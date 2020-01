Récap “Legacies”: Saison 2 Episode 11 – Landon & Hope [Spoiler]

L’amour – et toute une luxure – était dans l’air le jeudi Legacies, qui a célébré tôt la Saint-Valentin avec la visite de son monstre le plus corné (qui, ironiquement, n’avait pas de cornes réelles).

«Cupidon» a été aperçu pour la première fois en train de planer sur l’école Salvatore de Landon, dont le désespoir de développer de véritables pouvoirs de phénix a atteint un nouveau sommet. Ou peut-être que c’est un nouveau plus bas. Je veux dire, j’apprécie sa détermination, mais pensait-il vraiment que rebondir sur un petit trampoline d’exercice libérerait une sorte de capacité de vol?

Là encore, Landon a pris plusieurs décisions douteuses cette semaine, notamment en chargeant le dieu de l’amour tout en criant: «Les pouvoirs de Phoenix s’activent!» Alerte au spoiler: Rien n’a été activé. Et tandis que Hope s’occupait d’autres questions, elle a quitté Landon pour garder son invité, qui s’est échappé sans effort après avoir réalisé que sa barrière n’avait pas de plafond. (Ce n’était pas techniquement la faute de Landon, mais ce n’était toujours pas un bon coup d’oeil.)

Landon a poursuivi sa tendance de mauvais choix de vie en formant un super-groupe pas si super avec Wade, Pedro, Jedd et une sorcière excentrique nommée – attendez – Drusilla. (Merde, ce spectacle est vraiment une lettre d’amour à Buffy, n’est-ce pas?) L’équipe a été formée pour localiser Cupidon, et c’est ce qui s’est passé (!), Mais pas avant qu’il ne se soit régalé du cœur de quelques citadins de Mystic Falls sans méfiance.

C’est là que les choses sont devenues farfelues. Eh bien, plus farfelu. Après avoir empalé Hope avec la flèche “amour brûlant” (très mauvais!), Le monstre a révélé qu’il était en fait le frère de Cupidon Pothos. Et cette fois, Landon a pu incarner le héros, se présentant juste à temps pour sacrifier son cœur au prochain repas de Pothos. Le «chapeau de cul crétin» ne savait pas grand-chose, Landon avait ingéré stratégiquement la seule faiblesse de Pothos, assurant que ce serait aussi son dernier souper.

Après une journée bien remplie à se sauver la vie, Hope et Landon ont encore une fois prouvé l’épopée de leur amour en déclenchant (enfin) l’un des pouvoirs de phénix latent de Landon. Les deux ont littéralement décollé du sol lors de leur dernier verrouillage à lèvres cinématographique, et bien que Landon ait eu du mal à rester… euh… au-dessus du sol, c’était toujours un très bon premier vol.

Ailleurs cette semaine…

* Emma a dit à Dorian qu’elle devait être aux côtés de Caroline pendant cette crise à deux parfums, à laquelle Dorian a répondu: «Caroline peut appeler Bonnie!» Nous avons déjà entendu le nom de Bennett invoqué sur Legacies, mais c’est la première fois que Kat Le personnage de Graham’s Vampire Diaries a été mentionné directement? C’est amusant.

* En parlant d’Emma et de Dorian, les ex-frères ont été parmi les premières victimes de Cupidon, les inspirant à visiter l’hôtel de ville pour un mariage rapide. Et ils auraient pu s’en tirer si Jedd n’avait pas brisé leur grand jour et proposé à son professeur. Honnêtement, nous ne savons même pas si Emma et Dorian ont réellement vécu le mariage – et ils ne le sont pas non plus.

* Une partie de la prophétie du Sphinx (“Un nouveau héros se lève, mais peut être abattu par la flèche d’or”) s’est réalisée cette semaine. Non seulement le «nouveau héros» Landon a finalement quitté le sol, mais le Nécromancien a découvert une flèche dorée parmi le butin qu’il a glissé de l’école Salvatore. Et une autre partie de la prophétie s’est déjà concrétisée; Dorian pense que «les péchés du père seront visités sur les filles ici et non ici» est une référence au monde carcéral actuellement habité par Lizzie, Josie et Alaric.

* Le plan de Hope pour que MG séduise Alyssa en lui révélant l’emplacement de l’ascendant lui a explosé au visage. Les visages de tout le monde, en fait. Non seulement Kaleb a-t-il failli assassiner MG pour avoir chronométré sa sœur, mais Kym a failli être tué par un Alyssa surnaturellement vengeur. Pouvez-vous blâmer Kym d’avoir décidé de laisser Mystic Falls derrière vous? Je suis surpris qu’elle comprenne tellement tout en premier lieu.

Vos réflexions sur l’épisode de cette semaine? Les pouvoirs de Landon? La prochaine confrontation Gemini? Déposez-les tous dans un commentaire ci-dessous.