Récap “The Walking Dead”: Saison 10, Épisode 11 – “Morning Star”

La Carol de Walking Dead plaisantait quand, au milieu du lourd épisode de dimanche, elle a demandé: “Attendez, nous allons mourir ce soir?” Mais à la fin de l’heure, qui comprenait l’arrivée de la horde d’Alpha à Hilltop, Negan a postulé pour un nouvel emploi en tant que consultant en stratégie en chef des Whisperers, un intermède musical avec la permission d’Eugene et, je vous le dis pas, de la sève d’arbre armée, La question de Carol ne sonnait pas aussi rhétorique. Continuez à lire, et je vais vous expliquer pourquoi plus en détail.

“EST-CE QUE CELA SIGNIFIE QUE J’AI GRADUÉ AU PROCHAIN ​​NIVEAU DE KINKY WHISPERER S—?” | Au début de “Morning Star”, tandis que les Whisperers collectaient de la sève, ce qui, je l’avoue, m’a laissé penser un instant qu’ils avaient compris comment faire des crêpes, Alpha a demandé à Negan de lui fouetter le bras, puis elle a fouetté le sien. “Est-ce à dire que nous sommes liés à vie?” Il a demandé. “Ça dépend”, répondit-elle de cette façon énigmatique. Pourtant, il était évident qu’il avait complètement usurpé la place de Beta en tant que gars incontournable d’Alpha. Non seulement Negan avait maintenant son propre masque de peau de marcheur grody, mais il avait l’oreille de la patronne, qu’il se pencha pour suggérer qu’au lieu de massacrer les Hilltoppers et les Alexandriens, elle devrait plutôt les forcer à rejoindre les Whisperers. “Expliquez”, dit-elle, apparemment intriguée.

Pendant ce temps, à Hilltop, dans l’espoir de transformer Stephanie, la petite amie de la radio, en une véritable petite amie en personne, Eugene lui a avoué qu’il était en Virginie et, puisque leur capacité à repérer le même satellite tombant avait indiqué qu’ils étaient proches les uns des autres , a demandé si elle serait en place pour, essentiellement, un rendez-vous aveugle. Elle était dans l’idée, dit-elle. Elle devait juste obtenir l’accord de son peuple très prudent. Dehors, Earl et Alden, qui devenaient rapidement les Statler grincheux et Waldorf de Hilltop, ont commencé à grogner dès qu’ils ont vu l’étranger Mary s’approcher avec Aaron, Rosita et l’entourage d’Alexandrie. Quand Aaron a expliqué que Mary était la tante d’Adam et espérait voir le bébé, les copains se sont relayés pour frapper un toit qui n’était pas au-dessus de leur tête depuis qu’ils étaient dehors.

«NOUS MOURONS COMBATTRE POUR UN LIEU QUI SIGNIFIE QUELQUE CHOSE» | Dans les bois, Ezekiel a trouvé Carol dans l’ancien camping de Daryl et lui a demandé de retourner à Hilltop avec lui. “Ou”, a-t-il dit, “Je resterai ici avec toi, et nous serons mangés par les moustiques ensemble.” Comme la liste des invités pour la pitié de Carol était elle, elle-même et elle, elle a choisi l’option n ° 1. De retour à Hilltop, Rosita a cherché Eugene dans la salle de radio et, comme tout le monde, a dit bonjour en entendant Stéphanie en ligne. Quand Eugene est entré par la suite, il a eu peur de la tournure des événements – il avait promis à Stephanie que leurs conversations seraient maintenues sur le DL, et maintenant, argh, jurons, dagnabbit, etc. À l’extérieur, les proches de Connie et Magna étaient sur le point de partit dans l’espoir de les fouiller de la grotte d’Alpha lorsque Daryl et Lydia arrivèrent avec une terrible nouvelle qui les bloquerait: Alpha était en route avec la horde.

