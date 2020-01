Récap “The Good Place”: Saison 4, Épisode 11 – “Les lundis, ai-je raison?”

HISTOIRES CONNEXES

Maintenant que le gang Good Place a un nouveau plan de vie après la mort, il est temps de commencer à le mettre en œuvre cette semaine – mais tout le monde n’est pas impatient de se rallier.

De retour au siège de Bad Place, les architectes grognent car il n’y a pas de nouveaux humains qui viennent les torturer. (L’un d’eux crie: «Qu’est-ce qui se passe ici?») Michael et Shawn les appellent à une réunion et expliquent qu’ils ont conclu un accord et que Michael est «un peu votre patron maintenant». Michael essaie de dites-leur qu’ils vont aider à créer un nouveau système de vie après la mort, mais ils ressemblent toujours un peu à l’ancien système, avec tout l’aplatissement du pénis et ainsi de suite. Pas même une vidéo d’introduction maladroite avec Janet chantant «Simplement le test» et Michael aux claviers ne suffit pas pour les convaincre. Mais Michael reçoit un bénévole improbable: ce trouble ennuyeux Vicky.

Il ne lui fait pas confiance au début, pour des raisons évidentes, mais après que les autres architectes de Bad Place ont bombardé leur premier scénario de test pour Tahani (ils continuent d’essayer d’ajouter des ours avec des bras de tronçonneuse), Vicky intervient et arrive avec un véritable dilemme fiscal : Tahani est à une fête chic lancée pour sa sœur Kamilah, et elle est sur place pour dire de belles choses à son sujet, même si tout le monde à la fête bavarde sur les échecs imminents de Kamilah. Bon travail, Vicky! Eh bien, Michael ne le pense pas: en fait, il lui dit que ça pue et la botte du projet. Il avoue plus tard à Tahani et Janet qu’il est juste jaloux, Vicky a découvert le nouveau système beaucoup plus rapidement que lui – et il sait qu’il doit la récupérer.

Alors il traque Vicky et s’excuse, et ils préparent un plan pour qu’elle renverse son autorité dans un faux «coup d’État» pour obtenir les architectes de Bad Place à bord. Elle prend le contrôle créatif total des scénarios de la vie après la mort et – “1.28 Jeremy Bearimy Plus tard”, selon une carte de titre – elle dirige une école de formation pour tous les nouveaux architectes de Good and Bad Place. Les quartiers sont opérationnels et prospères, et nous entendons un bruit qui indique que quelqu’un vient d’arriver au bon endroit. Ce sont les quatre humains! Ils montent dans une montgolfière dorée avec Michael et Janet et s’envolent vers le Good Place. Quoi?! Cela ne peut pas être la fin de l’histoire, n’est-ce pas? Il nous reste encore trois épisodes!

DÉPOSER CECI SOUS «A» POUR AWKWARD | Pendant ce temps, la romance d’Eleanor et Chidi frappe un ralentisseur pendant qu’ils fouillent dans les fichiers de tous les humains qui ont jamais vécu. Eleanor veut savoir quels anciens présidents américains sont secrètement gay – ou «OK, d’accord, bi» – mais elle est terrifiée quand elle se rend compte que Chidi pourrait lire son propre dossier. Elle a fait beaucoup de mauvaises choses sur Terre (“Vous ne savez pas ce que j’ai fait à Halloween 2013”) et a peur que cela change la façon dont il se sent à son sujet. Mais en réalité, quand il le lit, il finit par se sentir comme s’il n’était pas assez bon pour elle: il admire à quel point elle a toujours été indépendante, lui dit-il, et s’inquiète qu’il ne soit qu’un «putain de goutte» dont elle s’ennuiera assez tôt.

Il faut que Jason, de toutes les personnes, parle à Chidi: quand il craint que Janet s’ennuie de lui, Chidi le rassure qu’ils s’aiment et c’est tout ce qui compte, et Jason tourne le dos à lui et à Eleanor . (“Chessmate!”) Chidi s’excuse auprès d’Eleanor pour avoir paniqué et promet d’apprendre à jouer de la guitare pour qu’elle ne s’ennuie pas de lui. Eleanor l’arrête cependant: «En fait, je préfère les batteurs. Lisez mon dossier. “

Les bonnes blagues:

* Tahani: «Avec tout le respect que je vous dois,« c’est la façon dont cela a toujours été fait »est une excuse qui est utilisée depuis des centaines d’années pour justifier le racisme, la misogynie…» Architecte de Bad Place: «Exactement! Vous voyez, cette nana l’a compris! »

* La liste (longue!) De Jason des plus grandes personnes de tous les temps: «Evel Knievel, Kool-Aid Man, Mini Me, DJ Jazzy Jeff, un génie, afin que nous puissions souhaiter des gens à l’infini… Fat Bastard, l’homme le plus intéressant du monde, Pikachu , Karate Kid, Wendy de Wendy’s, Grumpy Cat et la dame GPS qui vous dit où conduire. »

* Tahani craignant qu’essayer de recycler les architectes de Bad Place sera «comme quand j’essayais d’enseigner à Taylor Swift comment danser. Les quatre plus longues années de ma vie. »

* Jason se souvenant avec émotion de sa capacité à siphonner le gaz sur Terre: “Même si la voiture était en mouvement, ou en feu, ou un bateau, j’ai toujours toujours ce gaz!”

* Eleanor, après que Chidi ait décidé de lire son dossier juste après celle d’Oskar Schindler: “C’est qui je dois suivre? Le gars de la liste?

* Janet grimace après que Vicky ait dit: “Bien sûr, le changement peut être effrayant… mais je suis un artiste, ce qui signifie que c’est mon travail d’avoir peur.”

* Eleanor défend ses actions terrestres à Chidi: “Je ne me suis rendu compte qu’il était le jumeau de mon petit-ami qu’à mi-chemin de se connecter avec lui, et à ce stade, vous savez, c’est un coût irrécupérable!”

* Eleanor disant à Chidi qu’elle veut seulement être avec lui, mais “si Frida Kahlo veut me rencontrer au paradis, alors vous et moi allons avoir une conversation.”

* Les fêtards chuchotant que la sœur de Tahani est un tel échec, «elle devra peut-être rentrer à la maison avec un entraîneur et vérifier un sac. Quoi que cela signifie. “

* Janet concernant la jalousie de Michael envers Vicky: «Je connais ce sentiment. Une fois sur Terre, je ne savais rien, et j’ai dû demander à Alexa. Je me sentais sale. “

* Vicky dit à Michael qu’elle est en route pour un «cours de yoga glacé»: «C’est incroyable. Vous tirez tellement de muscles. “

* Eleanor, après avoir entendu que quelqu’un venait juste d’arriver au bon endroit: «Qui était-ce? Prince? Ça doit être Prince. Honnêtement, si ce n’était pas Prince, tout cela est foiré, et nous devons recommencer. “

