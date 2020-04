Récap “Drag Race”: Saison 12 Episode 6 – Madonna Rusical, Elimination

HISTOIRES CONNEXES

L’épisode de vendredi de RuPaul’s Drag Race a levé le rideau sur Madonna: The Unauthorized Rusical – et à la fin de la nuit, c’était les rideaux pour l’une des neuf reines restantes.

Bien sûr, les manigances ont commencé bien avant que les concurrents ne se lancent sur la piste, à commencer par la tentative maladroite de Brita de balayer sa querelle avec Aiden Zhane sous le tapis. Après avoir lu le message miroir d’Aiden aux autres filles, Brita a déclaré: «J’adore Aiden. Elle est restée avec ça. Je suis fier de cette garce. ” Si vous avez soudainement eu l’impression d’être entré dans la zone crépusculaire à ce stade, vous n’étiez pas seul. “Encore une fois, vous pouvez simplement goûter la fausseté dans l’air!” La veuve Von’Du a dit aux caméras. «Tout le monde veut agir comme s’il avait en fait donné un aperçu de Aiden. Vous vouliez tous qu’elle soit partie. Quelqu’un peut-il me dire quand cela s’est transformé en course des meilleurs amis? Parce que dans Untucked, vous aviez beaucoup à dire – mais maintenant vous ne le faites pas. ” Le faux!

Heidi N. Closet a également profité de l’occasion pour confronter Gigi Goode pour avoir détesté son maquillage dans Untucked. “Vous allez tous devoir m’appeler la cause de l’arbitre, salope, je suis sur le point d’appeler ces chiennes”, a-t-elle dit. Gigi s’est excusée pour son choix de mots, tandis que Sherry Pie et Jackie Cox ont tenté de réécrire l’histoire (alias «apolo-lie»), mais le mal a été fait. Et s’il y avait le moindre doute à ce sujet, Widow a dit à beaucoup d’entre eux: “Quand vous tomberez tous, j’espère que quelqu’un vous démolira autant que vous nous avez détruits.” Gantelet jeté!

Inutile de dire que la tension dans la salle de travail n’était plus au rendez-vous lorsque les reines se sont réunies pour le défi de cette semaine. Et cette tension n’a fait que s’intensifier au cours du processus de casting, en particulier lorsque la portée vocale limitée de Brita l’a amenée à glisser le premier choix de Gigi. Au moins, Jan semblait avoir la bonne attitude; elle n’était pas ravie de jouer «tôt» à Madonna, principalement parce qu’elle ne voulait pas avoir à y aller en premier, mais elle l’a accepté et a continué. (Dans d’autres nouvelles, “Ouais, je vais chanter mes t-ts” est devenu mon nouveau mantra de karaoké.)

En parlant de Jan, la reine du chant et de la danse n’a même pas essayé de cacher son enthousiasme face au défi de cette semaine. De l’enregistrement de sa chanson à la répétition de sa chorégraphie, elle n’a raté ni note ni rythme. Pendant ce temps, ses camarades reines ne se sentaient pas si bien dans leur future carrière pop, de l’incapacité de Jaida Essence Hall à accéder à sa sexualité à Jackie manquant totalement le concept de la phase de «garçon jouet» de Madonna. Même Gigi était visiblement nerveuse – sans parler du fait qu’elle ne sait pas qui est Patti LuPone!

Puis vint le grand spectacle. Je ne sais pas si c’était la magie de l’autoréglage, la montée d’adrénaline ou un mélange sain des deux, mais la plupart de ces reines ont réussi à retirer des performances décentes de leur rembourrage de fesses, bien supérieures à leurs représentations de répétition à demi-cul. Et alors que Jan a placé la barre assez haut avec son numéro d’ouverture tueur, elle est devenue un souvenir lointain dès que Gigi est montée sur scène en tant que Madonna «sans vergogne». La transformation! Ces mouvements! Ce backflip! Je ne sais pas d’où vient tout ça, mais Gigi l’a révélé comme aucun autre.

Après avoir salué l’artiste préférée de Michelle Visage, les reines ont ensuite rendu hommage à la femme de droite de Ru directement avec une piste «Night of 1,000 Michelle Visages». Jan a serré ses gros seins dans un uniforme de Glamazonian Airways, Brita a tenté de recréer le look de Michelle à partir de la finale de la saison 10, et Crystal Methyd l’a renvoyé aux jours du Michelle RuPaul Show. (Je dois également avouer que j’ai beaucoup ri de la présentation de Sherry Pie sur “Kitty Girl” Michelle.) Mais c’est Gigi qui a de nouveau volé la vedette, provoquant des halètements de la part des juges avec son approche modèle du look blond de SOUL Le clip de “It’s Gonna Be a Lovely Day” de S.Y.S.T.E.M.

Étant donné le succès sournois de Gigi dans le spectacle Rusical et impressionnant sur la piste, ce n’était pas une surprise lorsque Ru l’a nommée grande gagnante de cette semaine, même si mon cœur s’est un peu brisé pour Jan. C’était son défi à perdre … et elle l’a fait. Fidèle à son nom, elle a vraiment eu Jan’d ce soir. (Gigi, Gigi, Gigi!)

Brita s’est retrouvée dans les deux derniers, cette fois face à Heidi sur l’air de “Burning Up” de Madonna. Avec plus de feux d’artifice cachés dans sa manche, Brita a pataugé à travers la performance, amplifiant le drame mais ne faisant jamais ressentir les juges. Heidi, quant à elle, a pris la voie de la comédie – avec une scission majeure pour démarrer – qui lui a valu l’approbation des juges.

“Merci beaucoup pour tout”, a déclaré Brita à Ru. “C’est un rêve qui devient réalité.” Elle a ensuite essayé de produire un slogan en sortant, mais je n’écoutais pas vraiment. Au revoir, Brita!

Brita était-elle la bonne reine pour y aller? Exprimez votre vote ci-dessous, puis déposez un commentaire avec vos réflexions sur l’épisode.