Récap “Legacies”: Saison 2 Episode 9 – [Spoiler] Quitte l’école

Si vous me disiez que Jeudi Legacies était secrètement un pilote de porte dérobée pour un nouveau spin-off sur un nécromancien qui ramasse des glaces et qui ressuscite des chats connu simplement sous le nom de «Ted», je serais ravi.

C’est à peu près comment les choses ont éclaté pour The Necromancer après sa brève visite à Mystic Falls dans la saison 1. Comme nous l’avons appris par flash-back, la «liberté» qu’il a acquise en détruisant le couteau et en échappant aux griffes de Malivore était une misérable nouvelle existence au Texas, complète avec un concert dans un centre commercial, un nouveau nom (Ted!) et absolument aucun pouvoir. Heureusement, Ted a trouvé un esprit semblable dans son coéquipier dopé Chad, qui a essentiellement accepté d’être le Jesse Pinkman à son Walter White – remplaçant la méthamphétamine en cristal pour avoir ramené de petits animaux des morts, bien sûr.

Lorsque ses compétences en nécromancie n’étaient toujours pas à la hauteur après des mois de pratique, Ted était prêt à jeter l’éponge… jusqu’à ce que Chad lui remette le moral avec une suggestion qui changerait tout: «Nous faisons pipi dessus! Ouais, nous prenons une fuite juste dans cette fosse. »Ted a accepté la proposition de Chad sans hésitation, se rendant en Géorgie pour donner une douche dorée à Malivore, seulement pour découvrir que quelqu’un (Hope!) A déjà vaincu la fosse sensible du mal. “Si Malivore peut être battu, tout est possible!”, A conclu Ted, même si le retour à son ancienne gloire l’obligeait à sacrifier ce qu’il appréciait le plus. (R.I.P., Tchad!)

Je rigole! Avec ses pouvoirs entièrement restaurés, le nécromancien réintégré a ramené à la vie son acolyte idiot, accueillant Chad dans le giron avec sa propre robe rouge de méchanceté. Bien qu’il ait exprimé ses inquiétudes concernant toute la partie «tuer des enfants» du plan du Nécromancien, le Tchad est resté à ses côtés alors qu’un nouveau portail vers Malivore a été ouvert à leurs fins. Nous avons même pu rencontrer le premier invité, une créature à l’aspect noueux qui est maintenant en route vers l’école Salvatore – et aucun sablier de magie noire n’est sûr!

Ailleurs cette semaine…

* Alaric a chargé Landon d’évaluer si Sebastian constituait une menace pour les autres étudiants, et malgré quelques appels intimes causés par cette sorcière troublante Alyssa, il a réussi le test avec brio. Malheureusement, il est possible que la bonne nature de Sebastian ne s’étende pas au-delà des murs de l’école Salvatore, alors qu’Alaric l’a surpris en train de nommer une citadine sans méfiance lors d’une patrouille en soirée. Voici le truc, cependant – Alaric a dit à Lizzie que Sebastian avait alors décidé de quitter l’école de son plein gré, mais je ne suis pas sûr de le croire. Dans leur dernière scène ensemble, il semblait que la flèche qu’Alaric avait tirée dans le dos de Sebastian n’était que le début. (Bref, je suis inquiet!)

* Sentant une gêne persistante avec Josie, Hope s’est portée volontaire pour l’aider à en savoir plus sur le mora miserium. Non seulement cela a réussi à rapprocher les femmes de Landon, mais cela a également déclenché un autre cri amusant des Originals. (Comme «l’ami Vincent» de Hope lui a dit un jour, un miserium mora est voué à se briser, mais un sort de protection pourrait prolonger sa destruction.) Josie a également pris un certain temps pour se reconnecter avec Landon, décidant finalement d’avancer en tant qu’amis proches, un engagement ils ont honoré en décorant ensemble le nouveau dortoir de Hope. #relation amicale

* MG a également eu une journée assez difficile – non seulement Lizzie l’a ouvertement utilisé comme une distraction de Sebastian, mais il a également presque basculé son commutateur de ripper pendant la farce d’Alyssa à l’heure du déjeuner. Heureusement, l’humeur de MG a fait un plein 180 lorsque Dorian a présenté son nouveau stagiaire, la sœur de Kaleb, Kym! (De plus, j’adore le fait que MG lisait une bande dessinée de Crisis lorsque Lizzie l’a interrompu. D’abord, il a un cauchemar à propos de Grodd, et maintenant ça? J’ai l’impression que MG a une chance décente d’en faire le prochain crossover d’Arrowverse.)

