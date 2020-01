Récap “The Bold Type”: Saison 4, Épisode 2 – Sutton / Richard [Spoiler]

HISTOIRES CONNEXES

Avertissement: ce qui suit contient des spoilers pour jeudi Le type audacieux. Procédez à vos risques et périls!

Félicitations à Sutton et Richard de The Bold Type: le couple s’est fiancé lors de l’épisode de jeudi!

Après avoir couché dans la salle de conférence de Safford, Richard s’est mis à genoux pour proposer, mais Sutton pensait qu’il avait d’autres plans. «Richard Hunter, allez-vous m’abattre dans la salle de conférence?», Lui a-t-elle demandé avant de l’étourdir avec une bague et de poser la question.

Ci-dessous, la star Meghann Fahy parle de la proposition parfaitement sexy du couple et de savoir si la distance – rappelez-vous, Richard va en Californie pour sa nouvelle entreprise – mettra un frein à leur engagement.

TVLINE | Avez-vous été surpris par la proposition? Ou aviez-vous le sentiment que cela allait arriver?

J’étais vraiment vraiment surpris. Nous avons, comme, chuchoté un peu à ce sujet lors d’une saison précédente, puis, vous savez, les intrigues changent si souvent et si rapidement en fonction de tant de choses différentes qu’elles n’ont jamais abouti. Et puis je me suis dit: “Oh, je pense qu’ils ont en quelque sorte simplement jeté l’idée.” Mais quand ils l’ont ramenée et ont dit: “Nous le faisons, et nous le faisons au tout début de la saison », j’ai été choqué. Je pensais que ce serait plus comme une chose de fin de saison, mais nous y sommes vraiment allés.

TVLINE | Il est tout à fait normal qu’il pose la question juste après l’avoir posée dans la salle de réunion. C’est juste pour eux.

C’est là qu’ils se sont rencontrés. C’est là qu’il l’a vue pour la première fois et qu’elle l’a vu pour la première fois. Je pense aussi que Sutton aime avoir des relations sexuelles dans des endroits que vous ne devriez pas techniquement. C’est juste quelque chose que j’imagine à son sujet, et je suis sûr que Richard le sait, et donc il a probablement pensé qu’elle aimerait ça – et elle le fait.

TVLINE | Elle est un personnage tellement rafraîchissant dans la façon dont elle exprime sa sexualité. J’ai l’impression que cette proposition en parle, car c’est une proposition très douce, mais elle a aussi cette touche sexy.

Totalement, oui. C’est vraiment eux. C’est simple. Je pense qu’il savait aussi probablement que Sutton ne voudrait rien de trop public. [It’s] juste les deux, et c’est juste un moment intime. Il correspond en quelque sorte parfaitement aux deux personnages.

TVLINE | Et j’adore qu’il ait demandé la bénédiction de Kat et Jane. C’était très réfléchi.

Très sucré! Nous avons adoré ce petit détail. C’était quelque chose dont nous avions parlé avant, car il y avait cette scène où je vais montrer la bague aux filles à la fin de l’épisode, et nous sautons tous. Au début, c’était comme: «Vont-ils être surpris?» Et je me suis dit: «Non. Il n’y a aucun moyen qu’ils soient surpris. Si mon meilleur ami se fiancait, je connais tous les détails à ce sujet. »Alors, ils ont fait que lorsque j’entrais dans la pièce et que je leur montrais, ils se disaient:« Il l’a fait?! »Et j’étais comme, «Tu savais?!» Et ils se disaient: «Bien sûr que nous le savions!» Parce que c’est vraiment comme ça que ça se passerait.

TVLINE | Sutton dit oui sans hésitation. Une fois que l’engagement commence à se concrétiser, a-t-elle des inquiétudes sur la façon dont ils vont le faire alors qu’ils sont également en quelque sorte dans une relation à longue distance?

Ouais, je veux dire, c’est vraiment stressant, non? Ils se fiancent, puis il s’en va. C’est un gros facteur de stress pour la relation, mais ils ont vécu tellement de choses, et elle l’aime suffisamment pour vouloir qu’il soit heureux, non seulement dans sa relation avec elle, mais dans sa carrière, parce que c’est ce qu’elle a. Et il a tellement soutenu cette partie de sa vie tout au long de leur relation. Je pense que pour Sutton, il est vraiment important pour elle de se présenter pour Richard de la même façon que Richard s’est présenté pour elle encore et encore et encore. Elle est un peu comme, “Tu sais quoi? Nous pouvons y arriver. C’est temporaire. “Je ne pense pas que l’un ou l’autre envisage de s’éloigner très longtemps les uns des autres. C’est donc certainement quelque chose de difficile, mais pas quelque chose qui les dissuade d’avancer dans le mariage.

TVLINE | Revient-il à New York? Ou est-ce une situation où il pourrait éventuellement lui demander de déménager, et dirait-elle oui?

Je dirai qu’ils en arrivent vraiment à un point où ils en ont tellement marre d’être sans eux, qu’ils se disent «OK, quelles sont nos autres options?» Et il y a une discussion à ce sujet .

TVLINE | Je veux vous féliciter parce que Sutton est maintenant dans la relation la plus stable et la plus saine de la série.

[Laughs]

TVLINE | En tant que personne, a-t-elle des conseils à donner à Jane en ce qui concerne sa situation avec Ryan?

Vous savez, c’est intéressant. Je sens que Sutton est super solidaire, [but] pas nécessairement un conseiller. Je suppose qu’ils se donnent tous des conseils, mais je pense que Sutton aborde les choses davantage du côté de l’acceptation. J’opère aussi de cette façon avec des amis, et j’apprécie les amis de ma vie qui me le donnent aussi. Il est si important d’avoir des amis dans votre vie qui disent: «Écoutez, je ne sais pas à quoi ressemble cette route pour vous, mais quelle que soit la direction que vous choisissez, quelle que soit la route que vous voulez essayer, je vais vous accompagner et tenir votre main. Et si vous voulez vous retourner, nous pouvons le faire aussi. »Ce genre d’acceptation de la part des amis est si libérateur pour une personne. S’ils font une erreur, ils seront toujours en sécurité et aimés, et c’est aussi un environnement que Sutton aime créer pour Kat et Jane.

TVLINE | Enfin, maintenant que Sutton est engagée, que pense-t-elle des enfants? Est-ce une conversation qu’elle et Richard ont?

Je suis sûr que c’est une conversation qu’ils auront. Je ne pense pas que ce soit un sujet sur lequel ils ont vraiment abordé. Je vois Sutton comme une personne maternelle, super sensible. Elle serait une super maman. Je ne serais pas surpris si c’est quelque chose qui n’est pas simple pour elle à cause de sa relation avec sa mère et de la façon dont elle a grandi, en quelque sorte sans papa. J’imagine que l’idée de la maternité pourrait être un peu intimidante pour elle, mais elle ferait une super maman, et elle et Richard ensemble seraient des parents incroyables. Ce sera donc amusant de voir ce qui finira par se produire sur ce front avec eux plus tard dans la saison.