Étant donné que Hilltop était faible sur les combattants et Alpha était élevé sur les «gardiens», Daryl a décidé que les bons gars se rendraient compte de la sécurité relative d’Oceanside pour planifier leur prochain mouvement. Mais ils avaient à peine quitté les portes quand ils ont découvert un arbre abattu bloquant la route. “C’est Negan,” le savait Daryl en un instant. “Il est avec elle maintenant.” Comme cela signifiait que toutes les routes loin de Hilltop seraient bloquées de la même manière – stratégie classique des Sauveurs – les Hilltoppers ont été débloqués; ils avaient raté leur fenêtre d’opportunité pour sortir. Alors que les gens commençaient à s’inquiéter de leurs chances de survivre, Earl les a rassemblés à la manière familière des personnages qui sont tenus d’être tués à tout moment. (Alerte spoiler: pour autant que je sache, il a en quelque sorte survécu à l’épisode sans rejoindre Tammy Rose dans l’au-delà.) Alors que tout le monde se préparait à ce qu’Earl appelait «le combat de nos vies», Carol a visité la chambre d’Ezéchiel et a appris qu’il Avait un cancer. Une chose (un baiser) en a conduit à une autre (nookie royal), et finalement, il s’est demandé: “Est-ce que cela serait arrivé … si nous n’avions pas pensé que nous allions mourir ce soir?” En réponse, son ex a craqué: “Attends, on va mourir ce soir?” (Oh, Carol, puisque vous êtes le dernier personnage original des bandes dessinées de Robert Kirkman encore debout dans la série, vous êtes en sécurité, et nous le savons tous!)

“C’EST CE QUE NOUS METTONS SUR VOTRE GRAVESTONE: PERDRE AVEC UN COEUR SOUFFRÉ” | Cherchant Eugene alors qu’il tripotait de l’électronique sur le terrain, Rosita a essayé de s’excuser pour avoir gâché les choses avec sa radio-petite amie en lui proposant de le laisser l’embrasser. Bien qu’il ait commencé à se plisser, il a constaté qu’il ne pouvait pas le faire. “C’est un peu spécial”, s’émerveilla-t-il, “de demander un baiser à quelqu’un que vous n’avez pas rencontré.” De retour à Hilltop, Carol et Lydia avaient à peine fini de partager un moment que les rats se précipitèrent hors des bois comme s’ils étaient attirés par le Mind Flayer. La horde approchait! Avant que tout le monde ne se lance dans la bataille, Eugene a fait ce que Stephanie voulait depuis longtemps et a chanté «Quand le vent sauvage souffle» par Iron Maiden à la radio. Il était assez bon aussi. Enfin, Stephanie a répondu – en chantant elle-même un verset et en organisant une rencontre avec elle et Eugene à Charleston dans une semaine. “Finissons-en!” il applaudit ensuite. “J’ai un rendez-vous!” À Barrington House, Ezekiel a révélé à Daryl qu’il avait un cancer. Après que les deux aient reconnu que, euh, ils n’avaient pas vraiment eu beaucoup de scènes ensemble, vous savez, ils ont convenu que si l’un d’eux tombait dans le combat, l’autre mettrait les enfants en sécurité.

En parlant des jeunes, Judith avait hâte d’entrer dans la mêlée mais a dû se contenter de donner à Daryl un gilet qu’elle lui avait fait pour la chance. Avant de se rendre sur le champ de bataille, Daryl a rendu visite à la tombe d’Henry (?) Et a assuré à Carol qu’il n’allait jamais la détester. Alors que la horde traversait le champ, la première rangée d’entre eux était zappée par un fil électrique (ah, c’était ce sur quoi Eugène avait travaillé sur le terrain). Le rang suivant a été retenu par un petit blocus tandis que nos héros les frappaient avec des gourdins, des épées, des flèches, des lance-pierres, tout sauf une poêle. Au moment où le blocus était sur le point de céder, Beta et Whisperers ont bombardé les bons avec l’équivalent de ballons d’eau pleins de sève, qui – plus vous en savez – est très inflammable. “Je pensais que tu voulais qu’ils se joignent à nous”, a déclaré Negan à Alpha. “Ils le feront”, répondit-elle, “dans le cadre de ma horde.” Dûment impressionné, il a fait la remarque suivante: «Putain, vous êtes un dur à cuire.» Et elle ne faisait que s’échauffer. Alors que les Hilltoppers ont commencé à prendre feu, ils se sont retirés dans leur communauté… juste à temps pour voir ses murs s’enflammer!

Alors, que pensez-vous de “Morning Star”? Les retrouvailles de Carol et Ezekiel? La routine de Grumpy Old Men d’Earl et Alden? Le quasi-baiser d’Eugène et Rosita? Vous devez admettre, au moins, que les bombes à sève étaient assez intelligentes, non?