linéaire, même à ce stade. Dans une interview avec Glamour, Aptaker a confirmé que This Is Us n’a pas encore officiellement diagnostiqué Rebecca. Ainsi, bien que la peur de perdre des souvenirs de Jack soit présente, les fans devront attendre et voir ce qui se passera ensuite.

“C’est le genre d’histoire où vous n’obtenez pas de réponses immédiates. Ce n’est pas comme s’il y avait un test sanguin très simple et ils peuvent vous donner un diagnostic instantané et définitif de ce qui se passe », a-t-il déclaré. «Il s’agit bien plus d’une veille et d’une attente. C’est beaucoup plus frustrant dans le flux. Nous savons que c’est quelque chose qui touche beaucoup de familles et beaucoup de vies, et nous essayons juste de raconter une version vraiment honnête de l’histoire. “

