Reboot of Digimon Adventure sortira en avril au Japon

Nous venons de recevoir un uppercut dans la foutue nostalgie, maintenant que la date de sortie du redémarrage de Digimon Adventure a finalement été révélée, le nouvel anime qui signifiera le retour à la télévision de Tai, Matt, Sora, Kari, Mimi, Izzy et Joe . La série originale, créée par Akiyoshi Hongō et produite par Toei Animation, a fait ses débuts en 1999 et très bientôt (au moins au Japon) il sera de retour pour raconter une nouvelle histoire avec Taichi et Agumon.

Voici le synopsis de Digimon Adventure:

«Le protagoniste est Yagami Taichi, cinquième année, qui vit dans un immeuble de grande hauteur à la périphérie de Tokyo. Il est resté seul à la maison pour préparer le camp d’été pendant le week-end, mais sa mère et sa sœur cadette, Hikari, qui est allée à Shibuya, étaient dans un train qui ne pouvait pas s’arrêter. Taichi a couru vers Shibuya pour sauver sa mère et sa sœur, mais au moment où il s’est dirigé vers la plate-forme, un phénomène mystérieux s’est produitet Taichi est entré dans le monde numérique », explique-t-il.

Voici la bande annonce:

Apparemment, les nouveaux épisodes de Digimon sera diffusé à partir d’avril prochain au Japon. La date de sa première dans le reste du monde n’est pas encore confirmée, bien qu’en parallèle le film Digimon Adventure Last Evolution Kizuna du réalisateur de Tomohisa Taguch soit attendu, ouvre le 21 février 2020.

.