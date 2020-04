Récap “Modern Family”: Finale de la Série – Saison 11 Episode 18

La famille moderne d’ABC – qui a remporté l’Emmy de la meilleure comédie cinq ans de suite – a clôturé sa saison de 11 saisons mercredi soir, avec une finale d’une heure. Avez-vous écouté les adieux de Dunphy-Pritchetts?

La première demi-heure a trouvé Phil et Claire vivant et aimant la vie de camping-car, après s’être réinstallés dans une maison mobile dans leur propre allée maintenant que la maison elle-même est devenue surpeuplée avec Haley, Dylan et les jumeaux, Luke et un Alex de retour. L’histoire était de loin la plus forte de cette demi-heure, d’autant plus que nous avons été témoins de la gravité de la vie à l’intérieur de la maison, avec des préparations pour bébés et des croûtons pour les céréales du petit-déjeuner. Après que les enfants ont écrasé leur petit-déjeuner confortable de camping-car contenant du bacon, Claire (et Phil) ont déclaré que quelqu’un devait quitter la maison. Bien sûr, chacun des enfants a reculé à l’idée … et bien sûr, ils ont tous décidé de déménager – pour suivre un travail en Suisse avec le nouveau beau / patron Arvin (Alex), pour fréquenter l’Université de l’Oregon ( Luke), et de vivre dans un appartement d’un million de dollars (Haley & Co.).

Ailleurs, Mitch et Cam se sont réjouis de leur nouvelle maison et de leur nouveau bébé, qu’ils ont nommé Rexford (d’après la rue où ils vivent maintenant). Leur fête de pendaison de crémaillère, cependant, a eu un hoquet juste au moment où les invités arrivaient, Cam s’est vu offrir le poste d’entraîneur de football universitaire qu’il convoitait, au nord-sud-est du centre du Missouri (ou quelque chose). Cam a essayé de garder un couvercle sur son conflit, mais a finalement éclaté devant tout le monde. Plus tard, dans leur salle de karaoké au sous-sol, Mitch a assuré à Cam qu’il était A-OK-ish pour faire le pas – surtout une fois qu’ils ont réalisé que Sal, collant et fou, vivait dans la rue et avait de grands projets pour passer beaucoup de temps ensemble.

Pendant ce temps, la C-story de la première moitié impliquait que Gloria se sentait moins nécessaire dans son ménage maintenant qu’elle était le conjoint / parent qui travaille, mais Jay l’a encouragée à saisir ce moment et à profiter de sa carrière.

Dans la deuxième demi-heure, Mitch, Cam et leur famille sont déjà emballés (de retour) et chez Claire pour dire au revoir à tout le monde… seulement pour être retardés par une tornade. Et puis une inondation, avec des sauterelles. Une fois qu’ils ont finalement quitté la maison, ils surprennent les autres à prendre une photo de famille dans les escaliers sans eux. Des mots laconiques sont sur le point d’être échangés… quand une tempête de grêle retarde encore une fois les choses.

Au cours de ce dernier retard, Claire et Mitchell ont comploté pour voler leur trophée de patinage de la patinoire que Jay lui a rendu il y a des années, car ils se disputaient. Cela a conduit les frères et sœurs à revoir leur routine de danse sur la glace, pour se rendre compte que c’était beaucoup plus sexuel qu’ils ne s’en souviennent. Pendant ce temps, Alex et Haley ont comploté avec Luke pour la dernière fois, mais l’ont dupé pour se déguiser en «Woofie le chien» pour «recréer» une vidéo personnelle ruinée. Chez Jay, son récent comportement distant a amené Gloria à craindre de vieillir et de perdre l’audition, alors qu’en réalité il apprenait secrètement à parler espagnol.

Après que Jay a encouragé Phil à envisager son propre prochain chapitre de la vie, Phil suggère à Claire de faire un voyage de cross-country dans le VR, d’obtenir des selfies avec chaque mascotte de la MLB – et elle est en fait à bord pour cela. Ils regardent plus tard Haley, Alex et Luke tous emballer leurs affaires et éliminer 25 ans de folie de la maison. Que vont-ils faire maintenant, se demande Claire. «Laissez la lumière du porche allumée», explique Phil. “Ils reviennent.” Et après que Jay a révélé à Floria sa maîtrise surprise de l’espagnol et son intention de se joindre à elle et Joe en Colombie pour l’été, la famille pose enfin pour ce selfie insaisissable.

Et alors que nous apercevons tous ceux qui entament leur nouvelle vie, la voix off de clôture de Jay dit que les adieux sont «durs parce que tout le monde n’a pas ce que nous avons…. La vie est pleine de changements, certains grands, certains petits. Vous pouvez le combattre ou vous pouvez en tirer le meilleur parti. Et c’est beaucoup plus facile si vous avez des gens dans votre vie qui aiment vous aider à affronter tout ce que la vie vous réserve. C’est du moins ce qui m’aide à dormir la nuit. “

Alors que les maisons Dunphy et Pritchett ont éteint leurs lumières une dernière fois.