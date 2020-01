Récap “The Good Place”: Saison 4, Episode 12 – “Patty”

HISTOIRES CONNEXES

Besoin de rattraper son retard? Lisez notre précédent récapitulatif Good Place ici.

Eleanor et compagnie se dirigent enfin vers The Good Place dans l’avant-dernier épisode de cette semaine. Est-ce que le paradis est tout ce qu’il est censé être?

Le gang monte toujours ensemble dans cette montgolfière dorée à l’ouverture de l’épisode de jeudi, étourdi qu’ils soient enfin arrivés au bon endroit. (Un adorable chiot volant leur fait savoir qu’ils sont sur la bonne voie.) Lorsqu’ils atterrissent, Janet télécharge toutes les informations dont ils ont besoin et fait savoir aux humains qu’ils assisteront bientôt à des galas de bienvenue adaptés à leur personnalité précise. Pour Jason, cela signifie naturellement courir avec des singes en kart… mais Michael se sent toujours un peu troublé. En tant qu’ancien démon de Bad Place, il ne pense pas qu’il appartient au Good Place et se prépare à être vaporisé à tout moment.

Michael est accueilli à bras ouverts par le comité de Good Place, qui l’informe qu’ils l’assermenteront en tant qu’architecte de Good Place. Et tandis que les idoles de Chidi comme Socrate et Platon sont toujours coincées au mauvais endroit – elles ont toutes deux défendu l’esclavage, vous voyez – il a complètement fan-girls quand il apprend que le légendaire philosophe Hypatia d’Alexandrie sera là. Prêt pour leurs galas de bienvenue, les quatre humains verrouillent les bras et traversent un portail, et parce qu’ils ont traversé ensemble, la fête est un mélange de tous leurs fantasmes, avec des gens en maillots Jaguars de Jacksonville, des facteur en short court lisant la philosophie … Et le bassin de lit de Stone Cold Steve Austin. (Oui, Eleanor est un cinglé certifié.)

Chidi traque Hypatie d’Alexandrie – oh salut, Lisa Kudrow! – et jaillit sur elle, la frappant avec un barrage de questions pendant qu’elle lui offre, ainsi qu’à Eleanor, un milk-shake fait de poussière d’étoile. Mais quand elle a un moment, elle leur dit de façon inquiétante: “Tu dois nous aider. Nous sommes tellement foutus. »Et pendant ce temps, Michael est assermenté en tant qu’architecte de Good Place… mais en fait, maintenant il est responsable de tout le Good Place, le comité quittant et fuyant la scène, le laissant diriger le lieu tout seul . Hé, qu’est-ce qui se passe ici?

Hypatie leur annonce la mauvaise nouvelle: «Sur le papier, c’est le paradis», mais quand vous obtenez tout ce que vous voulez pendant un nombre infini d’années, «vous devenez cette personne aux yeux vitreux». Eleanor se rend compte que tout le monde est «un bonheur zombie », et même Jason admet que« faire du karting avec des singes est devenu ennuyeux très vite. »C’est pourquoi le comité de Good Place a tous démissionné et a confié Michael aux commandes. Même eux, ils ne pouvaient pas le réparer. Le gang désespère jusqu’à ce qu’Eleanor rappelle à Michael ce qu’elle lui a dit qu’il traversait sa phase hédoniste et rouge de Corvette: “Chaque humain est un peu triste tout le temps, parce que vous savez que vous allez mourir. Mais c’est cette connaissance qui donne un sens à la vie. »

Ainsi, les humains annoncent aux résidents de Good Place que, depuis que Michael est en charge, ils changent les choses: ils ajoutent une porte que vous pouvez traverser à tout moment et «votre temps dans l’univers se terminera». , vous restez au bon endroit aussi longtemps que vous le souhaitez, faites l’expérience de tout ce que vous pouvez, puis passez une dernière porte et soyez en paix. Les résidents adorent ça et ils organisent une énorme fête de danse festive. (Avec Jason DJ-ing, bien sûr.) Ils s’installent tous dans leurs existences Good Place, avec Eleanor et Chidi blottis sur un canapé et regarder un incroyable coucher de soleil ensemble. Le paradis, c’est «avoir assez de temps avec les gens que vous aimez», décide Chidi. Mais… il y a encore la finale de la série de la semaine prochaine, les gars! Ce qui reste?!?

Les bonnes blagues:

* Tahani, en approchant du Bon Endroit: “C’est le moi des lieux! … Je suis entré. Je peux encore dire des trucs comme ça.”

* Jason: «Les singes sont les adversaires de go-kart idéaux. Ils sont assez drôles pour donner le doigt, mais pas assez intelligents pour gagner. “

* Les friandises de bienvenue du Good Place, y compris: des bonbons qui vous donnent «l’énergie que vous aviez quand vous aviez 12 ans», des sonneries qui vous aident à comprendre pleinement Twin Peaks et des écouteurs qui jouent «toutes les belles choses que quiconque ait jamais dites derrière votre dos. “

* Eleanor dit à Tahani: «Cette pièce est remplie de certaines des personnes les plus intéressantes qui aient jamais vécu. Discutez-en. Renseignez-vous sur leur vie. Rendez-vous ensuite ici pour que nous puissions nous moquer d’eux. »

* Eleanor demande à Hypatie: «Comment obtenez-vous le« de »en votre nom? Est-ce juste là où tu as le plus fréquenté? Je suis Eleanor du Cheesecake Factory Bar?

* Chidi avoue à Hypatie que «j’avais une affiche de toi sur mon mur au lycée. En fait, c’était juste une affiche de Trinity de The Matrix, mais c’est comme ça que j’imaginais que tu aurais l’air parce que tu es si cool! »(Eleanor:« Oh, est-ce la raison pour laquelle tu t’es tant battu? »Chidi: “Elle est l’une d’entre elles!”)

* Un résident de Good Place originaire de la Phénicie ancienne et mort d’une coupure à la main: «J’aurais tué pour un vaccin. Tout vaccin. C’est fou que vous ne les aimiez pas maintenant. “

* Eleanor jurant qu’elle ne «se transformerait pas en une machine à orgasme à la mâchoire lâche et au pantalon de survêtement. Oh mon Dieu, je décris mon rêve comme s’il était mauvais. Quel est le problème avec cet endroit? “

* Tahani: «Bientôt, des millions de personnes vont commencer à affluer en pensant qu’elles sont au paradis, pour devenir une balle sans joie. C’est Coachella! Nous avons inventé Cosmic Coachella! “

* Michael devient maladroit après avoir fumé l’herbe que Jason a cachée pour lui (“Quoi qu’il arrive, c’est cool, mes bébés”) avant de creuser dans un burrito Taco Bell.

Vous avez des idées sur le Good Place de ce soir? Déposez-les dans un commentaire ci-dessous.