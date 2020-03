Récap “Prodigal Son”: Saison 1, Épisode 18 – Dermot Mulroney Interview

La Jessica Whitly de Prodigal Son devrait probablement faire comme le reste de l’Amérique et se mettre en quarantaine.

Nous savons que la mère de Malcolm Bright aime une bonne soirée – mais quelques semaines seulement après avoir assisté à un mariage qui a failli se terminer par une tragédie, Jessica est allée à une collecte de fonds chic lors de l’épisode de lundi qui pourrait finalement la mettre en danger de mort. (Et juste au moment où nous pensions que tout le monde connaissait les avantages de l’éloignement social.)

Lors de la collecte de fonds en question, Jessica a renoué avec Nicholas Endicott (joué par Dermot Mulroney de New Girl), une philanthrope riche et charmante de New York qui était proche de Jessica dans les années précédant l’arrestation de Martin. Des étincelles ont immédiatement volé lorsque Jessica et Nicholas se sont réunis … mais, comme révélé dans un twist de fin d’épisode, Nicholas est en quelque sorte lié à la fille dans la boîte, qui l’a étiqueté “un monstre” lors d’une scène de flashback.

“Les enjeux deviennent extrêmement élevés”, a déclaré Mulroney à TVLine sur le prochain arc de Nicholas, qui se poursuivra jusqu’à la fin de la saison. Bien que Prodigal Son ait dû suspendre la production juste avant d’achever sa commande de 22 épisodes, en raison de préoccupations concernant la pandémie de coronavirus, Mulroney confirme qu’il a terminé de tourner toutes ses scènes avant la suspension, y compris une «conclusion très dramatique et culminante».

Et même si Jessica est parfaitement inconsciente (pour l’instant) du prétendu passé mouvementé de Nicholas, Mulroney avertit que Jessica pourrait être en difficulté alors qu’elle et Nicholas poursuivent une romance – et ses enfants pourraient également être en danger.

“Vous devriez vous inquiéter pour tout le monde pour le reste de la saison”, admet l’acteur en riant. “C’est très, très dangereux d’être l’un de ces personnages.”

Le seul Whitly qui connaît actuellement le comportement insidieux de Nicholas est Martin, qui a été horrifié dans l’épisode de lundi de voir Jessica et Nicholas photographiés lors de cette collecte de fonds. Dans les épisodes à venir, confirme Mulroney, Martin et Nicholas se réuniront face à face, et les téléspectateurs verront «combien d’emprise ils se tiennent l’un sur l’autre».

“Leur association remonte à loin, et chacune de leurs circonstances est liée les unes aux autres”, taquine-t-il. “C’est presque comme [they have] puissance égale, même si Martin est enfermé et depuis si longtemps. Mais vous devez aussi regarder les circonstances dans lesquelles Martin se trouve, [and why] il est traité comme personne d’autre pendant son incarcération. Vous pourriez vous demander qui est responsable de sa situation favorable. »

Fans de Prodigal Son, que pensez-vous de l’épisode de lundi? Avez-vous suspecté tout de suite quelque chose de louche chez Nicholas? Cliquez sur les commentaires ci-dessous!