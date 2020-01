Récap “Le bon docteur”: Saison 3, épisode 11 – Shaun, Carly et Lea

HISTOIRES CONNEXES

Cette semaine sur The Good Doctor, Shaun doit faire face aux conséquences de son intimité avec Lea et à la façon dont cela affecte sa relation avec Carly.

La première hivernale reprend le matin après que Lea a réconforté Shaun. Elle se réveille, n’ayant jamais quitté sa chambre de motel mais toujours bien habillée, et lui demande s’il veut en parler hier soir. «Vous étiez dans un très mauvais endroit, ce qui est parfaitement compréhensible», dit-elle. Mais Shaun lui assure qu’il va mieux maintenant. Puis, sur le chemin de l’aéroport, Shaun révèle à Glassman que Lea a passé la nuit dans sa chambre. «Nous nous sommes juste… tenus l’un contre l’autre», dit-il, mais «couché dans son lit avec elle, c’était… différent de ce qu’il fait avec Carly.» Glassman sent que Shaun a une grande décision devant lui, puis suggère qu’il n’en a pas avoir beaucoup de temps. “Vous devez le découvrir bientôt”, prévient-il. “Sexe ou pas de sexe, les roues sont en mouvement et quelqu’un est sur le point de se faire écraser.”

De retour à l’hôpital, Shaun se dirige vers le laboratoire de pathologie, où il retrouve Carly. Elle demande pourquoi il n’a répondu à aucun de ses appels pendant qu’il était au Wyoming. Il dit qu’il était occupé, ce qui est une excuse vraiment moche. Malgré cela, Carly parvient à la garder au frais. Elle reconnaît que son petit ami a du mal à comprendre les sentiments des gens, mais une partie de lui devait savoir qu’il était mal de l’ignorer. Il n’offre aucune réponse, puis lui demande d’accélérer les panels d’un patient. Il se dirige ensuite vers la salle d’IRM, où Morgan lui dit que ce serait une erreur de rompre les choses avec sa petite amie.

“Carly est intelligente, jolie, et le fait qu’elle soit prête à s’occuper de toutes vos affaires signifie que vous devriez remercier le Dieu que vous priez de l’avoir rencontrée”, s’exclame-t-elle. «Lea est, eh bien, un flocon… Elle s’est présentée à votre porte sans même vous avertir qu’elle reviendrait à San Jose. Ensuite, elle a dû déménager, mais elle a emménagé, sans parler de tout “Allons nous enivrer de tequila et je vais vous apprendre à embrasser, mais je veux juste être un non-sens d’amis”.

Plus tard dans la journée, Shaun et Carly se heurtent dans l’ascenseur. “Qu’est-ce que je fais mal? Demande Carly. «Je ne sais jamais où je me tiens avec toi. Une minute, nous partageons de profondes peurs personnelles les unes avec les autres, et la suivante, vous vous enfuyez parce que vous ne pouvez pas supporter de me toucher. »Elle demande s’il se passe quelque chose avec Lea, puis Shaun prend un moment pour recueillir ses pensées. “C’est différent”, répond-il. «Je… t’aime bien, Carly. Quand je suis avec toi, je veux être impressionnant pour toi. Je n’ai pas l’impression que je dois impressionner Lea, comme moi. “

Ce soir-là, Shaun s’assoit au poste des infirmières et fait des listes distinctes pour et contre pour Carly et Lea. Andrews dit à Shaun qu’il devrait rentrer chez lui, mais Shaun trouve plus facile d’éviter Carly à l’hôpital que d’éviter Lea de retour à l’appartement. Il demande ensuite à Andrews comment il savait qu’Isabel était la bonne femme pour lui. «C’est un cliché, mais mon cœur s’accélère à chaque fois que je la vois», répond le participant. Et donc, Shaun prend les conseils de son supérieur et retourne au loft, où il s’assoit à côté de Lea et vérifie son pouls. C’est 60 battements par minute, ce qui est bien dans la plage normale.

À ce stade, nous devons reconnaître le patient de la semaine: Kerry (joué par Milauna Jemai Jackson de Strike Back) est un toxicomane opioïde en convalescence qui a besoin d’une chirurgie corrective pour réparer une fracture de la jambe comminutive. Son mari n’a aucune idée qu’elle était autrefois dépendante, et elle refuse de procéder à la chirurgie recommandée parce qu’elle craignait de rechuter et de tout perdre après avoir reçu une anesthésie à base de fentanyl. Andrews, Shaun et Morgan avancent avec une autre procédure pour réparer la jambe, mais Kerry développe un syndrome des compartiments en phase de récupération. La seule façon de remédier à la situation est de revenir sous le couteau pour la procédure recommandée, qui nécessite généralement une sédation.

“Non!” S’exclame Kerry. «N’importe quelle quantité de douleur vaut mieux que de tout perdre.» Elle veut qu’ils avancent sans anesthésie, même si cela met sa vie en danger, juste pour éviter de dire à son mari qu’elle est toxicomane.

