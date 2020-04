Récap “Legends of Tomorrow”: Saison 5, Épisode 10 – Zari / Constantine

HISTOIRES CONNEXES

Avertissement: ce qui suit contient des spoilers pour mardi Legends of Tomorrow. Procédez à vos risques et périls!

Juste au moment où nous pensions que Legends of Tomorrow allait enfin nous donner la relation romantique Zari 2.0 / Nate que nous attendions, l’épisode de mardi nous a laissé un autre couple potentiel à méditer: Zari 2.0 et… Constantine?!

Tout en essayant de trouver le troisième anneau Loom of Fate, les alliés improbables ont été transportés dans une pension de famille de 1910 où, au début, ils se chamaillaient principalement sur leur plan. Constantine a sous-estimé Zari comme rien de plus qu’une influenceuse des médias sociaux, tandis qu’elle s’impatientait avec le sorcier alors qu’il n’arrivait pas à localiser l’anneau. Lorsqu’un groupe d’Encores s’est présenté à la pension, Constantine a ordonné à Zari de rester sur place, mais elle a prouvé qu’elle était capable en se déguisant en Cléopâtre et en utilisant ses compétences pour influencer les Encores. Puis, après que les deux se soient ouverts à propos de leur douleur émotionnelle, Constantine a montré à Zari un moyen de sortir de la maison. Mais plutôt que de s’échapper, elle est revenue pour sauver une fois de plus la vie de Constantin, en utilisant le totem aérien pour dévier une balle. Dans la suite intense, les deux se sont rapprochés et se sont penchés pour un baiser – jusqu’à ce que Constantine ait repéré l’anneau.

“Je pense qu’ils se détestent en quelque sorte, mais … il y a là une sorte d’attraction qui les surprend tous les deux, et je pense que cela a surpris les deux Matt [Ryan] et moi aussi », raconte la star Tala Ashe à TVLine. “Vivant à l’intérieur de ces personnages, nous nous disions:” Cela ne fonctionne pas vraiment, sur la page “, puis quand nous avons commencé à faire des scènes ensemble, nous nous sommes dit:” Oh, il se passe en fait quelque chose de vraiment intéressant. “Il y a une sorte d’électricité. Ces deux personnages se défient d’une manière intéressante, attrayante et cinétique. »

Ci-dessous, Ashe discute de “l’attraction gênante” du duo et de ce que cela signifie pour Zari et Nate.

TVLINE | Le presque-baiser m’a pris par surprise, même si j’ai passé tout l’épisode à me demander si j’imaginais une ambiance entre les deux.

Ils combattent en quelque sorte ce qui est une attraction déroutante pour eux deux et en fait une sorte d’attraction gênante, pour être honnête, pour tous les deux, compte tenu des circonstances et du Nate. Constantine ne cherche pas une relation, pas que ce soit ça. C’est un peu comme un inconvénient gênant pour toutes les personnes impliquées, je dirais.

TVLINE | Quelles ont été vos réactions et celles de Matt quand vous avez vu ce moment dans le script où ils se sont presque embrassés?

En tant qu’acteurs, quand vous voyez quelque chose comme ça, cela devient quelque chose que vous réalisez, comme, vous devez gagner ce moment. Vous devez en quelque sorte établir la connexion et la relation et l’arc de l’histoire afin de… espérons-le gagner. Je pense que nous y réfléchissions davantage en ces termes. J’adore vraiment travailler avec Matt, et nous avons en quelque sorte un vocabulaire similaire. Nous venons tous les deux du monde du théâtre. Nous avons donc beaucoup parlé de ce qui se passe vraiment entre ces deux-là. Est-ce l’amour? Est-ce une attraction?… Nous avons vraiment beaucoup réfléchi à l’arc de l’histoire dans cet épisode et progressé avec eux.

TVLINE | Était-ce une chose unique, dans le feu de l’action, ou allons-nous voir cette attraction entre les deux explorée plus avant?

Encore une fois, je pense que c’est une attraction gênante, mais je pense que cela se manifestera d’une certaine manière à mesure que la saison avance. Et encore une fois, je pense que cela complique les choses avec la relation entre Nate et Zari… Ce n’est pas la dernière que nous en voyons.

Fans de Legends, qu’avez-vous pensé du surprenant quasi-baiser de Zari et Constantine? Êtes-vous dans le couple, ou êtes-vous toujours enraciné pour Zari et Nate?