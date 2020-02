Rebecca se reproduit pour jouer Clarice Starling dans la série CBS Sequel

Rebecca Breeds (À la maison et à l’extérieur, Jolies petites menteuses, Les originaux) a été choisi comme agent du FBI Clarice Starling dans le CBS Le silence des agneaux série suite Clarice, Variety a confirmé.

Situé en 1993, un an après les événements de Le silence des agneaux, Clarice est une plongée profonde dans l’histoire personnelle inédite de l’agent du FBI Clarice Starling alors qu’elle retourne sur le terrain pour poursuivre les meurtriers en série et les prédateurs sexuels tout en naviguant dans le monde politique à enjeux élevés de Washington, D.C.

L’étourneau des races est décrit comme brillant et vulnérable. Elle est diplômée Magna Cum Laude de l’UVA avec une double majeure en psychologie et criminologie. Sa bravoure lui donne une lumière intérieure qui attire les monstres et les fous vers elle. Sa composition psychologique complexe vient d’une enfance difficile et sa motivation vient de son besoin d’échapper au fardeau des secrets de famille qui l’ont hantée tout au long de sa vie.

Le personnage a déjà été joué par Jodie Foster, qui a remporté son deuxième Academy Award de la meilleure actrice pour son rôle dans Le silence des agneauxet la gagnante d’un Oscar Julianne Moore en 2001 Hannibal.

Basé sur le roman de Thomas Harris, Le silence des agneaux le film a été réalisé par Jonathan Demme (Rachel se marie) à partir d’un scénario adapté par Ted Tally. Il a joué avec Jodie Foster et Anthony Hopkins dans leurs rôles emblématiques de Clarice Starling et Dr. Hannibal Lecter. En plus de son succès critique et commercial avec plus de 270 millions de dollars bruts dans le monde, le film a balayé les 5 principales catégories lors des 64th Academy Awards, notamment Meilleur film, Meilleur réalisateur, Meilleur scénario adapté et Meilleur acteur et actrice pour les performances incroyables de Foster et Hopkins. . Le rôle de Clarice Starling a été repris par Julianne Moore dans la suite de Ridley Scott en 2001 Hannibalet si le Hannibal les séries télévisées ont continué le producteur Bryan Fuller voulait interpréter Ellen Page comme Starling.

La série sera écrite et exécutée par de fréquents collaborateurs Alex Kurtzman (Star Trek: découverte) et Jenny Lumet, qui travaillent actuellement ensemble sur la prochaine série de CBS All Access L’homme qui est tombé sur Terre.

“Après plus de 20 ans de silence, nous avons le privilège de donner la parole à l’un des héros les plus durables de l’Amérique – Clarice Starling,” Kurtzman et Lumet ont déclaré dans une déclaration conjointe. «La bravoure et la complexité de Clarice ont toujours éclairé la voie, même si son histoire personnelle est restée dans le noir. Mais la sienne est l’histoire même dont nous avons besoin aujourd’hui: sa lutte, sa résilience, sa victoire. Son temps est maintenant et toujours. “

Le projet est une coproduction entre MGM et CBS Television Studios en association avec Secret Hideout de Kurtzman. Heather Kadin de Secret Hideout sera également productrice exécutive avec Aaron Baiers coproductrice exécutive.

