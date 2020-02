Récap “Le bon docteur”: Saison 3, épisode 16 – Shaun et Lea

HISTOIRES CONNEXES

Avertissement: ce qui suit contient des spoilers de l’épisode du 24 février de Le bon docteur.

Le Good Doctor a atteint un moment de clarté lundi, dans un épisode qui changera à jamais le drame médical dirigé par Freddie Highmore.

Dans l’antépénultième épisode de la saison 3, Shaun s’est avoué que bien qu’il aimait en fait son ex-petite amie Carly, la personne avec qui il voulait être était Lea. Mais quand il a avoué son amour à son meilleur ami et a dit qu’il voulait être son petit ami, sa réponse n’était pas ce qu’il avait espéré – du moins pas entièrement.

“Je t’aime aussi,” dit-elle. «Mais tu me connais. Je suis égoïste et je suis tellement, tellement dans le besoin… Je suis un désordre total »et« vous avez besoin des choses d’une certaine manière ». C’est à ce moment que Shaun a posé une question difficile (et vraiment déchirante): “Parce que j’ai l’autisme?” Il a demandé. “Tu ne veux pas être ma petite amie parce que j’ai l’autisme?” Lea ne pouvait pas se résoudre à répondre. Vaincue d’émotion, elle sortit de l’appartement sans dire un mot, alors qu’une larme coula de l’œil de Shaun.

Dans des interviews séparées, TVLine a parlé à Highmore (qui a également réalisé l’épisode), ainsi qu’à sa co-star, Paige Spara, de ce moment charnière de Shaun / Lea et de l’endroit où le couple central de la série va partir d’ici.

TVLINE | Freddie, c’est le deuxième épisode que vous avez eu la chance de réaliser, après les débuts de la saison 2 de Daniel Dae Kim. En quoi cette expérience était-elle différente de la dernière?

HIGHMORE | L’année dernière, c’était vraiment excitant de présenter le Dr Han et de lancer la fin de la saison dans une nouvelle direction. C’était un peu [different]. Vous avez eu un moment particulièrement important [at the end of the episode between Shaun and Lea] c’était long à venir.

TVLINE | Paige, quand est-ce que cela vous est apparu à quel point c’était important dans la relation Shaun / Lea? Il n’y a vraiment pas de retour en arrière après cette scène finale…

SPARA | Quand ça m’a finalement frappé différemment, c’était en fait lorsque nous répétions la scène … Je ne pourrais pas dire [the words] sans devenir émotif, et cela ne m’était jamais arrivé auparavant. Ensuite, j’étais nerveux parce que je me disais: “D’accord, est-ce que ça va arriver à chaque prise?”

TVLINE | Ce devait être spécial que Freddie réalise cet épisode en particulier. Avez-vous tous deux pris un moment pour reconnaître la signification de celui-ci et ce que cela signifie pour vos personnages à l’avenir?

SPARA | Ouais, absolument. Vous savez, c’est un réalisateur et un partenaire formidable parce qu’il est si généreux avec son temps, et il vous donne vraiment de la place pour comprendre cette douleur individuellement et ce qu’elle signifie pour vous, puis il est capable d’y aller à partir de là angle, vous donnant cette liberté émotionnelle de ressentir ce que vous devez ressentir pour cette scène, puis il travaillera autour de cela. Vers la fin de la scène, il m’était même difficile de dire les lignes.

TVLINE | On dirait que la scène a finalement été façonnée par la conversation.

SPARA | À l’origine, il était écrit «Je suis vraiment désolé, Shaun», puis j’embrasse sa joue et je m’en vais.

TVLINE | Mais au lieu de cela, c’était juste …

SPARA | … Il suffit de le regarder et de transmettre ce que vous ressentez à Shaun à ce moment-là, et de vous éloigner lorsque vous avez envie de vous éloigner. Et pour obtenir cette liberté, en particulier avec la télévision en réseau, est très rare… et le fait que [Freddie] savait ce que cette scène impliquait et ce qu’elle demandait, et m’a en fait donné la permission de le faire, c’était énorme. J’ai l’impression que cela a fait de la scène ce qu’elle était censée être, mais elle peut être rapportée à tous ceux qui ont eu une conversation aussi difficile.

TVLINE | On dirait que Freddie a pu construire la scène d’une manière qui n’aurait pas pu se produire si vous aviez été entre les mains d’un autre réalisateur.

SPARA | Absolument. Freddie [has] un esprit si curieux en ce qui concerne la dynamique des relations et pourquoi les choses sont comme elles sont, et il peut tirer de cette curiosité et l’appliquer à [the scene], au lieu de simplement prendre la prise, faire cocher les cases. Ce n’est jamais ça pour lui. Son travail vient toujours… d’un lieu d’ouverture et de curiosité, et je pense que c’est tellement nécessaire, surtout pour [relationship drama], parce que, vous savez, quelles sont les f — k relations? Ils sont tellement f-roi déroutant …

TVLINE | Freddie, qu’est-ce qui vous a marqué lors de votre première lecture du script?

