Récap “Le bon docteur”: Saison 3, épisode 12 – [Spoiler] Avoir des relations sexuelles

Cette semaine sur The Good Doctor, Shaun et Carly travaillent vers l’intimité, tandis que Claire continue de faire face à la mort de Breeze – et trouve un bon ami à Melendez.

L’épisode commence au loft et reprend quelque temps après que Shaun a promis à Carly de ne pas vivre avec Lea. Bien qu’il semble juste que Shaun trouve un nouvel appartement, c’est Lea qui a emballé ses affaires. Elle dit à Shaun combien il va lui manquer, puis Shaun réitère à quel point il aime Carly. “Maintenant, vous pouvez accrocher le papier toilette de manière incorrecte à tout moment, et Carly et moi pouvons revenir à la situation avant notre combat”, dit-il. Mais Lea n’est pas si sûre. «Parfois, les couples ont besoin d’un peu de temps pour récupérer», lui dit-elle.

À l’hôpital, Lim, Shaun et Morgan travaillent sur James, un coureur de fond avec un lymphœdème. En raison d’une mutation génétique, son corps ne répond pas aux médicaments – et s’il ne trouve pas de médicament qui fonctionne pour lui, il se noiera de l’intérieur. En raison de la nature unique de l’affaire, Lim demande à Carly de sortir du laboratoire et de prêter à l’équipe son expertise. “C’est excitant”, s’exclame Shaun. Mais Carly est habitué aux échantillons et aux lames, pas aux patients. Shaun lui dit qu’elle ira bien.

La nuit suivante, Shaun et Carly retournent à son appartement. Shaun est enfin prêt à avoir des relations sexuelles, mais Carly y met un terme. “Ai-je fait quelque chose de mal?”, Demande Shaun. “Non, je suis désolé”, répond Carly. “C’est moi.” Avant qu’ils puissent avoir une vraie conversation, Shaun reçoit une page de Morgan: James a souffert d’un G.I. saigner. Ils retournent à l’hôpital, où Carly suggère une voie à suivre: ils utiliseront le poisson zèbre pour tester une myriade de mutations génétiques afin de déterminer à quel médicament James répondra le mieux. Lim donne le feu vert à Carly, puis Shaun accompagne sa petite amie au laboratoire, où ils ont une discussion plus large sur ce qui s’est mal passé dans la chambre.

«J’ai dit à Lea de partir comme tu voulais. Vous avez dit que tout allait bien. Ils ne le sont pas. Comment puis-je les rendre OK? », Demande Shaun. “Je ne peux pas vous le dire parce que je ne sais pas”, répond Carly. «Je pensais que j’étais prêt pour que nous soyons ensemble, mais mon corps a eu une réponse différente… Je ne peux pas désactiver cette réponse pas plus que ces poissons ne peuvent contrôler la façon dont leur mutation réagit au médicament.» Carly confirme que la «mutation »Dans leur relation était son voyage au Wyoming, mais elle est convaincue qu’ils trouveront le« bon médicament »pour surmonter cette barrière à l’intimité.

Peu de temps après, James prend un autre virage pour le pire. Lim vient voir Shaun et Carly et demande quel médicament donnera à James une chance de se battre. L’expérience du poisson-zèbre de Shaun et Carly a considérablement réduit le champ, mais les médecins ont encore cinq remèdes potentiels – et Carly a le dernier mot. Inquiète que sa décision puisse coûter la vie à James, elle se dirige vers le laboratoire de pathologie et a un bon cri. “Ce n’est pas une diapositive, c’est une personne – une bonne personne et il pourrait mourir”, a déclaré Carly à Shaun. «C’est pourquoi j’aime rester dans le laboratoire.» Mais Shaun pense qu’elle regarde les choses dans le mauvais sens. “Si vous étiez resté dans le laboratoire, James serait probablement déjà mort”, dit-il. «Votre plan avec le poisson zèbre lui a donné une chance. C’était une belle idée parfaite d’une personne belle, presque parfaite. »(D’aw!)

Le couple retourne finalement à l’étage, où Morgan les rattrape. “Joli appel sur le poisson zèbre”, dit-elle à Carly. James va bien. Shaun prend la main de Carly et ils rentrent chez eux. «Avons-nous réglé notre mutation?», Demande-t-il. Oui, elle acquiesce. Nous avons ensuite coupé Shaun et Carly au lit. Carly dort profondément et Shaun a un sourire maladroit sur le visage. Ils ont finalement consommé la relation.

