Récap “Le bon docteur”: Saison 3, épisode 18 – “Heartbreak”

Le bon docteur Shaun ne gère pas bien le chagrin. Exemple concret: le résident en chirurgie était prêt à prendre une batte au Lea’s Gran Torino dans les derniers moments de l’épisode de lundi.

Bien sûr, Shaun avait l’inspiration pour son impulsion soudaine et hors caractère. Auparavant, lui et Claire ont traité Finn, un patient atteint d’une forme rare de nanisme qui s’est révélé être un peu un philanderer. Lorsque la petite amie de longue date de Finn a découvert son accessoire, elle l’a sorti sur sa Porsche.

“Je veux te faire du mal comme tu me fais du mal”, a déclaré Shaun à Lea. Mais en fin de compte, il n’a pas pu se résoudre à donner un coup de fouet à la voiture classique. Au lieu de cela, il a choisi de blesser Lea avec ses mots, ce qui lui a permis d’exprimer tout ce qu’il ressentait depuis qu’elle a laissé entendre qu’elle ne pouvait pas être avec lui parce qu’il était autiste.

“Vous avez agi comme si vous vous souciez de moi, mais vous ne me respectez même pas”, gémit-il. “Tu es feuilletée, et tu ne peux pas garder un petit ami. Et vous ne pouvez pas garder un emploi. Et personne ne vous aime. Et vous allez vous retrouver seul, et vous le méritez, parce que vous êtes une personne superficielle, égoïste et partiale! ” (L’enfer d’une performance de Freddie Highmore!)

La décision de Shaun d’affronter Lea est venue dans un épisode où il a eu du mal à le maintenir ensemble, et a failli se retirer de l’équipe de Melendez en éliminant ses frustrations envers Claire et son patron. Melendez, qui a pu faire preuve d’empathie avec Shaun, a conseillé au résident de continuer à venir travailler et de faire comme si tout allait bien jusqu’à ce qu’il finisse par ne plus faire semblant. Pendant ce temps, Finn a encouragé le Dr Murphy à se mettre dehors et à rencontrer quelqu’un de nouveau. Il a même essayé de mettre en place le chirurgien avec une infirmière nommée Julie. Shaun et Julie se sont finalement rencontrés dans un bar voisin, mais Shaun ne semblait pas intéressé. Il est parti pour battre la voiture de Lea.

Claire a également travaillé sur ses propres émotions cette semaine, ce qui a conduit à une réalisation que nous avons tous vue venir. Elle a commencé à sortir avec Dash, mais quelque chose… ne se sentait pas bien. Elle garda ses distances et tint le plus longtemps possible avant leur premier baiser. Vers la fin de l’épisode, Melendez a félicité Claire pour le travail bien fait avec Finn, et cela lui a fait ressentir une certaine manière. «Votre engagement envers vos patients me rappelle pourquoi je suis entré en médecine», a-t-il déclaré. “Être avec toi fait de moi un meilleur chirurgien … une meilleure personne.” Plus tard, au cours d’une séance de thérapie en fin de soirée, Claire a admis qu’elle tombait amoureuse de Melendez.

Ce fut aussi une grande semaine pour Morgan, qui a pris une décision qui pourrait mettre fin à sa carrière médicale dans un avenir pas trop lointain. Sa polyarthrite rhumatoïde a empiré et le médicament que Glassman lui a prescrit n’a pas aidé, pas même un peu. Avant de se frotter à une double amputation, Morgan a révélé son diagnostic de PR à Lim, puis a dit au chef que ce serait sa dernière opération. Peu de temps après, cependant, elle a révélé à Glassman qu’elle avait changé d’avis. Elle veut continuer à poursuivre une carrière chirurgicale, même si cela la paralyse. Elle a l’intention de subir une synovectomie, une procédure pour enlever les doublures articulaires de ses doigts qui résoudraient sa douleur jusqu’à 10 ans, avant que chaque articulation ne finisse par être mutilée et déformée. Glassman a encouragé Morgan à poursuivre un autre domaine plutôt que de compromettre son avenir, mais il n’y avait pas de contact avec elle pour le moment.

Que pensez-vous de The Good Doctor Saison 3, épisode 18: “Heartbreak”? Et qu’espérez-vous pour la finale en deux parties (diffusée les 23 et 30 mars)? Sonnez dans les commentaires.