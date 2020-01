Récap “The Bold Type”: Premiere Saison 4, Episode 1

HISTOIRES CONNEXES

Sortez de l’alcool, car c’est une journée difficile pour l’équipe de Bold Type lors de la première de la saison 4 de jeudi, qui reprend avec Jane, Kat et Sutton entrant dans Scarlet pour trouver des changements majeurs à venir.

Pour commencer, les déménageurs emballent des trucs, et pour rendre la situation encore plus inquiétante, Andrew ne peut pas localiser Jacqueline. Patrick annonce ensuite qu’il est maintenant rédacteur en chef et sa première brillante idée est… un tour d’horizon rosé. Jane, Kat et Sutton se retirent dans le placard pour parler de leur nouvelle réalité très malvenue. Quand ils sortent, leurs collègues attendent pour entendre le plan qu’ils ont trouvé dans le placard. Malheureusement, ils n’en ont pas beaucoup.

Sutton va à Richard, qui ne pouvait pas parler de RJ depuis le rebord cette fois, tandis que Kat essaie de sentir où se trouve le cœur de Patrick. Il n’a aucune joie du fait que Jacqueline ait été licenciée, mais il veut conserver son nouveau titre de poste, alors il va jouer prudemment. Quant à Jane, elle cherche Jacqueline, qui semble terriblement effrayée par ce qui s’est passé. Elle sait que Safford a un dossier épais d’infractions pouvant être brûlées, alors elle apprécie juste d’avoir créé un magazine dont elle est fière. Il n’y a qu’un seul problème: le dernier problème révolutionnaire de Jacqueline n’est pas publié. Elle n’a jamais obtenu l’approbation du conseil d’administration, et en ce qui concerne RJ, l’Amérique centrale n’est pas intéressée par son magazine “réveillé”.

Jane pense que si Jacqueline voit le problème, elle se défendra, alors les filles se dirigent vers l’imprimerie de Scarlet dans le New Jersey pour retrouver une copie. L’entrée par effraction dans le bâtiment oblige le trio à passer sous un portail (“Ils vont bas, nous allons plus bas”), après quoi ils envoient Kat pour flirter avec la garde de sécurité, qui se révèle être une fan écarlate. Après avoir obtenu des copies, Sutton suggère de les remettre aux personnes présentées dans le numéro. Ce plan leur saute presque aux yeux lorsque quelqu’un fait connaître le problème à The Cut, mais la réponse en ligne est si positive que Kat est en mesure de convaincre le conseil que licencier Jacqueline est en fait une mauvaise affaire. RJ rend son travail à Jacqueline – avec la mise en garde que Scarlet est désormais uniquement numérique. Patrick reconnaît que Jacqueline n’a pas besoin de lui pour gérer le site avec elle et décide de partir. Quant à savoir qui a divulgué le problème, ce serait Luke, l’un des sujets de la séance photo de conte de fées.

Sur le plan personnel, Ryan surprend Jane en coupant court à sa tournée de livres; Richard dit à Sutton qu’il va demander ce congé sabbatique pour poursuivre son travail de rêve à San Francisco; Adena – qui est en mission pour Scarlet en Alabama – demande à Kat de l’espace; et le mari de Jacqueline, qui attendait avec impatience de faire une pause, n’est pas ravi que sa femme revienne à la routine. Oh, et vous vous souvenez des médias sociaux de Kat qui soutiennent Angie? Elle est partie pour le Bachelor!

