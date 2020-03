Récap “Legacies”: Saison 2 Episode 15 – [Spoiler] Meurt après la fusion

Absorber votre sœur ressemble à un thème étrange pour une fête d’anniversaire, mais essayez de le dire à Josie Saltzman. Non, vraiment, nous avons trop peur de dire quoi que ce soit.

La reine des ténèbres nouvellement couronnée est retournée à l’école Salvatore jeudi dernier pour célébrer son grand 1-7, en commençant par un cadeau spécial pour Lizzie: une fusion précoce! Et pour prouver qu’elle ne déconnait absolument pas, Josie a également tué Alyssa Chang, ce qui était une sorte de cadeau pour… tout le monde sauf Jed, je suppose? (Oh, ne me donne pas ce regard. Alyssa était une menace! De plus, Olivia Liang a déjà décroché un rôle principal dans le pilote de Kung Fu de The CW. Nous irons tous bien.)

Hope a conçu un plan assez décent pour piéger Josie dans une prison mentale assez longtemps pour la détoxifier, mais cela dépendait de la victoire de Lizzie dans la fusion, et les derniers mots d’Alyssa n’étaient pas exactement encourageants. (“Je n’ai pas besoin d’une boule de cristal pour vous dire qu’elle va vous déchirer.”) Alors Lizzie a fait ce que n’importe quelle cible normale ferait dans sa position – elle a foutu le camp de Mystic Falls. Et même si MG était censée la ramener, il est rapidement devenu son complice. (“Si vous courez, je cours aussi.”) Les fuyards les plus mignons jamais.

Mais voici la chose à propos de MG – vous ne pouvez pas passer trop de temps avec lui sans vivre une épiphanie émotionnelle, donc il n’a pas fallu longtemps avant que Lizzie ne retourne à l’école… et juste à temps pour empêcher sa sœur d’empaler Hope sur une pointe! “Pensiez-vous vraiment que vous seriez le seul à faire ressortir mon bon côté?” Demanda Josie à Hope. “Je ne pense même pas qu’elle t’aime vraiment.” Ment. Tous mensonges. (Et voici une question potentiellement controversée: suis-je la seule personne qui voulait que Hope meure ici? Pas pour précipiter les choses, mais je suis prêt à ce qu’elle active ces pouvoirs de vampire!)

Puis vint le moment où nous pensions avoir encore cinq ans pour nous préparer, alors que les jumeaux Saltzman se tenaient la main et commençaient à chanter le sort de fusion. Visuellement, c’était comme lorsque Kai et Luke ont fusionné sur The Vampire Diaries il y a toutes ces années (vidéo ci-dessous!), Mais l’impact émotionnel était beaucoup plus intense. Donnez ou faites quelques sauts dans le temps, nous suivons ces filles depuis leur conception. Et maintenant, ils fusionnent?! À tout le moins, ce fut un véritable moment «Sunrise, Sunset» pour les fans de longue date.

Oh, et comment pourrais-je oublier de mentionner le grand moment Lizzie-MG? Elle a planté un gros bisou sur lui avant de se battre contre sa sœur, ajoutant ce petit avertissement à la fin: «Juste pour être clair, c’était pour vous, pas pour moi. Juste au cas où je perdrais. ” Heureusement, elle n’a pas perdu. Du moins pas… techniquement? Honnêtement, tout ce que je sais, c’est que la potion de Hope a attaché la vie de Lizzie à celle de Landon, alors elle a été instantanément relancée à sa mort. Mais si elle a gagné, pourquoi est-elle morte? N’hésitez pas à distinguer l’aspect mythologique du grand rebondissement de cette semaine dans la section commentaires ci-dessous.

Lorsque la poussière s’est installée, Lizzie s’est réveillée dans le bureau d’Alaric pour apprendre que Hope a infiltré le subconscient de Josie – et jusqu’à ce qu’elle sorte, Lizzie doit faire comme un cadavre et faire le mort.

Ailleurs dans l’épisode…

* Les souvenirs épars de Rafael se sont finalement alignés cette semaine – et la vérité n’était pas ce que nous attendions. Il s’avère qu’il a été assassiné (par Chad?!) À son retour de son récent voyage, et maintenant il est l’une des marionnettes mortes-vivantes du Nécromancien. Craignant de blesser quelqu’un à qui il tient, Rafael a supplié Landon de le tuer, une faveur qui a été catégoriquement refusée. Landon ne se rendait pas compte que Rafael tenait la flèche dorée, qu’il utilisait pour poignarder le phénix à… mort?

* Alaric a eu une petite intrigue amusante impliquant la boîte magique qui a envoyé tout le monde à un cauchemar noir la semaine dernière. Je n’ai pas grand-chose à dire à ce sujet, à part cela, je suis éternellement reconnaissant à toute l’équipe de rédaction de Legacies d’avoir continué à faire monter Matt Davis dans les costumes d’Indiana Jones. C’est deux fois en une saison!

* Je n’arrive toujours pas à croire que Chad (?!) Est celui qui a tué Rafael, mais j’ai adoré cette phrase de lui ce soir: “L’espoir a toujours un plan génial … et a en quelque sorte aussi du temps pour les relations.”

* J’ai également apprécié la réponse de Josie à Chad et The Necromancer quand ils craignaient que leur émission préférée (c’est-à-dire espionner les enfants) soit sur le point d’être annulée. (“Plus comme obtenir un spin-off.”)

OK, décomposons tout cela: Quelle a été votre réaction au baiser de Lizzie et MG? Avez-vous vu venir la trahison réticente de Rafael? Et que pensons-nous qu’il va arriver à Hope dans le cerveau de Josie? Déposez un commentaire avec vos réflexions ci-dessous.