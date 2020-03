Récap “The Bold Type”: Saison 4, Episode 10 – Jane / Ryan [Spoiler]

HISTOIRES CONNEXES

Avertissement: ce qui suit contient des spoilers pour jeudi Le type audacieux. Procédez à vos risques et périls!

Jeudi soir, la finale de printemps du Bold Type a officiellement déclaré que la relation de Jane et Ryan était «terminée».

Après avoir regardé sa meilleure amie Sutton appeler Richard sa «vérité» lors de leurs vœux de mariage, Jane s’est rendu compte qu’elle devait mettre fin aux choses avec son beau, alias Pinstripe. Dans une scène en larmes, elle lui a expliqué qu’elle ne pouvait pas laisser sa peur d’être seule à travers sa double mastectomie l’empêcher de faire la bonne chose.

“J’espère que ce ne sera pas la fin de Pinstripe et Jane pour toujours, mais pour le moment, je pense qu’il est intelligent d’avoir les deux personnages séparés et d’avoir une sorte d’expérience avec Jane, aller de l’avant, c’est la sienne, », Raconte la star Katie Stevens à TVLine. «À quoi cela ressemble-t-il pour elle en train de subir l’opération? Comment gère-t-elle cela par elle-même? Parce qu’il est là pour tout: toutes ses injections et ses rendez-vous chez le médecin et tout ça. C’est une décision vraiment difficile qu’elle a dû prendre pour se séparer de la seule personne qui a toujours été là pour elle à travers tout cela [and] d’avoir à faire face à cela seul. “

Ci-dessous, la star Katie Stevens partage sa réaction émotionnelle à la rupture et révèle si Jane pourrait un jour pardonner à son petit ami tricheur.

TVLINE | J’imagine que vous, comme les téléspectateurs, vous êtes vraiment investi au fil du temps dans la relation Jane et Ryan. Alors, comment avez-vous réagi à la rupture?

Le jour où nous avons filmé la rupture, j’étais inconsolable. Je devais littéralement m’asseoir dans une pièce séparée de Dan [Jeannotte, who plays Ryan], parce que même si nous avons nos propres vies séparées, à toutes fins utiles, il a été mon rocher pendant les trois dernières années. Il a toujours été cette énergie apaisante pour moi sur le plateau. Donc, savoir que je n’allais plus l’avoir avec moi – qui sait ce qui va se passer dans l’avenir de The Bold Type, mais au moins dans un avenir prévisible – a été si difficile pour moi. Cette scène de rupture, toutes mes larmes étaient vraiment authentiques. Je ne pouvais même pas passer une répétition sans fondre en larmes. J’ai littéralement regardé le réalisateur et je me suis dit: “Je ne sais pas comment je vais faire cette scène.” [Laughs]

TVLINE | Dan et toi avez-vous fait quelque chose pour marquer la fin de leur relation?

Nous avons dîné et pris un verre de vin ensemble. Je dois en fait aller chez sa famille. Sa femme et son fils, nous avons tous passé du temps ensemble, et sa femme a préparé le dîner, et c’était vraiment sympa. Lui et sa famille ont été ma famille au cours des deux dernières années et ont été un soutien formidable, car ils sont tous de Montréal [where the show is filmed]. Donc c’était vraiment agréable de les avoir, et nous sommes toujours de bons amis, et je lui envoie toujours des textos quand les choses se passent sur le plateau.

TVLINE | Comment avez-vous ressenti le choix que Jane a fait dans la finale? Pensez-vous qu’elle aurait dû rompre avec lui plus tôt dans la saison quand il a dit qu’il avait embrassé quelqu’un d’autre?

Je ne le fais pas, car je pense que c’est exactement ce dont Jane parle: elle pense qu’elle est connue tout le temps, mais elle voulait qu’ils fonctionnent si mal qu’elle essayait simplement de repousser tous ces sentiments, et à chaque fois un drapeau rouge ou un signe est apparu, elle l’a repoussé comme s’il s’agissait d’autre chose. Beaucoup d’entre nous, lorsque nous sommes confrontés à des décisions difficiles ou à des choses que nous voulons en quelque sorte ignorer, c’est facile pour nous de le faire, parce que nous ne voulons pas avoir à faire face à la réalité, et je pense qu’à ce stade, elle était confrontée à cela, et elle ne pouvait pas s’enfuir. Et puis elle a dû prendre la décision qu’elle devait prendre, et c’est exactement ce qu’elle dit dans la rupture, qui est: “Si je restais avec toi, ce serait pour de mauvaises raisons, et ce serait parce que je ‘ J’ai peur de toutes les choses que j’aurais à affronter sans toi et la peur de ne plus retrouver personne, mais ce n’est pas une raison pour rester. » J’ai adoré que nous ayons raconté une histoire de tricherie où les gens essaient de la résoudre. Certes, c’était pire que ce que Jane pensait au départ. Mais je pense que la meilleure option est de montrer la vraie vie des gens [making] erreurs, et je pense que Pinstripe a fait une erreur. Je ne pense pas que ce soit un méchant. Nous l’avons regardé cette saison vraiment, vraiment essayer d’être cette bonne personne, parce qu’il aime Jane, et il a fait une erreur. Ils ont essayé de le résoudre, et malheureusement, ce n’est tout simplement pas le moment.

TVLINE | C’était un peu effrayant à quel point il était capable de lui mentir si facilement.

