Récap “The Flash”: Saison 6 Episode 11 – L’amour est un champ de bataille

Le Flash de ce mardi a suivi sa première d’hiver solide et changeante avec une sortie sur le thème de la Saint-Valentin qui était principalement une boîte et très peu de bonbons.

Lors de notre dernière écoute, Iris avait été déchirée dans le grand miroir accroché dans l’ancien bureau d’Eva McCulloch. Mais ce fil n’a pas été directement repris avant les toutes dernières secondes de cette semaine. Ce qui est un chemin à parcourir, oui, mais seulement lorsque les 42 minutes entre les deux sont engageantes et pas plus d’un peu bizarres.

En ouvrant et en fermant “Love Is a Battlefield”, nous avons eu des indices que quelque chose ne va pas avec Iris, sortant de son excursion de milieu de nuit à McColloch Tech. D’une part, ses crêpes sont maintenant rondes et comestibles. Et ce ne sont pas des bananes. Et puis elle et Barry sortent dîner, Iris est capable de parler un italien courant – qu’elle prétend avoir ramassé en rapportant une histoire sur Little Italy. La nuit du rendez-vous est écourtée par l’intrusion d’Amunet Black, qui prend d’assaut le restaurant pour saisir une mystérieuse affaire d’un client. Barry commence à intervenir en tant que CSI agitant une carte d’identité, mais Amunet l’avertit de s’éloigner de peur qu’elle ne laisse le chat Flash-y du super-héros secret sortir du sac. Elle lui conseille également de ne pas se lancer dans ses affaires en tant que speedster à port de cache-couche.

Avec Barry effectivement stérilisé pour l’épisode, Iris prend les devants et se glisse dans le repaire préféré d’Amunet pour se faire passer pour une fille difficile et découvrir où est le patron – et le barman est commodément à venir, avec cet inconnu total, sur l’endroit où se trouve le prochain cambriolage d’Amunet . Après que Barry se soit inquiété du comportement imprudent d’Iris au bar (elle a cassé une bouteille sur la tête d’un goon), les deux se sont rendus à Ivo Labs et regardent dans l’ombre alors qu’Amunet vole un deuxième morceau de technologie – jusqu’à son ex, Goldface (alias Keith), apparaît. WestAllen (et un gardien de sécurité malchanceux) regardent les deux métas se quereller littéralement pour des trucs personnels, à savoir qui a pris les vinyles de LP après la rupture et qui a présenté qui à NWA.

Quand Amunet et Goldface commencent à se bagarrer, Iris parvient à pincer la technologie qu’ils recherchaient tous les deux. Iris le lendemain le livre à Amunet, en disant qu’elle “veut”. (La fin de jeu d’Amunet est de récolter le pollen d’une orchidée rare qui fleurit tous les 25 ans; une fois chauffé, ledit pollen crée un médicament de contrôle de l’esprit. Iris vend le piqûre en prétendant qu’elle veut que la drogue puisse lire dans l’esprit de son mari de super-héros et éviter plus de problèmes conjugaux.) Convaincue, Amunet conduit Iris à l’emplacement de l’orchidée, où ils sont confrontés à Goldface. Une querelle et une fusillade s’ensuivent, et Barry zippe sur la scène comme The Flash pour chasser Iris hors de danger. Après avoir ligoté les hommes de main respectifs des métas, Barry essaie de jouer le médiateur, pour lisser les choses entre les ex. Après que Leslie et Keith se soient associés pour maîtriser le speedster, Iris propose l’idée imprudente de brûler l’orchidée avec un coup de foudre. Lorsque Barry fait cela, le nuage de pollen qui en résulte permet à Leslie et Keith de se lire dans les pensées l’un de l’autre et de se rendre compte qu’ils sont toujours très amoureux… ou du moins la luxure, alors qu’ils commencent à se faire comprendre puis à tomber sur le sol pour faire Dieu sait quoi avec le gantelet métallique d’Amunet toujours allumé.

Ensuite, Barry s’excuse auprès d’Iris, répondant à une explosion qu’elle avait eue plus tôt sur la façon dont elle devait se concentrer sur son propre avenir en prévision de sa mort dans Crisis, et sur la façon dont elle, en tant que journaliste à succès, ne pouvait plus monter le pin et être la pom-pom girl à l’intérieur. son capot. Elle aussi doit être sur le terrain. Barry est d’accord, disant qu’il est fier de tout ce qu’elle est devenue et a fait. Alors que les deux s’embrassent puis s’embrassent dans le grenier, nous voyons Iris regarder le miroir pleine longueur à proximité… tandis que de l’autre côté de ce verre, nous voyons la vraie Iris lui frapper les poings et beugler: «Barry! Ce n’est pas moi! Elle n’est pas moi! Barry !!!! ”

Ailleurs dans l’épisode de cette semaine: Frost a aidé Allegra à arranger les choses avec un ex qu’elle avait fantôme au lieu de révéler qu’elle était une méta. Frost a également glané que Nash semble avoir un intérêt paternel pour Allegra. Après que Frost ait fait cette observation, Nash a regardé Jitters de l’autre côté de la pièce pour voir… Harrison Wells, régulièrement à lunettes, qui a disparu en un clin d’œil? Ou Nash l’a-t-il simplement «envisagé»? Ou sont-ils une seule et même consolidation, après la crise?!

Qu’avez-vous pensé de «Love Is a Battlefield» (comme dans la chanson de snogging de BlackGold)?