Récap “Legends of Tomorrow”: Saison 5, Épisode 4 – [Spoiler] Mourant

Avertissement: ce qui suit contient des spoilers pour mardi Legends of Tomorrow. Procédez à vos risques et périls!

«Crisis on Infinite Earths» a encore frappé! Lors des Legends of Tomorrow de mardi, Charlie a révélé sa connexion avec un objet mystérieux connu sous le nom de Loom of Fate. Elle a dit à Constantine et Gary qu’elle avait détruit le métier à tisser du destin et dispersé les morceaux à travers le multivers, mais récemment, elle avait senti que quelque chose avait changé et que son passé la rattrapait.

Le producteur exécutif Phil Klemmer confirme que l’encre de Charlie est un autre effet de la réinitialisation du crossover «Crisis» qui a fusionné (la plupart) les Terres en une seule. Le métier à tisser du destin «n’est plus si bien caché plus longtemps, et il commence un peu une course pour récupérer les morceaux de notre MacGuffin», prévient Klemmer.

Alors que la saison dévoile l’importance de Loom of Fate et ses liens avec la trame de fond du métamorphe, «nous voyons une nouvelle facette de Charlie, car elle est obligée d’affronter de vieux démons même si elle ne le veut pas», raconte son interprète Maisie Richardson-Sellers . «Nous la voyons également et Constantine créer cette relation intéressante où ils découvrent tous les deux des parties vraiment cruciales de leur histoire et se défient en quelque sorte de se réconcilier avec cela et de le partager avec le reste du groupe. Là [are] quelques conséquences très graves avec cela. “

Comme pour les débutants, le métier à tisser du destin devient «une source de conflit» parmi les légendes, car il «signifie beaucoup de choses pour beaucoup de personnes différentes» sur le Waverider, révèle Klemmer. “Tout le monde a ce genre de catastrophes personnelles dans sa vie, tout le monde commence à proposer de petits agendas secondaires, et cela complique vraiment les choses, car cela ne peut pas être tout pour tout le monde. Nous ne voulons jamais voir nos légendes essayer de s’entre-tuer, mais il est très intéressant de les voir avec des objectifs différents dans une sorte de sens humain. Si le MacGuffin ne peut faire qu’une seule chose, bien sûr, tout le monde se dit: «Eh bien, mon truc est le plus important, et nous pourrons ensuite nous soucier du vôtre plus tard», et malheureusement, ce n’est pas ainsi que cela fonctionne. »

Et ce n’est pas seulement Charlie qui essaie de dépasser le destin. La fin de l’épisode de cette semaine a également révélé que Constantine crachait du sang après qu’Astra ait décidé d’accélérer le moment de sa mort éventuelle pour… en ce moment. “Nous voulions lui donner l’une des histoires emblématiques de la bande dessinée, où il souffre d’un cancer du poumon”, dit EP Grainne Godfree, “et il va essayer de faire tout ce qu’il peut, de la manière la plus typiquement John Constantine, pour sortir de tout cela “, tout en” luttant contre la mortalité et tout ce truc de caractère riche et profond “.

L’incorporation d’éléments de l’histoire de Hellblazer de Garth Ennis dans Dangerous Habits a été «très, très, très importante pour [star] Matt Ryan », note Klemmer. «Il est le plus grand expert mondial de tout ce qui concerne Constantine. En fait, il vous remettrait probablement un livre si vous avez du mal à vous souvenir de quelque chose. Il l’a toujours dans son sac. »

Pour l’équipe de rédaction, le scénario de Constantine est «un équilibre, parce que nous voulons honorer [Dangerous Habits], [but] en même temps, nous voulons également innover », poursuit Klemmer. «J’espère que nous avons trouvé le bon équilibre avec cela. Mais il est impossible de prédire où nous nous dirigeons sur la base des livres », qui étaient« un excellent point de départ ».

L’une des façons dont le sort de Constantine est uniquement Legends-esque: le maître des couveuses des arts sombres est entouré de l’éternel optimiste Ray et de goofball Gary alors qu’il se bat pour sa vie dans le prochain épisode de mardi prochain. Naturellement, “John veut juste être misérable et boire seul, et ils ne le laisseront pas faire ça”, taquine Godfree.

Que pensez-vous de l’épisode «Une tête de son temps»? Frappez les commentaires avec vos pensées!