Récap “Flash”: Saison 6 Episode 10 – A [Spoiler] Vous avez quitté le spectacle?

Miroir miroir sur le mur…. Nous n’avons en fait aucune rime ici, mais nous nous demandons simplement si WTF vient de se produire sur The Flash?

L’ouverture de la mi-saison de la série CW a révélé que Barry voyageait à Lian Yu avec John Diggle d’Arrow pour enquêter sur ce qui était peut-être une nouvelle menace pour Mirakuru, mais était simplement un message pour que Barry ralentisse (pour ainsi dire) et profite de la vie .

Iris, quant à lui, appréciait l’enquête du citoyen sur le vol d’un fusil à photons qui militarise les méta-pouvoirs. Ce faisant, elle a verrouillé les cornes avec le PDG de McCulloch Technologies, Joseph Carver, qui a tenté de prétendre que la source d’Iris était pleine de couchettes. Quand Iris est allée de l’avant avec son histoire sur la violation de la sécurité de McCulloch, ladite source a été renversée par un méta-assassin, Kimiyo Hoshi, travaillant pour la mystérieuse organisation Black Hole, tandis qu’Iris elle-même a été entaillée lors de son escapade.

Comme Hoshi a été plus tard pris en train de viser un hologramme Iris, le vrai a confronté Carver sur son lieu de travail, détaillant la conspiration élaborée à portée de main, concluant: «Vous n’avez pas été volé par Black Hole. Vous êtes Black Hole. “Iris a ensuite averti qu’elle avait mis en place un” interrupteur d’homme mort “, où si elle ou des proches / membres du personnel sont blessés par Black Hole, tous ses renseignements sur Carver et McCulloch seront libérés – en tant que tels, il ordonne à Hoshi de se retirer, juste au moment où elle s’apprête à givrer Frost d’un coup de tête.

Dans une scène bonus de fin d’épisode, Iris – déclenchée par la vue d’un miroir, et sa source prononçant ce mot à sa mort – s’est glissée à McCulloch au milieu de la nuit, au bureau étiqueté AV3 – ou EVA, à l’envers, comme dans la défunte épouse de Carver. À l’intérieur, elle découvrit un grand miroir, d’où sortaient deux bras, entraînant Iris dans son vide vitreux!

Dans quoi Iris s’est-elle embarquée?

«J’ai défié tout le monde [on the writing staff] pour raconter l’histoire de Flash la plus folle de tous les temps, au cours des six saisons. “Nous ne sommes plus dans un film d’horreur”, comme avec l’arc Bloodwork de la saison 6A, note-t-il. “Nous allons maintenant entrer dans ce que j’appellerais un territoire de science-fiction.”

Plus précisément, The Flash fait une nouvelle version de Mirror Master, qui dans une incarnation de DC Comics s’appelle Evan McCulloch. (Auparavant, la série CW de la saison 3 a présenté la version Sam Scudder de Mirror Master, tandis qu’un épisode de la saison 5 faisait référence à l’Evan of Earth-Two.)

Wallace dit que les téléspectateurs obtiendront «immédiatement» des réponses sur le sort d’Iris, en raison de la nature rapide du format «Graphic Novel» (arcs de demi-saison) de la saison 6. “En raccourcissant les saisons et en ayant des Big Bads exclusifs à moins d’épisodes, les histoires brûlent plus vite et plus vite, ce qui signifie que nous pouvons aller plus loin et faire des choses plus folles, et atteindre des objectifs narratifs et des objectifs émotionnels que nous ne pouvions pas atteindre dans” le passé », explique-t-il. “Ce fut la plus grande bénédiction de tous les temps.”

Quant à qui à l’intérieur de ce miroir, pourrait-il en fait être un ami et non pas un ennemi présumé? «Je dirais que oui. Je dirais que oui… », autorise le PE. “Mais pas comme vous le pensez.” (L’actrice israélienne Efrat Dor, de Mayans M.C. et Sneaky Pete, a été interprétée comme Eva McCulloch en novembre.)

Le retour de Flash après la crise a également vu Cisco entreprendre un voyage autour du globe pour cataloguer tous les nouveaux changements et menaces créés dans l’univers renaissant, tout en invitant Nash Wells à maintenir le fort en son absence. Mais malgré ce passage de flambeau apparent – et avec le nouveau venu averti de la technologie Chester P. Runk qui attend toujours dans les coulisses – Wallace dit que ce n’était pas le membre original de la distribution Carlos Valdes qui a proposé le spectacle adieu.

“Oh non. Non. [Cisco and Carlos] ne vont nulle part », soutient-il. «Cisco est en route pour cataloguer le monde, mais il reviendra très rapidement. Et les informations qu’il apprend dans le monde vont nous aider à résoudre l’une des plus grandes choses que Team Flash ait jamais traitées, et cela implique le retour d’un vieux méchant, que je ne gâcherai pas. “

