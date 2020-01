Récap “Prodigal Son”: Saison 1, Épisode 11 – Junkyard Killer Returns

HISTOIRES CONNEXES

Il y a une scène horrible lors de la première mi-saison de Prodigal Son dans laquelle un Malcolm Bright désespéré se brise le pouce avec un marteau. Intentionnellement!

Et pourtant, quelque chose d’autre se produit dans cet épisode qui est décidément plus douloureux pour Malcolm – et ça va piquer pendant un certain temps. Lisez la suite pour les détails de «Seul temps»:

Après avoir été capturé par le Junkyard Killer lors de la finale d’automne de décembre, Malcolm se retrouve maintenant enchaîné au sol dans un endroit très sombre et secret. Quand le Junkyard Killer (dont le vrai nom est John Watkins, nous l’avons appris) rejoint finalement Malcolm, les deux hommes se lancent dans des jeux d’esprit mutuels: Malcolm essaie de profiler son ravisseur, disant à Watkins qu’il est simplement le produit de sa terrible éducation et non destiné à être un tueur en série; Watkins réplique que tuer est sa vocation, et il s’attend à ce que même Malcolm puisse devenir un meurtrier une fois qu’il lui donne une série de «procès». (Malcolm, malgré ses meilleurs efforts, ne peut pas cacher qu’il est un peu effrayé par cette idée. )

Pendant son séjour en captivité, Malcolm essaie d’obtenir des réponses sur ce voyage de camping qu’il a fait avec son père et Watkins, y compris des vérités attendues depuis longtemps sur cette fille dans la boîte. Il commence même à supposer qu’il est gardé dans la cave de la cabine de ce voyage de camping, surtout quand Watkins laisse entendre que leur emplacement est «l’endroit où tout a commencé». Malheureusement pour Malcolm, il ne reçoit pas de nouvelles informations sur la fille; Watkins semble ennuyé qu’elle soit même un sujet de conversation, et il dit à Malcolm que son père s’est débarrassé de la fille seule, sans Watkins.

Mais des nouvelles beaucoup plus choquantes sortent de leur conversation plus tard. Tout d’abord, Watkins révèle que Malcolm l’a poignardé sur le côté pendant ce voyage de camping, montrant une douzaine de cicatrice laissée par la blessure – et, se sentant vengeur, Watkins poignarde Malcolm (!) Pour égaliser la partition. Malcolm s’embrouille rapidement de la perte de sang, et son thérapeute lui apparaît comme une «hallucination provoquée par le stress», l’exhortant à arrêter de profiler Watkins et à essayer de forcer les souvenirs refoulés de ce voyage de camping. Au lieu de cela, Malcolm doit uniquement se concentrer sur la survie.

Pourtant, Malcolm continue de se demander pourquoi son moi plus jeune aurait été poussé à poignarder Watkins en premier lieu – et il obtient plus tard sa réponse, bien qu’il soit probablement parti en souhaitant que la vérité ne soit jamais sortie en premier lieu. Quand Watkins revient, il informe Malcolm que son père l’a amené en camping… pour le tuer! Oui, Martin Whitly était apparemment devenu frustré que le chiffon imbibé de chloroforme ne fonctionne pas aussi bien sur Malcolm qu’il l’avait prévu, et quand son fils a commencé à se souvenir de choses que Martin ne pouvait pas risquer de sortir, il a décidé de l’assassiner .

Quand les hommes sont arrivés au chalet, cependant, Martin n’a pas pu terminer le meurtre – et quand Watkins a essayé de terminer le travail lui-même, Malcolm l’a poignardé et s’est enfui. Aujourd’hui, Malcolm affirme qu’il n’est pas un tueur, et il rappelle à Watkins que tout son travail consiste à protéger sa communauté et sa famille… mais Watkins croit que l’amour de Malcolm pour sa famille est son défaut fatal, tout comme c’est le plus grand angle mort de Martin, aussi . Alors que Watkins ramasse une grosse hache et semble prêt à faire des choses horribles avec elle, Malcolm lui demande instamment d’ignorer la voix dans sa tête qui l’oblige à être une mauvaise personne. Presque joyeusement, Watkins informe Malcolm qu’il aime la voix; ça fait partie de lui, en fait! Et avec cela, il ouvre une porte dans le côté du sous-sol, révélant que lui et Malcolm ne sont pas enfermés dans cette cabine de camping, après tout; ils sont en fait sous la maison de Jessica Whitly, et Watkins semble soudainement concentré sur le laser pour faire du mal à la mère et à la sœur de Malcolm, qui à l’étage s’inquiètent du sort de Malcolm. «Aucun endroit comme à la maison», sourit Watkins avant de sortir du sous-sol, laissant Malcolm à lui-même.

Pendant que tout cela se passe, le FBI et le NYPD travaillent ensemble pour trouver Malcolm, et ils ont tous l’impression similaire que Malcolm est retenu captif dans la cabine de camping. Gil réticent rend même une visite à Martin en isolement, demandant où Watkins aurait emmené Malcolm – et même Martin pense que la cabine est la réponse! Mais la cabine s’avère être une impasse, et au moment où l’emplacement réel de Malcolm se présente à Martin, il est trop tard. Watkins est déjà à l’intérieur de la maison de Jessica, la poursuivant et Ainsley à travers les pièces sombres avec sa hache. (Il pointe Ainsley dans la tête à un moment donné, mais sa blessure semble pire qu’elle ne l’est!)

Pendant ce temps, Malcolm obtient une autre hallucination provoquée par le stress, cette fois de son père – et Martin est étonnamment utile, malgré les récentes révélations qu’il a tenté d’assassiner son propre fils. Il informe Malcolm que sa main mesure cinq pouces de large, et que les restrictions que Watkins lui a imposées n’ont que trois pouces de diamètre… donc Malcolm doit aussi faire sa main de trois pouces. Et il le fait. En se cassant le pouce avec un marteau. Tout cela est très Saw, et c’est terrible. Mais une fois qu’il se retire de ses contraintes, Malcolm attrape un pied de biche que Watkins a laissé au sous-sol – euh, cela ressemble à une erreur de débutant – et monte à l’étage dans la maison de sa mère.

Juste au moment où Watkins se rapproche de Jessica et Ainsley, coupant à travers une porte de la chambre dans un instant juste en dehors de The Shining, Malcolm appelle le nom de Watkins de l’intérieur de la maison, et Watkins est obligé de le retrouver. Il retourne en bas pour localiser son captif, mais avant qu’il ne puisse le faire, il est distrait par une grande malle qui est assise avec le couvercle ouvert dans le salon – une malle qui n’est pas sans rappeler celle de la victime de Martin qui a été gardée il y a toutes ces années. Watkins semble presque fasciné par la boîte, se rapprochant d’elle alors que les souvenirs de son enfance traumatisante commencent à clignoter dans sa tête. Alors qu’il s’approche du coffre et se penche plus près de lui, Malcolm le frappe par derrière avec ce pied de biche, qu’il utilise également pour verrouiller la boîte une fois que Watkins est jeté à l’intérieur.

Malcolm retrouve ensuite sa mère et sa sœur, qui sont naturellement ravies de le voir. Jessica demande si Malcolm a tué Watkins, et bien que la réponse soit non, il assure à sa mère “qu’il ne pourra plus jamais nous faire de mal”. Et avec cela, il est temps pour un câlin de groupe bien mérité.

OK, ton tour! Qu’avez-vous pensé du premier épisode de Prodigal Son? Notez-le dans notre sondage ci-dessous, puis appuyez sur les commentaires avec vos critiques complètes!