Alors que l’équipe de Lim travaille sur James, l’équipe de Melendez travaille sur Ryan, un adolescent atteint de cancer qui a rencontré sa petite amie, Angie, alors qu’ils étaient tous les deux en chimiothérapie. Claire voit à quel point Ryan et Angie sont amoureux, et dit à Melendez qu’elle «ne serait pas contre d’être à nouveau idiote comme ça.» (Hmm…) Peu de temps après, les médecins découvrent que le traitement de Ryan a fonctionné et que sa tumeur a disparu; il n’aura pas besoin de chirurgie. Pendant que lui et Angie s’embrassent, Angie s’effondre et commence à se saisir. Son cancer est revenu et son pronostic n’est pas bon. Elle devra passer sous le couteau et manquer le bal.

À la suite de la réapparition du cancer d’Angie, la mère d’Angie empêche Ryan de rendre visite à sa fille. Claire, qui craint que l’absence de Ryan ne déprime Angie et n’affecte son résultat chirurgical, obtient l’autorisation de Melendez de faire ce qu’elle peut pour rendre le patient heureux. C’est alors que Claire décide d’organiser un bal improvisé à l’hôpital, avec l’aide de la chirurgie. Lors de la danse de fortune, Melendez remarque que Claire brille. “On dirait que vous ressentez peut-être un peu de bonheur idiot en ce moment”, dit-il. «Juste une touche», répond-elle. Il lui demande ensuite si elle aimerait danser avec un ancien roi du bal. (C’est un geste amical, mais c’est aussi une allumeuse pour tous les expéditeurs de #Melendaire.) Quelques instants plus tard, la maman d’Angie se présente avec un ours en peluche. Elle voit sa fille de loin et a l’air dépassée. Plutôt que d’apporter l’ours en peluche à l’intérieur, elle le tend à Claire et rentre chez elle.

Le lendemain matin, Melendez et son équipe emmènent Angie en chirurgie. Ils sont rejoints par le Dr Glassman, qui fait sa première apparition au sein de l’O.R. depuis son propre revers de cancer dans la saison 1; il n’est pas là pour opérer, mais pour apporter son expertise à Melendez et à ses associés. Malheureusement, la tumeur cérébrale est immobile, et ils ne peuvent pas la réséquer sans blesser les voies nerveuses d’Angie; s’ils le retirent, elle sera comateuse. Ils l’ont fermée et l’ont envoyée aux soins intensifs, où elle a finalement subi une crise mortelle. Claire et Melendez partent en parler à la maman d’Angie, qui tombe en panne devant eux. Ryan s’approche et se rend compte que la maman d’Angie vient de recevoir une nouvelle tragique, puis s’approche de maman et enroule ses bras autour d’elle.

Plus tard dans la soirée, Melendez rejoint Claire. Elle est visiblement bouleversée, mais ce n’est pas à propos d’Angie – du moins pas entièrement. Elle est folle de Breeze et pense qu’elle a tort. Elle est convaincue qu’elle ne peut pas être fâchée contre quelqu’un pour mourir. Melendez assure à la résidente qu’elle a parfaitement le droit d’être en colère contre Breeze car «elle vous a laissé seul, après avoir passé votre vie à essayer de prendre soin d’elle.» Claire dit à Melendez qu’elle a été en colère contre Breeze toute sa vie, et maintenant que ne changera jamais. Melendez lui dit que le temps et la thérapie l’aideront, puis révèle «une autre chose» qui a toujours fonctionné pour lui: une course de fin de soirée.

Melendez n’est pas la seule à être présente pour Claire cette semaine. Au milieu de l’épisode, il y a une scène plutôt géniale entre Claire et Shaun. Après avoir demandé comment il allait à la suite de la mort de son père, elle révèle qu’elle a récemment perdu sa maman. Elle lui dit également qu’elle n’a pas eu une seule pensée positive à propos de Breeze depuis sa disparition tragique. “C’est OK de ne pas les aimer”, dit Shaun. “Ils ne nous ont pas fait qui nous sommes.”

Nous recevons également une mise à jour sur la polyarthrite rhumatoïde. Elle vérifie avec Glassman et lui dit que le méthotrexate fait des merveilles pour son R.A. Il n’y a qu’un seul problème: cela lui cause des accès de nausée extrêmes. Glassman suggère qu’ils changent de médicaments, mais tout ce qui l’intéresse, c’est que ses mains ne la dérangent plus. Il découvre finalement que Morgan vomit au travail, et elle évite complètement les solides. Bien sûr, ce n’est pas une solution permanente – surtout maintenant qu’elle passera de longues heures à l’hôpital à travailler sur un document de recherche avec Andrews. Et donc, à la fin de l’heure, elle rend visite à Glassman et lui demande de prescrire autre chose que du méthotrexate.

Que pensez-vous de The Good Doctor Saison 3, épisode 12: «Mutations»?