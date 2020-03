Récap “The Flash”: Saison 6 Episode 14 – [Spoiler] Meurt

HISTOIRES CONNEXES

Cette semaine sur The Flash, Wally West a refait surface pour dire une chose ou deux à son compatriote speedster Barry, tandis que Mirror-Iris a lutté pour couvrir ses traces et Nash a demandé à Cisco d’aider à briser un «fantôme».

Après avoir fait la plus grande entrée – sauver les passagers d’un hélicoptère saboté en se «multipliant», les emmener en sécurité, puis démonter l’avion en vol – Wally West a réuni l’équipe Flash. Au cours de la fête «Welcome home» qui en a résulté, Mirror-Iris a renversé un grand vin (toujours un crime!) Parce que la main d’Eva était devenue tremblante à l’intérieur du royaume du miroir, après avoir surchargé ses pouvoirs. La fête des STAR Labs est devenue doublement significative lorsque Cisco, bien que puant le poisson atlante, est revenu de sa mission d’enquête à travers le monde. Lorsque Barry et Wally se sont associés pour nettoyer rapidement après la fête, Wally s’est rendu compte que les pouvoirs de Barry étaient en panne. Barry a haussé les épaules, mais après une conversation avec «Iris» (qui a fait allusion à un problème que Bar avait avec la Speed ​​Force il y a quelques mois), Wally a confronté son mentor et a lancé une bombe: la Speed ​​Force est en train de mourir. Et c’est la faute de Barry.

Wally a réussi à faire entrer Barry dans la Speed ​​Force, qui est à nouveau représentée par Nora Allen, qui meurt maintenant dans le lit d’enfance de son fils. Barry a réalisé que lorsqu’il a demandé l’aide de Spectre pour accéder à la Speed ​​Force pendant la crise, cette forme d’énergie mystérieuse est entrée dans la Speed ​​Force et a commencé à la contaminer. Plus tard, Barry a accroché un gizmo de tachyon pour réintégrer la Speed ​​Force une fois de plus, où “Nora” lui a dit adieu et a expiré. Ce qui signifie que la Speed ​​Force n’est plus, et Barry et Wally n’ont que des quantités résiduelles de puissance de speedster, à utiliser avec prudence.

C’est exactement ce que Barry et Wally ont fait, calculant soigneusement la distance la plus courte à parcourir / phase lorsqu’un nouveau méta, Turtle 2.0, a pris Joe en otage au CCPD. Wally a été piégée dans l’une des bulles à vieillissement rapide de la méta, mais Joe a frappé Turtle 2.0 avec Velocity X juste à temps pour compenser ses pouvoirs.

Le drame de cette semaine venait de la fin pour Team Flash, cependant….

Nash avait demandé à Cisco de l’aider à faire face à ce qu’il appelait des «survivants» sosies des autres Terres, mais Cisco était trop pris pour fouetter du Velocity X (pour faire face au problème de Turtle 2.0). Plus tard, cependant, Cisco a rencontré Nash, mais il était trop tard – Eobard Thawne avait pris le contrôle du corps de Nash, et il était prêt à s’occuper de certaines affaires très inachevées entre lui et Cisco. Le fait est que Thawne ne pouvait pas faire vibrer sa main en utilisant le corps de Nash impuissant, alors Cisco a repoussé le méchant du mieux qu’il pouvait jusqu’à ce que Cécile vienne de l’autre côté du hall pour taser l’attaquant. Après avoir été emprisonné dans le Pipeline, Thawne a assuré à Barry et à Cisco qu’il se libérerait et les tuerait tous les deux, ainsi que tous leurs amis et leurs familles – d’autant plus que les pouvoirs de Barry sont désormais à l’emprunt, tandis que Thawne est alimenté par la force de vitesse négative prospère.

Cela dit, Barry a eu l’idée de Thawne de construire sa propre Speed ​​Force synthétique, avec l’aide de Cisco, Caitlin et al.

Ailleurs dans l’épisode:

* Comme indiqué ci-dessus, Iris a observé que si Eva utilise ses méta pouvoirs pendant trop longtemps (par exemple pour transformer le miroir en un appareil d’écoute), elle devient tremblante / commence à divaguer follement.

* Mirror-Iris a été contrarié lorsque Kamila a pris une photo d’elle avec son frère Wally et a demandé qu’elle soit supprimée dès que possible (pour des raisons de «sécurité»). Mirror-Iris a également agi de façon atypique lorsqu’elle a suggéré à Barry que la mort de la Speed ​​Force pourrait être une bonne chose, pour eux et leur vie / famille. Plus tard, lorsque Kamila a considéré la photo non supprimée, nous avons vu qu’elle montrait le faux Iris comme une «signature non détectée» (ci-dessus). Hélas, “Ouais, je ne suis pas Iris” s’est alors présentée au citoyen brandissant le pistolet à miroir, qu’elle a utilisé pour zapper Kamila – la tuer ou la transporter dans le royaume du miroir, peut-être?

* Avant de s’embarquer pour sa prochaine mission du Peace Corps, Wally, que Bouddha le bénisse, a averti Joe qu’Iris agit étrangement / pas comme elle.