HIGHMORE | Il est toujours beaucoup plus intéressant de laisser des choses non dites ou de laisser des indications lorsque cela est possible, au lieu d’être trop explicite. La dernière scène en est un exemple. [Executive producer] David Shore en est conscient et [fellow EP] David Hoselton, l’auteur de cet épisode, [does] un si bon travail de faire atterrir ces moments émotionnels sans qu’ils se sentent écrasés.

TVLINE | Qu’avez-vous pensé de l’incapacité de Lea à répondre lorsque Shaun lui a demandé si son autisme les empêchait d’être ensemble?

HIGHMORE | Je pense que Shaun a découvert une horrible vérité à laquelle Lea n’a peut-être pas pensé avant ce moment. Son manque de réponse… signale au moins qu’il y a quelque chose [to] ce que Shaun dit.

TVLINE | Paige, quelle est votre opinion sur la réponse de Lea (ou son absence)? Est-ce qu’elle comptait avec cette horrible vérité, comme l’a suggéré Freddie? Était-elle trop submergée pour sortir des mots?

SPARA | Je pense que c’était juste un groupe de ces deux [things]… Lea aime Shaun. Lea a un lien avec Shaun. Ce serait sa personne. Cependant, serait-elle la personne pour lui? Je ne peux pas être égoïste en ce moment et dire simplement: “Je t’aime. Essayons cela. ” Il y a tellement d’autres facteurs extérieurs qui sont en jeu ici, et… c’est ce jugement inconfortable d’être responsable de quelqu’un d’autre, non seulement sous l’égide de l’amour, mais d’une manière différente pour le bien-être de quelqu’un d’autre… et je pense que cela l’a frappée à ce moment. C’est pourquoi c’est tellement écrasant [and] un peu déroutant.

TVLINE | Quelle sorte de pensées pensez-vous parcourent l’esprit de Lea?

HIGHMORE | Je pense qu’il y a une partie d’elle qui se déteste en ce moment. Elle pense que Shaun est la personne avec qui elle devrait être, et elle reconnaît qu’ils ont ce lien, ou qu’ils partagent ces âmes sœurs, mais pour une raison quelconque – et peut-être que cela a à voir avec la question que Shaun pose – elle ne peut tout simplement pas s’engager à [him]et elle ne comprend pas cela d’elle-même. Elle se demande si elle est une bonne personne pour même penser ces choses ou avoir ces pensées dans sa tête.

SPARA | Je pense qu’elle déteste le fait qu’elle ressent ce genre de façon, et elle regarde dans les yeux [man] qui l’aiment, et elle ne sait tout simplement pas quoi en faire. Qu’est-ce que cela signifie et où [does] ça rentre dans sa vie et dans sa vie? … Je pense que c’est vraiment difficile pour elle de ne pas connaître cette réponse à ce moment-là. Et c’est aussi effrayant parce que même quand elle regarde vers l’avenir, elle ne voit toujours pas de réponse, puis elle se sent très, très vulnérable et admet également l’amour qu’elle a.

TVLINE | Comment pensez-vous que le public réagira au silence de Lea?

HIGHMORE | Une des choses vraiment importantes [to remember], et j’espère que cela se produit à propos de cette dernière scène, est [that the audience shouldn’t hate Lea] pour ressentir ce qu’elle ressent. Elle n’a pas de préjugés envers Shaun parce qu’il est autiste. Ce n’est pas aussi simple que ça.

TVLINE | Pour aller de l’avant, Shaun a-t-il perdu l’espoir qu’il sera un jour avec Lea?

HIGHMORE | C’est une personne assez obstinée, donc il ne voit pas cela comme étant… quelque chose qu’ils ne pourront jamais dépasser, ou discuter pour essayer de comprendre [Lea’s feelings] à un niveau plus profond.

TVLINE | Alors, où allons-nous ramasser dans l’épisode suivant?

SPARA | Vous trouverez ces personnages s’adressant à cette conversation et répondant aux questions qui ont été soulevées … Nous verrons Shaun le gérer à sa manière, Lea le gérer à sa manière, et lorsque ces deux façons se rencontreront, nous verrons en fait pourquoi Lea [was] hésitant en premier lieu.

Que pensez-vous de The Good Doctor Saison 3, épisode 16: «Autopsie»? Et quelle est votre opinion sur la scène finale? Laissez vos pensées dans un commentaire ci-dessous.