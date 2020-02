Rebel Ridge Cast ajoute Don Johnson et plus aux côtés de John Boyega – / Film

Rebel Ridge, un nouveau Jeremy Saulnierfilm Netflix réalisé avec John Boyega, vient d’ajouter un tas de noms familiers à sa distribution. Don Johnson, James Badge Dale, Zsane Jhe, James Cromwell, et Erin Doherty ont maintenant rejoint le film, qui est décrit comme un “thriller à grande vitesse.” On ne sait pas grand-chose de plus au-delà de cela, mais un nouveau film de Jeremy Saulnier mérite toujours qu’on y prête attention.

Variety a les nouvelles de casting de Rebel Ridge, déclarant Don Johnson, James Badge Dale, Zsane Jhe, James Cromwell et Erin Doherty co-joueront avec John Boyega dans le nouveau film de Jeremy Saulnier. Le mot du projet a fait surface pour la première fois l’année dernière. Malheureusement, nous ne savons toujours pas grand-chose sur le film. Nous n’avons même pas de synopsis. Voici ce que nous avons:

Comme le drame policier «Green Room» de 2013, le prochain film de Saulnier serait un thriller à grande vitesse qui explore les injustices systémiques américaines à travers des séquences d’action intenses, du suspense et de l’humour noir.

C’est ça! C’est un «thriller à haute vélocité» avec des «séquences d’action intenses» et «un humour noir». Lorsque nous avons rapporté cette histoire pour la première fois l’année dernière, l’expression «séquences d’action briseuses» était utilisée, mais elle a été un peu dégradée et est maintenant «séquences d’action intenses». Alors plus de fracture osseuse? C’est ce que vous nous dites, Rebel Ridge?

Bien que j’aimerais en savoir plus sur le film, je suis déjà dans le réservoir pour tout ce que Jeremy Saulnier dirige. Blue Ruin, son deuxième long métrage, est fantastique, tout comme Green Room. Et bien que son récent titre Netflix Hold the Dark n’était pas aussi bon que ses efforts précédents, il avait toujours l’intensité de la marque de commerce de Saulnier. Je suis ravi de voir ce qu’il fait ici. Et j’adore le casting qu’il assemble.

Boyega n’a plus à gérer les trucs de Star Wars, alors j’espère qu’il se ramifiera en parties plus intéressantes. Et Don Johnson semble bien connaître récemment un enfer de résurgence. L’année dernière, il est apparu dans Watchmen et Knives Out, et maintenant il l’a. Est-ce la Donaissance? Disons que c’est le cas et continuons.

