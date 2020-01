Récap “Le bon docteur”: Saison 3, épisode 13 – Morgan’s Mom

HISTOIRES CONNEXES

Le Bon Docteur cette semaine a soigneusement retiré les couches de l’extérieur durci de Morgan (mais pas trop) pour révéler une femme qui voulait désespérément l’approbation de sa mère.

Alors que Shaun se concentrait sur le fait d’amener Carly au «paradis», Morgan était au travail, déterminée à sauver la vie de son parent difficile à plaire: la célèbre peintre Caroline Reznick (Annette O’Toole de Smallville), qui a été admise à Saint-Bonaventure avec des grappes potentiellement mortelles de petits vaisseaux sanguins dans le cerveau. C’est sa fille qui a finalement convaincu Glassman de retourner à la salle d’opération et d’effectuer la procédure mini-invasive (mais hautement expérimentale) qui a sauvé la vie de Caroline, mais à la fin de l’heure, maman ne pouvait toujours pas se résoudre à admettre qu’elle était fière de sa fille et de ses réalisations en tant que médecin.

En cours de route, Morgan a également renoué avec son frère Ariel (Allen Leech de Downton Abbey), un sculpteur réputé qui a toujours été proche de maman, mais pas de sa sœur. Ci-dessous, l’actrice de Morgan, l’actrice Fiona Gubelmann, passe à l’heure centrée sur Reznick et révèle quelle scène a été la plus difficile à tourner.

TVLINE | Morgan est blessée parce qu’elle n’a pas respecté les normes de sa mère. Mais pourquoi a-t-elle menti à ses amis et collègues sur qui était vraiment sa famille?

Morgan est très gardé. Elle n’aime pas être vulnérable. Elle ne veut pas partager [her pain] avec ses collègues parce qu’elle ne veut pas qu’ils voient ce côté d’elle … Elle décrit sa famille d’une manière qu’elle veut qu’ils soient. Claire l’appelle un peu à ce sujet, et quand elle le fait, Morgan se rend compte que, oui, c’est ce qu’elle fait. C’est sa façon de faire face.

TVLINE | Une grande partie de la première moitié de la saison a été consacrée au fait que Morgan a incité Claire à parler de la mort de Breeze et à l’empêcher que ses collègues ne deviennent incontrôlables. Dans cet épisode, les tableaux ont été inversés et c’est Claire qui a dû tenir Morgan à distance lorsque ses sentiments envers maman ont menacé de peser sur son jugement médical. Comment était-ce de pouvoir jouer cette dynamique à l’envers?

C’était tellement amusant. Nous avons vu Morgan grandir et changer au cours de sa relation avec Claire, [and] ils ont commencé à se frotter un peu. Toute cette saison [has been about] arriver à trouver les moments où Morgan est vulnérable et un peu plus doux – et c’est une ligne fine: je dois m’assurer que je ne deviens pas trop mou et que je joue Morgan avec trop de cœur, parce que [then she becomes] Claire. Mais c’était aussi vraiment génial de voir Antonia [Thomas] apporter un peu de bord à [Claire]. C’est une actrice tellement talentueuse, et voir tous les différents niveaux et choix qu’elle apporte et fait, c’était vraiment excitant.

TVLINE | Parlez-moi un peu de ce que c’était que de tourner cette scène où Morgan a provoqué la crise de Caroline en racontant des souvenirs d’enfance douloureux, et finalement avoir recours à la lecture des critiques du travail de sa mère.

Je n’ai pas encore vu la scène, et je suis un peu impatiente de la regarder… Même le simple fait d’y penser me rend un peu émotif. Pour vous mettre dans une situation où vous torturez quelqu’un, et vous savez que ça va l’aider, mais ça lui fait encore mal… Le simple fait de me mettre dans cet état émotionnel était très difficile, et de l’embrasser à la fin c’était tellement difficile à faire. Mais j’ai eu la chance de travailler avec Annette O’Toole, qui est une actrice si talentueuse, et Doris Egan, qui a écrit le scénario, est si brillante. C’était une scène merveilleusement superposée avec tous ces moments incroyables.

TVLINE | Quelle scène a été la plus difficile à tourner: quand Morgan a provoqué la crise de Caroline, ou quand Caroline dit à Morgan qu’elle lui doit tout, mais ne peut pas se résoudre à admettre qu’elle est fière de sa fille?

Je dirais que la scène où Morgan a déclenché la crise a été plus difficile, car c’est un tel voyage émotionnel. Elle essaie juste de la piquer et de la pousser, mais il y a un changement qui se produit et Morgan est très contrariée. Maman a une crise et Morgan fait tout ce qu’elle peut pour la sauver et la protéger, et elle doit nourrir et prendre soin de sa mère d’une manière que sa mère n’a jamais fait pour elle auparavant. Et sa mère se trouve également dans cette position extrêmement vulnérable, qui est déchirante. Mais la scène [at the end] où elle m’appelle le «petit comploteur» m’a brisé le cœur. Morgan a cet extrême extrême – ce moment où elle a l’impression d’avoir enfin gagné l’acceptation de sa mère, seulement pour l’avoir arraché d’une manière si froide. Tous les deux [of those scenes] étaient assez tristes et pas amusants à tirer. [Laughs]

TVLINE | Corrigez-moi si je me trompe, mais Morgan ne révèle jamais à Caroline qu’elle a hérité de sa polyarthrite rhumatoïde…

Correct.

TVLINE | Pourrait-on voir plus de Caroline et Ariel cette saison?

La porte y est définitivement laissée ouverte. Même si la relation entre Morgan et Ariel semble avoir changé et s’est légèrement réparée, je pense qu’il y a beaucoup à explorer entre Morgan et son frère. Et puis pour Morgan et sa mère, je pense qu’il y a encore beaucoup de travail à faire.

TVLINE | Maintenant que Morgan a pu identifier que sa nature compétitive découle de son besoin de rivaliser avec son frère, pourrions-nous voir un changement dans son comportement aller de l’avant?

Oh, certainement pas. [Laughs] À la fin de la journée, Morgan est qui elle est, donc ça va toujours être là, et elle a d’autres choses avec lesquelles elle se bat en ce moment … C’est une femme très compétitive et motivée, et elle aime la compétition dans une certaine mesure. Nous n’avons jamais vu Morgan être si compétitive qu’elle fait quelque chose de contraire à l’éthique pour éliminer l’un de ses concurrents, et elle a également toujours été complètement honnête et honnête sur le fait qu’elle est compétitive, donc je ne pense pas qu’elle considère cela comme quelque chose de mal .

TVLINE | Que pouvez-vous taquiner sur la trajectoire de Morgan dans les cinq derniers épisodes de la saison?

Ce sera une route assez rocailleuse pour Morgan jusqu’à la fin de la saison – à tel point que je me pose des questions sur l’avenir de Morgan, et je pense que ça va être une course vraiment excitante, au bord de votre siège.