“Combien de temps pouvez-vous garder les secrets des gens que vous aimez avant qu’ils ne cessent d’être ceux que vous aimez?”, Demande Shaun. «Chaque relation a des secrets», dit-elle. «Lorsque vous avez tout perdu, mais que vous parvenez toujours à trouver quelqu’un qui vous donne envie de vous lever et de vivre un autre jour, vous faites tout ce que vous pouvez pour vous y accrocher – même si cela signifie enterrer une partie de vous-même dans le processus. “

Kerry arrive finalement et dit la vérité à son mari (après qu’Andrews ait trouvé une solution pour éviter de briser la confidentialité patient / médecin), mais maintient qu’elle n’est pas assez forte pour éviter une rechute. Ainsi, les médecins avancent sans sédation. Shaun, quant à lui, prend à cœur ce que Kerry dit et va affronter Carly. Il s’approche de sa petite amie à la cafétéria et lit sa liste des avantages et des inconvénients, puis lui demande si elle va rompre avec lui. «Non», répond-elle. “Nous nous sommes battus. Les couples se battent. Mais je suis inquiet… Je suis flatté que tu veuilles m’impressionner, mais cela ne vaut rien si tu sens que tu ne peux pas me parler. »Et donc, Shaun est net. Il lui dit que Lea est entrée pour le réconforter et ils se sont endormis en s’étreignant. Comme on pouvait s’y attendre, Carly est blessée. “Nous avons eu du mal à mentir ensemble pendant des semaines, et vous l’avez fait en une nuit avec Lea?”, Demande-t-elle. “Oui”, répond Shaun. «Mais c’est une amie proche et elle voulait être là pour moi.» Carly dit à Shaun qu’elle a besoin d’espace, puis se lève et s’éloigne.

Dans la scène suivante, Shaun a une attaque de panique à part entière dans le bureau de Glassman. «Est-ce que tout le monde va me quitter?», Demande-t-il. “Mon père ne voulait pas de moi! Ma maman l’a préféré à moi! Carly me déteste maintenant! Léa va se lasser de moi! Vous allez en avoir assez de moi! Je fais tout mal! »Glassman saisit Shaun et lui dit de ne plus rien dire de tout ça. Il lui dit qu’il va s’en sortir et qu’il sera toujours là pour lui.

«Je ne pourrais pas être plus fier de vous», déclare Glassman. “Vous entendez cela? Et je ne pourrais jamais en avoir assez de toi. »À ce stade, un Shaun débordé saute sur Glassman et enroule ses bras autour de lui. “Vous ne vous débarrassez pas de moi, mon pote, d’accord?”, Poursuit Glassman. “Je suis ici. Je t’ai eu. »(Cela aurait pu être ma scène Shaun / Glassman préférée. Comme, jamais.)

À la fin de son quart de travail, Shaun retrouve Carly dehors. Ils se souviennent de la première fois qu’ils se sont rencontrés, puis Carly dit à Shaun qu’il est la personne la plus authentique qu’elle ait jamais rencontrée. Il lui a raconté ce qui s’est passé avec Lea, “et c’est une bonne chose”, dit-elle, mais elle craint que quelque chose comme ça ne se reproduise. “Je veux être avec toi, Shaun, mais je ne sais pas comment cela fonctionne si tu vis toujours avec Lea”, dit-elle. «Je sais que c’est beaucoup demander, et si c’est trop, je comprends.» Elle dit à Shaun de prendre son temps et d’y réfléchir, mais il a déjà une réponse. Il lui prend la main et dit OK. “Je veux être avec toi. Je t’aime, Carly », dit-il. Son visage s’éclaire et elle enroule ses bras autour de lui.

L’ouverture de mi-saison fournit également une mise à jour sur la santé mentale de Claire. Elle dit à Melendez qu’elle suit une thérapie et que sa thérapeute pense qu’elle souffre d’un trouble de stress post-traumatique provoqué par son enfance. Au milieu du chemin de Claire vers la guérison, elle et Park travaillent sur un patient du nom de Luca (Hannah Montana’s Moisés Arias), un mulet de drogue qui a avalé des dizaines de ballons d’héroïne. Park veut le remettre aux autorités fédérales, mais Claire pense qu’il mérite une chance d’éviter la prison et de réparer sa vie.

“Ne devriez-vous pas juger ce type le plus durement?”, Demande Park. “Vous vous en êtes très bien sorti sans enfreindre la loi”, dit-il, se référant au passé foiré de Claire. “Ce n’est pas tout à fait vrai”, répond-elle. Elle dit à Park et Melendez que Breeze avait l’habitude de disparaître pendant des jours et qu’elle serait forcée de faire du vol à l’étalage juste pour s’assurer qu’elle était nourrie. Une fois, le sac à dos de Claire s’est cassé et toute la soupe et le gruau qu’elle avait volés sont tombés devant un gardien de sécurité, qui a vu qu’elle était désespérée et l’a laissée partir avec seulement un avertissement. “Si elle ne m’avait pas accordé de pause, je ne serais pas ici en tant que médecin pour en discuter avec vous”, explique Claire. Cela convainc Melendez qu’il pourrait y avoir un moyen de sauver Luca sans ruiner sa vie ou enfreindre sa politique. Ils s’arrangent finalement pour garder tous les déchets médicaux qu’ils ramassent de Luca, puis le déchargent avant le retour du rapport de pathologie et ils sont obligés d’alerter la police.

Plus tard dans la journée, Claire rend visite à son thérapeute. Elle dit qu’elle n’a pas seulement sauvé une vie aujourd’hui; elle aurait pu en changer un. Quelques secondes plus tard, elle reçoit une page et retourne à l’hôpital, seulement pour découvrir que Luca a simulé une crise; tandis que le personnel a répondu, quelqu’un d’autre a fait irruption dans un casier de stockage – et la seule chose qu’ils ont prise était le spécimen de Luca. Parce que Luca leur a donné un faux nom, les flics n’ont aucun moyen de le rattraper. Claire se sent horrible, mais Melendez sait qu’elle essayait juste de bien faire par son patient et a été dupée. «Il y a de pires qualités dans ce monde que d’essayer de voir le meilleur des gens», lui dit-il. “Si vous êtes une bonne personne, de temps en temps vous vous sentirez comme un idiot, et aujourd’hui vous aviez tort, [but] Je suis toujours reconnaissant de travailler avec vous. »

Que pensez-vous de The Good Doctor Saison 3, épisode 11? Notez la première d’hiver, puis sonnez dans les commentaires.