Eh bien, mais je pense que nous avons vu que ce n’était pas le cas. Quand il a menti sur sa belle-sœur, ce n’était vraiment pas son travail de le dire à Jane. C’était celle de son frère. Mais nous avons vu dans le flash-back que Jane a dans l’épisode 9, où elle voit tous ces moments, tous ces moments qu’il essayait de lui dire, et quelque chose s’est produit. Et ce n’est pas une excuse. Il aurait évidemment dû lui dire, mais je pense qu’au mieux de ses capacités, il le voulait, et dans tous ces moments, c’était tout simplement trop difficile de lui faire du mal. Mais je ne pense pas que ce soit un choix de la facilité avec laquelle il a pu lui mentir, car si vous regardez la saison en arrière, il était assez désemparé tout au long de toutes ces conversations et [about], «Combien dois-je révéler? Qu’est-ce que cela fera? ” C’était vraiment difficile, même en tant qu’acteurs, parce que nous savions à partir de l’épisode 1 que ce serait ce que serait la finale, et c’était le travail de Dan de, à tous ces moments, trouver des endroits où vouloir dire à Jane et jouer la torture de le mensonge. Il a fait un très bon travail. C’est tellement difficile, parce que c’est un bon gars à l’origine, et il a juste foiré.

TVLINE | Non pas qu’elle devrait lui pardonner, mais pourriez-vous imaginer un scénario où elle le ferait et qu’ils se réuniraient un jour?

Oui, il est un peu comme Carrie’s Big [in Sex and the City], et je pense qu’ils vont tous les deux devoir faire beaucoup de découverte de soi et beaucoup de travail sur eux-mêmes pour finalement avoir une chance d’être ensemble. Jane doit faire face au fait qu’elle préfère être inconsciente des choses que d’avoir à faire face à la vérité des choses, et elle doit s’appuyer sur elle-même en ces temps. Pour passer par cette opération et quoi qu’il advienne ensuite, elle doit pouvoir être son propre soutien. Au cours des deux dernières années, nous l’avons vue, évidemment, s’appuyer sur les filles et s’appuyer sur lui et une sorte de regard pour être édifié par toutes ces autres personnes. À l’avenir, elle sera à la tête de sa propre verticale, donc elle va essentiellement être rédactrice en chef chez Scarlet, et elle devra vraiment entrer dans ce rôle. C’est donc le moment idéal pour elle d’être seule. Mais même s’ils ne se remettent pas ensemble, j’espère qu’il y aura un moment dans le futur où nous verrons Jane et Ryan se revoir et être leur meilleur moi.

TVLINE | À quel point voyons-nous l’opération et ce qu’elle subit jouer dans la deuxième moitié de la saison?

Ça, vous allez le voir très tôt. Nous sommes tous assez déçus. Nous étions dans nos deux derniers épisodes de la saison [before production shut down due to the coronavirus outbreak], donc nous étions à mi-chemin des tournages 17 et 18, qui étaient nos deux derniers épisodes, et ils sont tellement bons. J’espère donc vraiment que lorsque toute cette folie des coronavirus se sera calmée, nous aurons l’occasion de revenir en arrière et de terminer les 10 derniers jours que nous avons passés, car c’est une finale vraiment incroyable. Mais c’est certainement au cours de la première moitié de la saison que vous allez voir Jane, après la chirurgie, dans son rétablissement et comment elle gère cette nouvelle réalité qu’elle a.

TVLINE | Dans la finale, Kat a été licencié de Scarlet.

Oh, mon Dieu, j’ai pleuré! J’ai pleuré en regardant ça. J’ai pu en voir un peu lorsque nous avons fait l’ADR, puis j’ai regardé tout ce montage final avec Kat se faisant virer et les filles étant le contact d’urgence avec Jane, et j’étais juste une flaque de larmes à ce moment-là. Ça va être une nouvelle réalité pour tous. C’est fou. Kat ne sera pas à Scarlet.

TVLINE | Les filles passent tellement de temps ensemble. Comment cela change-t-il la dynamique de ne pas avoir Kat là-bas à Scarlet avec Sutton et Jane?

L’émission nous concerne tous les trois, donc ils vont toujours être ensemble, que ce soit dans l’appartement de quelqu’un ou dans un bar ou quelque chose. Tout comme lorsque Jane, au début de la saison 2, était à Insight et que les filles lui faisaient FaceTiming dans le placard de la mode, nous allons toujours le faire avec Kat aussi. Nous allons trouver un endroit [that’s] comme notre nouvelle garde-robe de mode, mais je ne veux pas en donner trop.

TVLINE | Sur le plan personnel, avez-vous eu un moment préféré du mariage?

Oh mec. C’était vraiment amusant de filmer les scènes où nous buvons tous dans la salle de bain, essayant de savoir si Richard va revenir. Nous nous sommes amusés avec ces scènes. Nous faisons beaucoup de fêtes sur le spectacle, mais nous ne faisons pas de fêtes d’anniversaire ou d’événements de vie pour aucune de ces personnes, donc c’était vraiment sympa d’avoir quelque chose comme un mariage. Mais chaque fois que nous arrivons à faire quelque chose où nous sommes tous, ce sont mes scènes préférées, car ce sont les jours les plus amusants sur le plateau. Même si j’ai dû faire une rupture, ce qui est vraiment triste, c’était quand même bien, parce que nous devions tous être ensemble. J’ai adoré le mariage et les vœux. Nous avons filmé cela juste après mon mariage, ce qui était vraiment amusant.

TVLINE | J’adore qu’il ait fini par se promener dans l’allée.

Je sais! Je pensais que c’était si spécial. Évidemment, c’était un accident que Sutton se trouvait au bout de l’allée, et Richard était celui qui descendait, mais je pensais que c’était vraiment mignon, et cela parlait de notre spectacle et de notre autonomisation et tout cela.

