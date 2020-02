Récap “American Idol”: Saison 18 Episode 2 – Katy Perry Faints [Video]

Les auditions d’American Idol se sont poursuivies dimanche, servant suffisamment de talents bruts et de dramatiques histoires pour vous donner le vertige. Et si cela ne faisait pas l’affaire, il y avait aussi une fuite de gaz!

C’était en fait une tâche assez dramatique, même si personne n’était jamais vraiment en danger. (Confession: lorsque Katy Perry est tombée au sol de façon dramatique, une partie de moi-même pensait qu’elle ne plaisantait pas. Pendant une seconde.)

Je voudrais également remercier cette fille qui se disait “Attends, devrais-je quand même auditionner?” quand ils lui ont parlé de la fuite de gaz. Cette jeune femme s’est présentée pour chanter, et si cela signifiait s’évanouir et / ou exploser dans un feu ardent, elle était prête à faire le sacrifice. Envoyez-la à Hollywood, je dis!

Quoi qu’il en soit, je me sens un peu étourdi, alors passons directement aux chanteurs liés à Hollywood que nous avons connus cette semaine…

CYNIAH ELISE, 17 | Soutenue par une véritable armée de guerriers de la prière, cette sensation virale a gravi toutes les montagnes, nagé dans tous les océans et écrasé chaque note de “You Are the Reason” de Calum Scott. Les juges n’ont pas pu s’empêcher de se laisser emporter par toute l’excitation, sœur Perry proclamant: «Enfin, le Seigneur nous a bénis!» Pas une mauvaise façon d’ouvrir la nuit.

KAY GENYSE, 19 | Les nuances religieuses ont continué avec Perry citant littéralement des versets bibliques avec le candidat suivant, qui a auditionné pour Idol à la demande d’une fortune de biscuit. Et, bien sûr, elle garde cette fortune dans ses cheveux. Sa performance lancinante de «Mercy» de Duffy n’a pas fait grand-chose pour les juges, mais son charisme indéniable a suggéré qu’il pourrait y avoir suffisamment de potentiel pour travailler avec eux. Incapable de briser en toute confiance le vote d’égalité du panel, Perry a traîné Genyse dans les rues et laissé un jury d’étrangers décider de son sort. La deuxième performance de Genyse n’était pas beaucoup mieux que la première, mais le tout était si gênant, j’ai l’impression qu’elle a gagné son billet pour Hollywood.

KYLE TANGUAY, 21 | Peu de concurrents sont flanqués d’une équipe entière de la NFL, mais peu de concurrents sont les seuls hommes pom-pom girl des Eagles de Philadelphie. Le point de vue de Tanguay sur “Mercy” de Shawn Mendes n’était pas parfait, mais tout comme la disposition chaleureuse de Tanguay, c’était agréable et naturel. J’ai d’abord remis en question la décision de Perry de le faire chanter à nouveau dans une tonalité plus élevée, mais je serai sacrément sûr si elle ne faisait pas encore mieux. Si Tanguay joue bien ses cartes, il pourrait s’avérer être un véritable cheval noir dans cette compétition.

JOVIN WEBB, 28 | Grâce à une publication précoce sur YouTube, cette performance du “Whipping Post” du Allman Brothers Band – de loin l’audition la plus authentique de la saison – était déjà un plaisir pour les foules bien avant sa diffusion à la télévision ce soir. “Vous avez officiellement apporté la sauce barbecue à American Idol”, a déclaré Lionel Richie à Webb après que les juges l’aient traité avec une ovation debout bien méritée. Luke Bryant a fait écho à ce sentiment, appelant la voix de Webb “quelque chose que seule la Louisiane pourrait créer.” Quant à Perry, je suis sûr qu’elle est toujours en transe. Quelqu’un l’a-t-elle vérifiée?

MARGIE MAYS, 26 | Elle est baa-aack! Après son élimination à Hawaï la saison dernière, cette Energizer Bunny d’un humain est revenue pour une autre chance à la célébrité – et elle n’est pas venue seule. Avec son petit ami pour la soutenir, Mays a livré une performance précise mais sans émotion de «I Found a Boy» d’Adele. Les juges ont proposé son passage à Hollywood avec appréhension, mais ils ont précisé qu’elle devait affiner sa présentation. Comme Richie lui a dit: «Sortez de votre tête et entrez dans votre voix.» Des trucs profonds.

JONNY WEST, 23 | La pression principale de Mays, quant à elle, a coché toutes les cases des juges – puis certaines. Sa chanson originale sur les joies de garder une dame au chaud la nuit était chargée de ruses vocales amusantes, et c’était avant qu’il ne tombe en panne avec une pause rap. (Vous les gars, cette pause rap!) Ça a duré un peu trop longtemps, mais ce n’était pas terrible. Cela a fonctionné pour moi, et croyez-moi, je suis tout aussi inquiet pour les rappeurs blancs que le prochain recappeur. Les juges l’ont à juste titre comparé au finaliste de la saison dernière, Alejandro Aranda, et Katy lui a même offert un avertissement amical: “Je ne veux pas cela pour vous et votre relation, mais vous pouvez devenir père que Maggie.”

SARAH ISEN, 20 | J’ai tout aimé de cette audition, des images adorables des deux mamans d’Isen à l’attente, quoi?! révéler son histoire. Après avoir contacté son père donneur de sperme – qui a fait un don à une banque qui s’adressait spécifiquement aux couples LGBT – Isen a appris qu’elle avait 26 demi-frères et sœurs, dont 10 sont venus la soutenir lors de cette audition. J’étais déjà pleinement investi dans Isen avant de l’entendre chanter, alors imaginez ma joie quand elle nous a bénis avec cette interprétation profonde, étonnante et émotionnelle de “Si j’étais un garçon” de Beyonce.

JULIA GARGANO, 21 | Inspiré par les histoires à succès de candidats moins «conventionnels» comme Aranda et Catie Turner, cet auteur-compositeur-interprète a ravi les juges avec une chanson originale prête pour le studio – ou du moins Grey’s Anatomy – appelée «Growing Pains». Perry l’aimait tellement, elle se leva et lui fit un câlin.

HANNAH PRESTRIDGE, 24 | En ce qui concerne les histoires captivantes, Idol a sauvé le plus convaincant de dimanche pour la fin. La performance finale de la nuit est venue de Prestridge, une mère de deux enfants et une toxicomane en convalescence. Avec son mari à ses côtés, elle nous a offert une ballade originale déchirante appelée «Day By Day», qui raconte les jours les plus sombres de sa lutte. Perry a salué la douleur naturelle de la voix incroyable de Prestridge. Je suis ravi de voir où va son histoire d’ici.

Vos réflexions sur la récolte d’auditions de dimanche? Votez pour vos favoris ci-dessous, puis laissez un commentaire avec vos réflexions sur ces neuf chanteurs chanceux.